Неопределившийся Федоров: Почему экс-министру нужно выбирать между Зеленским и улицей? // Без цензуры. ВИДЕО
Что будет с Михаилом Федоровым после отставки из Минобороны? Владимир Зеленский дал понять, что не планирует возвращать экс-министра, а сам Федоров не хочет уходить в жесткую оппозицию.
Но долго оставаться одновременно частью президентской команды, народным любимцем и потенциальным новым политиком не получится.
Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, какой выбор стоит перед Федоровым, почему лозунг "верните Федорова" не заменит военную реформу, как кадровые ротации обнажили дефицит кадров в команде Зеленского и какими в совместном руководстве Максима Цуцкиридзе и Олега Татарова предстают молодежь и женщины, выходящие на протесты.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
Топ комментарии
+2 Green Bill #603485
показать весь комментарий17.08.2026 21:36 Ответить Ссылка
+2 Сергій Малецький #623252
показать весь комментарий17.08.2026 21:55 Ответить Ссылка
+1 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий17.08.2026 20:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль