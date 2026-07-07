Ле Пен объявила, что будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году после того, как апелляционный суд Парижа сократил срок запрета на занятие ею выборных должностей.

Об этом она заявила в эфире телеканала TF1, сообщает Цензор.НЕТ.

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Решение

По словам Ле Пен, ее предвыборная кампания началась "уже сегодня вечером" — 7 июля.

"Сегодня вечером я — кандидат на президентских выборах", — заявила Ле Пен.

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Предвыборная кампания и угроза демократии

Ле Пен добавила, что не будет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом, который обязана носить по решению апелляционного суда. Для этого она подаст кассационную жалобу, которая приостановит действие решения суда.

"Я заявляла, что не буду вести предвыборную кампанию, находясь под домашним арестом с электронным браслетом. Но поскольку у меня есть возможность подать апелляцию в Кассационный суд, я буду вести предвыборную кампанию без электронного браслета", — добавила политик.

Ле Пен подчеркнула, что "французы скажут последнее слово", а недопуск к выборам, по её мнению, стал бы "огромной демократической проблемой".

Отдельно она прокомментировала политическое партнерство с главой "Национального объединения" Джорданом Барделлой и назвала их союз "надежным дуэтом премьер-министра и президента", а также подтвердила, что в случае ее победы Барделла станет премьером.

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7 июля Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, однако сократил срок запрета на участие в выборах, открыв 57-летнему политику путь к участию в выборах в следующем году.

Прокурор в интервью RTL отметила, что примет решение относительно возможной апелляции в Кассационный суд по делу Марин Ле Пен на следующей неделе. Окончательный срок подачи апелляции сторонами — 20 июля.

Подробнее о Марин Ле Пен

Марин Ле Пен — французский депутат, одна из лидеров ультраправой партии "Национальное объединение", выступающая за укрепление связей Франции с Россией и против помощи Украине. Она несколько раз выдвигалась в качестве кандидата в президенты — в 2012, 2017 и 2022 годах, а также собиралась участвовать в кампании 2027 года.

В июле 2024 года прокуратура Парижа возбудила судебное расследование в отношении Ле Пен. Ее подозревали в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года.

31 марта 2025 года Ле Пен была приговорена к 4 годам лишения свободы за растрату государственных средств. Из этих четырёх лет 2 — условно, а ещё 2 года — домашний арест с ношением электронного браслета.

Марин Ле Пен об Украине

В 2022 году, уже после полномасштабного вторжения, Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины из-за своей позиции.

Также она заявляла, что будет добиваться отмены разрешения для Украины на нанесение ударов дальнобойным оружием по территории РФ.

В марте 2024 года Ле Пен осудила вторжение России в Украину.

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