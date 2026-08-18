Франция расследует возможное вмешательство России в президентские выборы 2027 года
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении дезинформационных кампаний, направленных против двух основных кандидатов на предстоящих президентских выборах во Франции — Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя. К информационным атакам могут быть причастны российские сети.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Российские фейки
В начале лета в сети распространялись фейковые новости с целью подрыва предвыборных кампаний Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя. В сфабрикованных видео, которые публиковались в социальных сетях, использовался брендинг ведущих французских СМИ.
Филиппа пытались дискредитировать утверждениями о состоянии его здоровья, якобы у него нейродегенеративное заболевание, которое помешает ему участвовать в президентских выборах.
Атталя представляли как человека, который якобы может страдать болезнью Паркинсона и употребляет наркотики. Атталь назвал эти видео фейковыми, а Филипп воздержался от публичных комментариев.
Кто за этим стоит?
В начале августа прокуратура также начала расследование аналогичных подозрений в отношении Рафаэля Глюксмана — тоже вероятного кандидата в президенты. Его атаковали из-за его партнерши: в сети распространили сфабрикованное видео, в котором она якобы подкупает СМИ ради продвижения кампании политика.
Французское агентство по мониторингу иностранного влияния Viginum отметило, что за атаками могут стоять связанные с Россией сети дезинформации Storm-1516 и Matriochka. Расследование продолжается.
- Президентские выборы во Франции должны состояться 18 апреля 2027 года. Второй тур, при необходимости, проведут 2 мая. Эмманюэль Макрон, который уже дважды избирался президентом, не может выдвигать свою кандидатуру.
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