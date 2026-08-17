Неопределившийся Федоров: Почему экс-министру нужно выбирать между Зеленским и улицей? // Без цензуры. ВИДЕО

Что будет с Михаилом Федоровым после отставки из Минобороны? Владимир Зеленский дал понять, что не планирует возвращать экс-министра, а сам Федоров не хочет уходить в жесткую оппозицию.

Но долго оставаться одновременно частью президентской команды, народным любимцем и потенциальным новым политиком не получится.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, какой выбор стоит перед Федоровым, почему лозунг "верните Федорова" не заменит военную реформу, как кадровые ротации обнажили дефицит кадров в команде Зеленского и какими в совместном руководстве Максима Цуцкиридзе и Олега Татарова предстают молодежь и женщины, выходящие на протесты.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Федоров объяснил, почему не присоединяется к протестам: это будет воспринято как политический шаг