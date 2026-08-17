Невизначений Федоров: Чому ексміністру треба обрати між Зеленським і вулицею? // Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Що буде з Михайлом Федоровим після відставки з Міноборони? Володимир Зеленський дав зрозуміти, що повертати ексміністра не планує, а сам Федоров не хоче йти в жорстку опозицію.

Та довго залишатися водночас частиною президентської команди, народним улюбленцем і потенційним новим політиком не вийде.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, який вибір стоїть перед Федоровим, чому гасло "поверніть Федорова" не замінить військової реформи, як кадрові ротації оголили дефіцит людей у команді Зеленського та якими у спільному посібнику Максима Цуцкірідзе й Олега Татарова постають молодь і жінки, що виходять на протести.

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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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