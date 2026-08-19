У Раді тривають консультації з кандидатами на посади голів Міноборони та МЗС

Сьогодні, 19 серпня, зранку продовжились зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ - Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Верховної Ради.

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Як зазначається, учора діалоги тривали понад п’ять годин.

"Говорили про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи. Адже йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей", - йдеться у повідомленні.

Народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між Урядом і Парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами, необхідними для посилення обороноздатності держави.

Як повідомлялося, нардеп Железняк заявив, що Верховна Рада сьогодні проголосує за Хмару й Сибігу, більшість депутатів підтримає.

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