Федоров своим обращением к украинцам пошел на абсолютный ва-банк, - Гончаренко
Бывший министр обороны Михаил Федоров своим вчерашним обращением "пошел на абсолютный ва-банк".
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
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"Михаил Федоров записал обращение к украинцам. Перевод со сложного копирайтерского текста на политический.
1. Призвал провести выборы.
2. Обвинил Зеленского в узурпации власти.
3. Напомнил, что Ермак обвиняется в коррупции.
4. Обвинил Арахамию в коррупции.
Чего не хватило? Упомянуть о "Династии", - отметил парламентарий.
По словам Гончаренко, Федоров "пошел на абсолютный ва-банк".
"Ждем либо завтра, либо в воскресенье на протесте. Единственное, что меня удивляет, - то, что он был готов все эти годы играть по этим правилам и только в тот момент, когда его уволили, - он увидел, что у нас нет выборов, есть коррупция и гнилая система.
Я просто напомню, что Михаил руководил цифровым штабом Зеленского, был министром, который голосовал за решения Кабмина, в котором, например, сидел вице-премьер Чернышов, о котором упоминает Михаил, и ходил на совещания к Ермаку. Ну и вместе с Арахамией сместил Ермака с поста главы Офиса", - подытожил он.
Что этому предшествовало?
- 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.
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