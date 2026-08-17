РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10942 посетителя онлайн
Новости Видео Отставка Федорова
917 10

Неопределившийся Федоров: Почему экс-министру нужно выбирать между Зеленским и улицей? // Без цензуры. ВИДЕО

Что будет с Михаилом Федоровым после отставки из Минобороны? Владимир Зеленский дал понять, что не планирует возвращать экс-министра, а сам Федоров не хочет уходить в жесткую оппозицию.

Но долго оставаться одновременно частью президентской команды, народным любимцем и потенциальным новым политиком не получится.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, какой выбор стоит перед Федоровым, почему лозунг "верните Федорова" не заменит военную реформу, как кадровые ротации обнажили дефицит кадров в команде Зеленского и какими в совместном руководстве Максима Цуцкиридзе и Олега Татарова предстают молодежь и женщины, выходящие на протесты.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Федоров объяснил, почему не присоединяется к протестам: это будет воспринято как политический шаг

Автор: 

Зеленский Владимир (25539) Минобороны (10018) протест (6002) увольнение (2787) Федоров Михаил (960)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Фёдоров технический кандидат от }{уйла против Залужного, кто ещё не понял.
показать весь комментарий
17.08.2026 21:36 Ответить
+2
що ви всі домахались до цього ображеного терпіли .
показать весь комментарий
17.08.2026 21:55 Ответить
+1
Може Федоров хоче бути брошенкой, тіпа Богдана чи Мендель? Я розумію, що він вдячний Зеле за кар'єру, но жаль, міг би пройти цей етап, а так буде як стара іграшка на помойкє.
показать весь комментарий
17.08.2026 20:12 Ответить

Загрузка...

 
 