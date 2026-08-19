"Слуга народу" голосуватиме за призначення Хмари та Сибіги міністрами, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" зустрілася з Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою - кандидатами на посади міністра закордонних справ та міністра оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "СН" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Результат зустрічей

За його словами, фракція підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів.

Арахамія наголосив, що Сибіга - досвідчений дипломат в потужний член команди. Він не потребує додаткових рекомендацій, важливо продовжувати роботу, яку він веде давно.

"Євгеній Хмара - бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України. Добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки Міністра оборони. Євгеній Хмара окреслив пріоритети роботи: продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс. Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони. Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі", - додав нардеп.

Як повідомлялося, нардеп Железняк заявив, що Верховна Рада сьогодні проголосує за Хмару й Сибігу, більшість депутатів підтримає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Драпатий обговорили антибалістику, захист Донеччини та кадрові питання в ЗСУ

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді тривають консультації з кандидатами на посади голів Міноборони та МЗС