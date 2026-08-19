Федоров своїм зверненням до українців пішов в абсолютний ва-банк, - Гончаренко

Ексміністр оборони Михайло Федоров своїм вчорашнім зверненням "пішов в абсолютний ва-банк".

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Михайло Федоров записав звернення до українців. Перекладу з складного копірайтерського тексту на політичний.

1. Закликав провести вибори.

2. Звинуватив Зеленського в узурпації влади.

3. Нагадав, що Єрмак звинувачений в корупції.

4. Звинуватив Арахамію в корупції.

Чого не вистачило? Згадати про Династію", - зазначив парламентар.

За словами Гончаренка, Федоров "пішов в абсолютний ва-банк".

"Чекаємо чи завтра, чи в неділю на протесті. Єдине, що мене дивує, що він готовий був грати всі ці роки по цим правилам і лише в моменті, коли його звільнили - він побачив, що у нас немає виборів, корупція і гнила система.

Я просто нагадаю, що Михайло керував діджитал штабом Зеленського, був міністром, який голосував за рішення Кабміну в якому і сидів, наприклад, віце-премʼєр Чернишов, якого згадує Михайло і ходив на наради до Єрмака. Ну і разом з Арахамією зносив Єрмака з посади голови Офісу", - підсумував він.

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Що передувало?

18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.

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