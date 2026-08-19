Проведение парламентских выборов в Украине во время войны кажется нереальным, - Железняк

Депутат "Голоса" Ярослав Железняк считает нереальной возможность проведения парламентских выборов в Украине во время войны.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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"Нам бы и "Звезда смерти" не помешала, чтобы одним махом решить вопрос с нашими врагами. Но "Звезда смерти" пока существует только в фильмах Лукаса. Выборы - это нереально. Как вы их проведете? Нравится ли мне власть? Нет. Нужно ли менять нас, депутатов, после того, как мы просидели там по 3–4 года? Конечно, нужно. Отсутствие политической конкуренции - это сейчас одна из наших самых больших проблем. Но как конкретно мы можем провести выборы? Выборы - это же не один день, это минимум 60–90 дней избирательной кампании", - подчеркнул парламентарий.

По словам Железняка, это огромный инфраструктурный вызов.

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"У нас все школы разрушены в прифронтовой зоне, где мы их проведем, и так далее. Но выборы - это же не один день! Еще есть избирательный процесс: как будут голосовать военные, какое финансирование, какая система, как будет проходить агитация.

Вот появляется какой-то кандидат, украинец с украинским паспортом, и начинает пропагандировать то, за что ему могли бы предъявить обвинение в государственной измене. Но он делает это в рамках своей политической программы. Мы его за это снимаем с выборов или нет? Я слежу за "Украинской правдой", даже общался со многими, кто высказывал там эту позицию. Мне кажется, что это просто невозможно с точки зрения процесса. Боюсь, что это абсолютно теоретическая дискуссия", - отметил нардеп.

Полный текст интервью с народным депутатом Ярославом Железняком читайте по ссылке.

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