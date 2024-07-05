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Новости Война
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Ле Пен заявила, что будет добиваться отмены разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по территории РФ

Ле Пен заявила, що скасує дозвіл для України на удари далекобійною зброєю по території РФ

Фактический лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае получения большинства в парламенте премьер-министр от ее политсилы запретит Украине использовать для ударов по территории РФ дальнобойное оружие, предоставленное Францией.

Об этом французский политик заявила в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер "Национального объединения" также заявила, что будет выступать против возможной отправки войск в Украину, что ранее допускал президент страны Эмманюэль Макрон. Она подчеркнула, что последнее слово в этом будет оставаться за премьером страны.

"Если Эмманюэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, тогда войска в Украину не направляются. Последнее слово за премьером", - сказала Ле Пен.

Кроме развертывания войск, Ле Пен сказала, что ее "красной линией" в отношении Украины является то, чтобы Франция не стала "участником конфликта" из-за использования французских ракет большой дальности против целей на российской территории.

Напомним, что 30 июня, во Франции состоялся первый тур досрочных парламентских выборов. Победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является Марин Ле Пен.

Второй тур парламентских выборов во Франции назначен на 7 июля.

Читайте также: Ле Пен может объединиться с Орбаном в Европарламенте, - Bloomberg

Автор: 

оружие (10263) Франция (3542) Марин Ле Пен (67)


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Топ комментарии
+50
Куррва прутеньська!
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05.07.2024 20:25 Ответить
+49
Партія була на подсосі в путлєра - пора відробляти
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05.07.2024 20:26 Ответить
+41
Одну агентшу Германія здихалась, так друга в Франції вилізла, бл.
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05.07.2024 20:28 Ответить
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Куррва прутеньська!
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05.07.2024 20:25 Ответить
****
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05.07.2024 20:27 Ответить
шлюха
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05.07.2024 20:46 Ответить
Уточнюю-- кремлівська шлюха.
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05.07.2024 21:20 Ответить
Ле Путен
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05.07.2024 22:39 Ответить
********** бабло із людини робить скотину...?
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06.07.2024 05:47 Ответить
Партія була на подсосі в путлєра - пора відробляти
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05.07.2024 20:26 Ответить
О, пачалося...Спасайте пуйла, дєгєнєрати
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05.07.2024 20:27 Ответить
Одну агентшу Германія здихалась, так друга в Франції вилізла, бл.
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05.07.2024 20:28 Ответить
Французській фашизм мінулого століття має гідного нашадка в обличі цей прорарашной курви.
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05.07.2024 20:29 Ответить
М. Ле Петен
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05.07.2024 21:30 Ответить
Франція і раніше хворіла на кацапську заразу. Плакат 1936 року.

