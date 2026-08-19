Федоров своїм зверненням до українців пішов в абсолютний ва-банк, - Гончаренко
Ексміністр оборони Михайло Федоров своїм вчорашнім зверненням "пішов в абсолютний ва-банк".
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Михайло Федоров записав звернення до українців. Перекладу з складного копірайтерського тексту на політичний.
1. Закликав провести вибори.
2. Звинуватив Зеленського в узурпації влади.
3. Нагадав, що Єрмак звинувачений в корупції.
4. Звинуватив Арахамію в корупції.
Чого не вистачило? Згадати про Династію", - зазначив парламентар.
За словами Гончаренка, Федоров "пішов в абсолютний ва-банк".
"Чекаємо чи завтра, чи в неділю на протесті. Єдине, що мене дивує, що він готовий був грати всі ці роки по цим правилам і лише в моменті, коли його звільнили - він побачив, що у нас немає виборів, корупція і гнила система.
Я просто нагадаю, що Михайло керував діджитал штабом Зеленського, був міністром, який голосував за рішення Кабміну в якому і сидів, наприклад, віце-премʼєр Чернишов, якого згадує Михайло і ходив на наради до Єрмака. Ну і разом з Арахамією зносив Єрмака з посади голови Офісу", - підсумував він.
Що передувало?
- 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.
Будь ласка, зачекайте...
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