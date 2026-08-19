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Новини Кадрові зміни в уряді
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Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 266 нардепів.

Сибігу призначили міністром закордонних справ
Сибігу призначили міністром закордонних справ

Читайте: "Слуга народу" голосуватиме за призначення Хмари та Сибіги міністрами, - Арахамія

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

Також читайте: Рада підтримала у першому читанні законопроєкт "Євросолідарності" про укриття: Що він передбачає?

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ВР (11571) МЗС (4238) призначення (1310) Сибіга Андрій (1103)
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