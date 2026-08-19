"Слуга народа" будет голосовать за назначение Хмары и Сибиги министрами, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" провела встречу с Андреем Сибигой и Евгением Хмарой - кандидатами на должности министра иностранных дел и министра обороны.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель фракции "СН" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

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Итоги встреч

По его словам, фракция поддерживает Владимира Зеленского и предложенных им кандидатов.

Арахамия подчеркнул, что Сибига - опытный дипломат и сильный член команды. Он не нуждается в дополнительных рекомендациях, важно продолжать работу, которую он ведет уже давно.

"Евгений Хмара - боевой офицер, который неоднократно рисковал жизнью ради Украины. Хорошо зарекомендовал себя на военной службе и при исполнении обязанностей министра обороны. Евгений Хмара обозначил приоритеты работы: продолжать перехватывать стратегическую инициативу, переносить войну на территорию врага, беречь человеческий капитал, развивать технологии и оборонно-промышленный комплекс. Евгений Хмара выступает за сохранение позитивных наработок и людей, которые хорошо зарекомендовали себя в Министерстве обороны. Фракция разделяет его взгляды и будет поддерживать его кандидатуру в зале", - добавил народный депутат.

Как сообщалось, нардеп Железняк заявил, что Верховная Рада сегодня проголосует за Хмару и Сибигу, большинство депутатов их поддержит.

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