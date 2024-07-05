Ле Пен заявила, что будет добиваться отмены разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по территории РФ
Фактический лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае получения большинства в парламенте премьер-министр от ее политсилы запретит Украине использовать для ударов по территории РФ дальнобойное оружие, предоставленное Францией.
Об этом французский политик заявила в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Лидер "Национального объединения" также заявила, что будет выступать против возможной отправки войск в Украину, что ранее допускал президент страны Эмманюэль Макрон. Она подчеркнула, что последнее слово в этом будет оставаться за премьером страны.
"Если Эмманюэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, тогда войска в Украину не направляются. Последнее слово за премьером", - сказала Ле Пен.
Кроме развертывания войск, Ле Пен сказала, что ее "красной линией" в отношении Украины является то, чтобы Франция не стала "участником конфликта" из-за использования французских ракет большой дальности против целей на российской территории.
Напомним, что 30 июня, во Франции состоялся первый тур досрочных парламентских выборов. Победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является Марин Ле Пен.
Второй тур парламентских выборов во Франции назначен на 7 июля.
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Високі у них відносини, як і екс-міністра МЗС Австрії…
Ось така вона, культурна особистість, з Франції…!
Ще пики поб'ють собі, за воєнного злочинця обмилка -прутіна..
Багато лідерів партій путін скупив як секонд хенд в останній день розпродажу.
Легкі гроші це наркота, залежність від якої 100%-ва.
Окремо - вороги в особах трампа та лепен. Вони своїм популізмом зуміли задурити голови значній кількості виборців своїх країн.
Швидко з неї полізло її гниле нутро.
Побачимо як воно відіб'єьься на її рейтингах. 🫢😆
фуйла в політиці оточують такі красотки, що на їх тлі атомної війни можна зовсім не боятись...
Только её победа на выборах. Это покажет отношение большинства французов.