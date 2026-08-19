У Раді тривають консультації з кандидатами на посади голів Міноборони та МЗС
Сьогодні, 19 серпня, зранку продовжились зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ - Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Верховної Ради.
Деталі
Як зазначається, учора діалоги тривали понад п’ять годин.
"Говорили про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи. Адже йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей", - йдеться у повідомленні.
Народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між Урядом і Парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами, необхідними для посилення обороноздатності держави.
Як повідомлялося, нардеп Железняк заявив, що Верховна Рада сьогодні проголосує за Хмару й Сибігу, більшість депутатів підтримає.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
- 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль