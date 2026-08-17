Невизначений Федоров: Чому ексміністру треба обрати між Зеленським і вулицею? // Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Що буде з Михайлом Федоровим після відставки з Міноборони? Володимир Зеленський дав зрозуміти, що повертати ексміністра не планує, а сам Федоров не хоче йти в жорстку опозицію.
Та довго залишатися водночас частиною президентської команди, народним улюбленцем і потенційним новим політиком не вийде.
Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, який вибір стоїть перед Федоровим, чому гасло "поверніть Федорова" не замінить військової реформи, як кадрові ротації оголили дефіцит людей у команді Зеленського та якими у спільному посібнику Максима Цуцкірідзе й Олега Татарова постають молодь і жінки, що виходять на протести.
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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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