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"Слуга народу" голосуватиме за призначення Хмари та Сибіги міністрами, - Арахамія

Арахамія підтримав Хмару та Сибігу

Фракція "Слуга народу" зустрілася з Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою - кандидатами на посади міністра закордонних справ та  міністра оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "СН" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

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Результат зустрічей

За його словами, фракція підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів.

Арахамія наголосив, що Сибіга - досвідчений дипломат в потужний член команди. Він не потребує додаткових рекомендацій, важливо продовжувати роботу, яку він веде давно.

"Євгеній Хмара - бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України. Добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки Міністра оборони. Євгеній Хмара окреслив пріоритети роботи: продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс. Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони. Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі", - додав нардеп.

Як повідомлялося, нардеп Железняк заявив, що Верховна Рада сьогодні проголосує за Хмару й Сибігу, більшість депутатів підтримає.

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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

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Автор: 

Арахамія Давид (1078) Сибіга Андрій (1103) Слуга народу (2786) Хмара Євгеній (48)
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Топ коментарі
+17
Давно цього сифілісу не було чути.
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19.08.2026 10:22 Відповісти
+16
Доповів начальник відділу людиноподібних мавп.
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19.08.2026 10:20 Відповісти
+13
Чому Агрохімія ще не у вольєрі на Лук'янівці?
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19.08.2026 10:28 Відповісти

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