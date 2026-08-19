Рада поддержала в первом чтении законопроект "Евросолидарности" об укрытиях: что он предусматривает?

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект фракции "Европейская Солидарность" об укрытии. За проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода проголосовали 296 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политической силы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о законопроекте?

"Это чрезвычайно важный законопроект. "Европейская Солидарность" уже несколько лет предлагает Верховной Раде взять на себя лидирующую роль в вопросе необходимости модификации и развития современной системы укрытий в Киеве и других городах Украины. Мы видим, что Российская Федерация сегодня меняет тактику. Поскольку она не может выполнить так называемые планы Путина на фронте, начинает усиливать террор против гражданских городов. И поэтому сегодня, когда каждую ночь десятки тысяч киевлян ночуют в метро, когда в Харькове метро просто стало огромным убежищем для десятков тысяч людей, когда другие города, такие как Запорожье и Днепр, вынуждены сегодня обустраивать подземные школы, мы осознаем, что вопрос бомбоубежищ, вопрос укрытий становится проблемой номер один для защиты гражданского населения. И очень плохо, что только сейчас мы начинаем подходить к этому системно", - сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Читайте также: На станциях киевского метро выделят отдельные зоны для маломобильных, для людей с детьми и с животными во время тревог, - КГГА

"О чем наш законопроект? Мы брали за образец финский опыт в отношении доступа к укрытиям. Во-вторых, мы говорим о необходимости усилить ответственность как центральной, так и местной власти за строительство укрытий, за то, что на это нужно выделять средства. Очень важно, что мы рассматриваем этот законопроект накануне начала бюджетного процесса. Я думаю, что это те вещи, которые должны объединить зал", – сказала Геращенко.

"Я думаю, что все вы хорошо знаете и чувствовали, каково это, когда сначала слышите взрывы баллистических ракет, а потом - звуки воздушной тревоги. Очень часто от таких звуков просыпаются Киев, Харьков, Сумы, Херсон, Запорожье, Павлоград и многие другие города. Недавно мы видели совершенно ужасающие кадры, когда несколько семей бежали в укрытие и были уничтожены российской ракетой со шрапнелью. Это страшные кадры, которые увидел весь мир. Почему так произошло? Потому что на пятом году большой войны у нас до сих пор недостаточно укрытий. И это, по правде говоря, огромный позор как для центральной, так и для местной власти. Ведь мы не должны были перекладывать брусчатку, а точно должны были построить укрытия, когда буквально каждую ночь киевляне вынуждены ночевать в них", – подчеркнула народный депутат Виктория Сюмар.

"Вы видите людей, которые идут к станции метро, буквально неся с собой палатки, потому что в укрытиях до сих пор не предусмотрено даже наличие воды, не говоря уже о туалетах. В этом законопроекте, который наша команда разработала два года назад и который пролежал на полке, указаны очень четкие требования к тому, что должно быть в каждом укрытии, начиная с воды и заканчивая медикаментами. Должно быть определено лицо, ответственное за состояние этих укрытий. Убежища должны находиться там, где скопление людей, чтобы до них можно было добраться за десять минут", - сказала Сюмар.

Читайте также: 50 мобильных укрытий для школьников установят в шести городах Черниговской области, - ОВА

Подробности

Отметим, что фракция "Европейская Солидарность" еще в 2023 году подала законопроект об укрытиях, который все это время игнорировался властями. В июле этого года депутаты "ЕС" зарегистрировали доработанный законопроект №15397 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода", который предусматривает:

гарантировать беспрепятственный доступ людей к защитным сооружениям во время военного положения;

установить четкие требования к готовности укрытий, в частности относительно их надлежащего технического оснащения;

ввести регулярные проверки их состояния;

усилить ответственность за содержание защитных сооружений;

содействовать расширению сети укрытий, в том числе модульных конструкций.

Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады призвал депутатов рассмотреть законопроект об укрытиях. Накануне Петр Порошенко назвал ключевые задачи для выживания государства: укрытия для защиты людей, обеспечение ВСУ и новейшие оборонные технологии, поддержка экономики и бизнеса, восстановление экспортной логистики и энергетическая способность общин.