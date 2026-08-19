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"Федорова - в МО, Хмару - в СБУ": митинг под Радой завершен, организаторы призывают выходить вечером на пл.Франко (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

митинг у здания Верховной Рады 19 августа

Сегодня, 19 августа 2026 года, у здания Верховной Рады прошел митинг в поддержку Михаила Федорова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Митингующие пришли к Раде

По ее словам, на акции протеста присутствует около сотни человек.

Они держат в руках традиционные плакаты с лозунгами в защиту Федорова и скандируют: "Федорова - в Минобороны, Хмару - в СБУ".

митинг у здания Верховной Рады 19 августа
митинг у здания Верховной Рады 19 августа
митинг у здания Верховной Рады 19 августа
митинг у здания Верховной Рады 19 августа
митинг у здания Верховной Рады 19 августа
митинг у здания Верховной Рады 19 августа
митинг у здания Верховной Рады 19 августа
митинг у здания Верховной Рады 19 августа

Как отмечает наша корреспондентка, на акции присутствуют правоохранители, однако каких-либо столкновений пока не наблюдается.

Смотрите: Неопределенный Федоров: Почему экс-министру нужно выбирать между Зеленским и улицей? // Без цензуры. ВИДЕО

Обновленная информация

Когда Рада начала рассмотрение кандидатуры Евгения Хмары на должность министра обороны, митингующие смотрели прямую траслацию заседания Совета, где выступал Хмара. 

После того как Верховная Рада назначила Хмару министром обороны, митинг завершился.

Организаторы попросили всех расходиться и сегодня в 19:00 снова прийти на площадь Франко в Киеве.

Митингующие после призыва начали расходиться.

Что предшествовало?

  • 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.

Читайте: Федоров: В Украине "системный кризис управления", а в Раде - "частные интересы"

Автор: 

ВР (28344) протест (6007) Федоров Михаил (966)
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Топ комментарии
+18
Зеленського у відставку! Ось правильна вимога!
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19.08.2026 13:19 Ответить
+11
Зеленский це не голова України, це відсутність голови, корпуція та неефективність.
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19.08.2026 13:33 Ответить
+8
Краще Федорова в СБУ. Притому не на посаду а в камеру на допит. Бо воно так рветься до влади що закрадується підозра що це засланий козачок із кремля, для розвалу країни зсередини. Тим більше саме зараз на Сосії йдуть вибори. Тому недаремно Федоров натякає що нам потрібно з Ху'йлом домовитись про совмєсноє виборче пєрєміріє.
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19.08.2026 13:10 Ответить

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