РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13117 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения в правительстве
3 459 29

Хмару назначили министром обороны Украины. ВИДЕО

Евгений Хмара — новый министр обороны Украины

Верховная Рада поддержала назначение Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов.

Хмару назначили новым министром обороны
Хмару назначили новым министром обороны

Читайте также: Рада назначила Сибигу министром иностранных дел

Перестановки в Кабмине, отставка Федорова и новый глава

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
  • 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

Смотрите: Украина должна найти механизм для проведения выборов во время войны, - Федоров. ВИДЕО

Автор: 

ВР (28344) Минобороны (10030) назначение (2277) Хмара Евгений (48)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
По факту, нагла зелена мразота смачно харкнула в обличчя кріпакам, які насмілились мати свою думку. Цікаво, чи кріпаки утруться і підуть далі тягнути лямку війни та забезпечувати феодалам сите багате життя, чи нарешті усвідомлять, що можуть легко розтоптати всю цю зграю мародерів як смердючих клопів?
показать весь комментарий
19.08.2026 13:39 Ответить
+6
Так...і всі партії це підтримали...без виключення
показать весь комментарий
19.08.2026 13:41 Ответить
+5
тільки двоє
не захотіли порушувати Конституцію..
усі інші -злочинці
показать весь комментарий
19.08.2026 13:35 Ответить

Загрузка...

 
 