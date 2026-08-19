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Хмару призначили міністром оборони України. ВIДЕО
Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відповідне рішення підтримали 312 нардепів.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
- 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.
Топ коментарі
+12 Юрий Хохлов #565012
показати весь коментар19.08.2026 13:39 Відповісти Посилання
+7 Tierre
показати весь коментар19.08.2026 13:41 Відповісти Посилання
+6 Ігор Климчук #581263
показати весь коментар19.08.2026 13:42 Відповісти Посилання
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