"Слуга народу" голосуватиме за призначення Хмари та Сибіги міністрами, - Арахамія
Фракція "Слуга народу" зустрілася з Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою - кандидатами на посади міністра закордонних справ та міністра оборони.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "СН" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
Результат зустрічей
За його словами, фракція підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів.
Арахамія наголосив, що Сибіга - досвідчений дипломат в потужний член команди. Він не потребує додаткових рекомендацій, важливо продовжувати роботу, яку він веде давно.
"Євгеній Хмара - бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України. Добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки Міністра оборони. Євгеній Хмара окреслив пріоритети роботи: продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс. Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони. Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі", - додав нардеп.
Як повідомлялося, нардеп Железняк заявив, що Верховна Рада сьогодні проголосує за Хмару й Сибігу, більшість депутатів підтримає.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
- 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль