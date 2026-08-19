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Хмару призначили міністром оборони України. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відповідне рішення підтримали 312 нардепів.

Хмару призначили новим міністром оборони
Хмару призначили новим міністром оборони

Також читайте: Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

Дивіться: Україна повинна знайти механізм для виборів під час війни, - Федоров. ВIДЕО

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ВР (11571) Міноборони (7278) призначення (1310) Хмара Євгеній (48)
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Топ коментарі
+12
По факту, нагла зелена мразота смачно харкнула в обличчя кріпакам, які насмілились мати свою думку. Цікаво, чи кріпаки утруться і підуть далі тягнути лямку війни та забезпечувати феодалам сите багате життя, чи нарешті усвідомлять, що можуть легко розтоптати всю цю зграю мародерів як смердючих клопів?
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19.08.2026 13:39 Відповісти
+7
Так...і всі партії це підтримали...без виключення
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19.08.2026 13:41 Відповісти
+6
Так любімий лідор все і завжди робить правильно і далекоглядно? У тебе ж є геніальні пояснення-виправдання всім пройобам найвеличнішого? Шо сі стало?
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19.08.2026 13:42 Відповісти

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