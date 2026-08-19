Рада назначила Сибигу министром иностранных дел. ВИДЕО
Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Решение поддержали 266 народных депутатов.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
- 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.
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