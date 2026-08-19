Рада підтримала у першому читанні законопроєкт "Євросолідарності" про укриття: Що він передбачає?

Верховна Рада у першому читанні ухвалила заонопроєкт фракції "Європейська Солідарність" про укриття. За проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду проголосували 296 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.

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Що про законопроєкт відомо?

"Це незвичайно важливий законопроект. "Європейська Солідарність" пропонує Верховній Раді зайняти лідерську роль щодо необхідності модифікації, розбудови сучасної системи укриттів в Києві, в інших містах України вже кілька років. Ми бачимо, що російська федерація змінює сьогодні тактику. Через те, що вона не може виконати так звані плани путіна на фронті, починають посилювати терор цивільних міст. І тому сьогодні, коли щоночі десятки тисяч киян ночують в метро, коли у Харківі метро просто стало величезним сховищем для десятків тисяч людей, коли інші міста, такі як Запоріжжя, як Дніпро змушені облаштовувати сьогодні підземні школи, ми усвідомлюємо, що питання бомбосховищ, питання укриттів стають проблемою номер один для захисту цивільного населення. І дуже погано, що тільки зараз ми починаємо підходити до цього системно", - сказала співголова фракції Ірина Геращенко.

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"Про що наш законопроєкт? Ми брали за приклад фінський досвід відносно доступу до укриттів. По-друге, ми говоримо про необхідність посилити відповідальність і центральної, і місцевої влади за розбудову укриттів, за те, що на це потрібно виділяти кошти. Дуже важливо, що розглядаємо цей законопроект напередодні старту бюджетного процесу. Я думаю, що це є ті речі, які мають об’єднати залу", – сказала Геращенко.

"Я думаю, що всі ви добре знаєте і відчували, як це, коли ви спочатку чуєте вибухи балістики, а тоді чуєте звуки повітряної тривоги. Дуже часто від таких звуків просинається Київ, Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя, Павлоград і дуже багато інших міст. Ми нещодавно бачили абсолютно жахливі кадри, коли декілька родин бігли в укриття і були знищені російською ракетою зі шрапнеллю. Це страшні кадри, які побачив увесь світ. Чому так сталося? Тому що на п’ятому році великої війни в нас досі недостатньо укриттів. І це на правду величезний сором як центральної, так і місцевої влади. Бо ми мали б не перекладати бруківки, але ми точно мали побудувати укриття, коли буквально щоночі люди, кияни змушені в них ночувати", – наголосила народна депутатка Вікторія Сюмар.

"Ви бачите людей, які йдуть до станції метрополітену буквально несучи з собою палатки, тому що в укриттях досі не передбачена наявність навіть води, не кажучи вже про туалети. В цьому законопроєкті, який наша команда розробила два роки тому і він лежав на полиці, вказані дуже чіткі вимоги, що має бути в кожному укритті, починаючи від води, завершуючи медикаментами. Має бути визначена особа, яка відповідає за стан цих укриттів. Укриття мають бути там, де є скупчення людей, щоб могли дістатися до них за десять хвилин", - сказала Сюмар.

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Деталі

Зазначимо, що фракція "Європейська Солідарність" ще у 2023 році подала законопроєкт про укриття, який увесь цей час ігнорувався владою. В липні цього року депутати "ЄС" зареєстрували допрацьований законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду", який передбачає:

гарантувати безперешкодний доступ людей до захисних споруд під час воєнного стану;

встановити чіткі вимоги до готовності укриттів, зокрема щодо їх належного технічного оснащення;

запровадити регулярні перевірки їхнього стану;

посилити відповідальність за утримання захисних споруд;

сприяти розширенню мережі укриттів, у тому числі модульних конструкцій.

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав депутатів розглянути законопроєкт про укриття. Напередодні Петро Порошенко назвав ключові завдання для виживання держави: укриття для захисту людей, забезпечення ЗСУ і новітні оборонні технології, підтримка економіки та бізнесу, відновлення експортної логістики та енергетична спроможність громад.