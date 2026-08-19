В Раде продолжаются консультации с кандидатами на должности глав Минобороны и МИД
Сегодня, 19 августа, утром продолжились встречи народных депутатов от парламентских фракций и групп с кандидатами на должности министра обороны и министра иностранных дел — Евгением Хмарой и Андреем Сибигой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Верховной Рады.
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Как отмечается, вчера диалоги длились более пяти часов.
"Говорили о задачах и вызовах, стоящих перед государством, а также о видении кандидатов относительно ключевых приоритетов работы. Ведь речь идет о главах ведомств, от работы которых в значительной степени зависят обороноспособность государства, позиции Украины на международной арене и достижение ее стратегических целей", - говорится в сообщении.
Народные депутаты подчеркивают важность постоянного диалога между правительством и парламентом, общего понимания приоритетов и скоординированной работы над решениями и законодательными инициативами, необходимыми для укрепления обороноспособности государства.
Как сообщалось, нардеп Железняк заявил, что Верховная Рада сегодня проголосует за Хмару и Сибигу, большинство депутатов их поддержит.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий
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