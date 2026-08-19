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"Слуга народа" будет голосовать за назначение Хмары и Сибиги министрами, - Арахамия

Арахамия поддержал Хмару и Сибигу

Фракция "Слуга народа" провела встречу с Андреем Сибигой и Евгением Хмарой - кандидатами на должности министра иностранных дел и министра обороны.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель фракции "СН" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

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Итоги встреч

По его словам, фракция поддерживает Владимира Зеленского и предложенных им кандидатов.

Арахамия подчеркнул, что Сибига - опытный дипломат и сильный член команды. Он не нуждается в дополнительных рекомендациях, важно продолжать работу, которую он ведет уже давно.

"Евгений Хмара - боевой офицер, который неоднократно рисковал жизнью ради Украины. Хорошо зарекомендовал себя на военной службе и при исполнении обязанностей министра обороны. Евгений Хмара обозначил приоритеты работы: продолжать перехватывать стратегическую инициативу, переносить войну на территорию врага, беречь человеческий капитал, развивать технологии и оборонно-промышленный комплекс. Евгений Хмара выступает за сохранение позитивных наработок и людей, которые хорошо зарекомендовали себя в Министерстве обороны. Фракция разделяет его взгляды и будет поддерживать его кандидатуру в зале", - добавил народный депутат.

Как сообщалось, нардеп Железняк заявил, что Верховная Рада сегодня проголосует за Хмару и Сибигу, большинство депутатов их поддержит.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
  • 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде продолжаются консультации с кандидатами на должности глав Минобороны и МИД

Автор: 

Арахамия Давид (1031) Сибига Андрей (1097) Слуга народа (2770) Хмара Евгений (48)
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Топ комментарии
+17
Давно цього сифілісу не було чути.
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19.08.2026 10:22 Ответить
+16
Доповів начальник відділу людиноподібних мавп.
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19.08.2026 10:20 Ответить
+13
Чому Агрохімія ще не у вольєрі на Лук'янівці?
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19.08.2026 10:28 Ответить

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