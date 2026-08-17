УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12859 відвідувачів онлайн
Новини Відео Відставка Федорова
184 3

Невизначений Федоров: Чому ексміністру треба обрати між Зеленським і вулицею? // Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Що буде з Михайлом Федоровим після відставки з Міноборони? Володимир Зеленський дав зрозуміти, що повертати ексміністра не планує, а сам Федоров не хоче йти в жорстку опозицію.

Та довго залишатися водночас частиною президентської команди, народним улюбленцем і потенційним новим політиком не вийде.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, який вибір стоїть перед Федоровим, чому гасло "поверніть Федорова" не замінить військової реформи, як кадрові ротації оголили дефіцит людей у команді Зеленського та якими у спільному посібнику Максима Цуцкірідзе й Олега Татарова постають молодь і жінки, що виходять на протести.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте також: Федоров пояснив, чому не долучається до протестів: Це сприйматиметься як політичний крок

Автор: 

Зеленський Володимир (26687) Міноборони (7267) протест (2503) звільнення (1847) Федоров Михайло (1173)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 