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Новини Вибори в Україні
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Проведення парламентських виборів в Україні під час війни здається нереальним, - Железняк

Вибори в Україні під час війни: Железняк пояснив, чому це нереально

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк вважає нереальною можливість проведення парламентських виборів в Україні під час війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Нам би й "Зірка смерті" не завадила, щоб одним махом вирішити питання з нашими ворогами. Але "Зірка смерті" поки існує тільки у фільмах Лукаса. Вибори — це нереально. Як ви їх проведете? Подобається мені влада? Ні. Треба нас, депутатів, міняти після того, як ми пересиділи там по 3–4 роки? Звісно, треба. Відсутність політичної конкуренції — це зараз одна з найбільших наших проблем. Але як конкретно ми можемо провести вибори? Вибори — це ж не один день, це мінімум 60–90 днів виборчої кампанії", - наголосив парламентар.

За словами Железняка, це величезний інфраструктурний виклик.

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"У нас усі школи зруйновані в прифронтовій зоні, де ми їх проведемо, і таке інше. Але вибори — це ж не один день! Ще є виборчий процес: як голосуватимуть військові, яке фінансування, яка система, як відбуватиметься агітація.

От з'являється якийсь кандидат, українець з українським паспортом, і починає пропагувати те, за що йому могли б дати статтю за державну зраду. Але він робить це в рамках своєї політичної програми. Ми його знімаємо за це з виборів чи ні? Я стежу за "Українською правдою", навіть спілкувався з багатьма, хто висловлював там цю позицію. Мені здається, що це просто неможливо з погляду процесу. Боюся, що це абсолютно теоретична дискусія", - зазначив нардеп.

Повний текст інтерв'ю із нардепом Ярослав Железняком читайте за посиланням.

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Автор: 

ВР (11571) вибори (6161) Железняк Ярослав (718)
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Топ коментарі
+8
Какие выборы? Все "просроченные" и им очень комфортно. Сегодня послушал, что пенсионеры во дворах говорят, ненавидят и нынешних и бывших! А эта "Илита" сказки рассказывает непонятно, для кого? Пусть хоть один кандидат в нардепы в село приедет на встречу с избирателями без кортежа охраны! Если село большое и охрана не поможет!
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19.08.2026 14:04 Відповісти
+6
Ну ось вам і " опозиція" все ручне все кишенькове, ну прям ВР та ОП болота в мініатюрі.
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19.08.2026 13:49 Відповісти
+4
Ну от я завжди був проти зеленої влади і дуже хотів би виборів, але я також не розумію, як то адекватно провести, щоб всі охочі змогли безпечно проголосувати і щоб результати не сфальсифікували...
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19.08.2026 13:53 Відповісти

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