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05.07.2024 20:33 Ответить
Переклад - "Всі країни Європи змогли подолати комуністичну загрозу. І тільки для Франції вона досі являє собою небезпеку."
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05.07.2024 20:43 Ответить
КПФ - найбільша комуністична партія серед капіталістичних країн в 20- му столітті!
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06.07.2024 05:52 Ответить
Видать у мошкани дела плохи очень ( фронт, логистика, нпз) если так открыто палятся агенты, вообще авралом не прикрыто
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05.07.2024 20:37 Ответить
Так і є, інакше нафіга йому кндр?
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05.07.2024 20:49 Ответить
Відстежують сєпарів
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05.07.2024 21:09 Ответить
Зеля до Слов'янська ще не приїжджав? Значить, нема чого хвилюватися!
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05.07.2024 21:24 Ответить
Подружка *уйла
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05.07.2024 20:40 Ответить
Коли в Німеччині вибори ?
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05.07.2024 20:42 Ответить
Нещодавно бачив фото, на якому український офіс-менеджер стоїть попереду всіх лідерів планети Земля, а тепер країни почали відмовляти Україні в допомозі? Ні, це провокація, супеменджер все вирішить, якщо шо котлета є, теж питання вирішує.
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05.07.2024 20:42 Ответить
Её отец тоже самое был. Это старая беда французов---с комуняками нюхаться.
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05.07.2024 20:45 Ответить
********** хвойда, смокче йому вже відкрито.
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05.07.2024 20:48 Ответить
Поки не заборонила треба бити.
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05.07.2024 20:49 Ответить
очень жаль,что этой шлюхи не было в Буче.
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05.07.2024 20:49 Ответить
Пукінська "консерва"не втрималася і поділилася першочерговим завданням від шефа,тобто *****
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05.07.2024 20:52 Ответить
Я не думаю, що вона відображає думки більшості французів.
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05.07.2024 21:30 Ответить
В більшості взагалі нема думок
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06.07.2024 06:35 Ответить
Значить, треба херачити по балалайні зараз французькими ракетами, поки ця лярва з ×уйловської валізки ******* - хай казиться прошм@ндовка.
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05.07.2024 20:55 Ответить
Тобто, Лі Пен приємно, коли воєнний злочинець прутін, безкарно УБИВАЄ Українців 3 тонними бомбами! Нехай собі УБИВАЄ, він же їй «для чогось» грошима допомагав??
Високі у них відносини, як і екс-міністра МЗС Австрії…
Ось така вона, культурна особистість, з Франції…!
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05.07.2024 20:56 Ответить
обычное блдство...
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05.07.2024 20:56 Ответить
Меркельша, ще приревнувати може, оту тітку з Франції??
Ще пики поб'ють собі, за воєнного злочинця обмилка -прутіна..
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05.07.2024 20:59 Ответить
курвисько
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05.07.2024 21:04 Ответить
Ну да, чуже горе нікому непотрібне, нехай вбивають людей в Україні стільки завгодно, на россії нічого не загрожую, там нема виборів, опозиції, хто проти фюрера, то просто саджають.
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05.07.2024 21:04 Ответить
Орбаний рот, до орбарана ,ще одна клізма лепенівська приєдналась
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05.07.2024 21:14 Ответить
Треба на неї зелену безумну безуглу торпеду направити, та з неї всі косми повидирає
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05.07.2024 21:20 Ответить
Може вона i курва, але дуже цiкаво було б почути усе це вiд Марiн, а не вiд глобалiстських ЗМI... Бо тi занадто багато брехали у подiбних ситуацiях...
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05.07.2024 21:17 Ответить
Що точно за три дні взяв би путін, це 50% Європи.
Багато лідерів партій путін скупив як секонд хенд в останній день розпродажу.
Легкі гроші це наркота, залежність від якої 100%-ва.
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05.07.2024 21:28 Ответить
Не перебільшуйте можливості мордора і їх лідера мольної потвори. Це тут в Україні кожен третій повідомляє координати цілей і всі "священники" кацапської церкви і то кацапи не можуть точно влучити, а в Європі ніхто не буде допомагати терористу і вбивці.
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05.07.2024 22:15 Ответить
А меркель, лі пен, шредер, орбан фіцо.....яких вам ще помічників прутіну треба?
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05.07.2024 23:16 Ответить
Залишився Трамп - вишенкой на тортик.
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05.07.2024 21:29 Ответить
Сучкиня, конфлікт у тебе в дупі - боротьба ********* з центром прінятія рєшеній
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05.07.2024 21:35 Ответить
Потрібно виробництво своєї зброї:, різнокаліберної, далекобійної, дронів, щоб на слова всяких рудих лахудр не звертати увагу.
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05.07.2024 21:44 Ответить
В скрутні часи Ла Пен отримувала гроші з мордору. Зараз буде відробляти.
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05.07.2024 21:49 Ответить
Подружка тягнибока .
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05.07.2024 21:53 Ответить
до 2014 року .
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05.07.2024 23:38 Ответить
********** проблядь,чтоб ты сдохла!
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05.07.2024 22:01 Ответить
***** фашистська!
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05.07.2024 22:06 Ответить
шото кобила незрозуміла якась
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05.07.2024 22:12 Ответить
Кацапська шлюха не здивувала
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05.07.2024 22:14 Ответить
компашка та очолювані ними країни включно з населенням є явними ворогами України.
Окремо - вороги в особах трампа та лепен. Вони своїм популізмом зуміли задурити голови значній кількості виборців своїх країн.
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05.07.2024 22:16 Ответить
Кацапська шлюха ця Ла Пен чи ні, нам то яка до цього справа? Нам своє робити і я думаю, що Володя Боневтік виготовив наші, українські ракети і ними будемо бити ворога на їх території, чи ні? Що по цьому поводу скажуть вумні 73%?
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05.07.2024 22:16 Ответить
Відкривайте кордони. З нас досить.
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05.07.2024 22:21 Ответить
А вона що, президент? Якщо, а це велике якщо, її партія сформує коаліцію, то хай займаеться своїми прямими обов'язками - економікою тощо.
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05.07.2024 22:28 Ответить
Ну вот вам и ответ почему ***** так добивается перемирия. Оно за год-два всю Европу перевернет и пропихнет всех своих проституток во власть, А потом будет делать что захочет не только с Украиной а и с НАТОй и с Европой и с США.
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05.07.2024 22:29 Ответить
Справжня відьма!
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05.07.2024 22:30 Ответить
"нє долго музика іграла, нє долго фраєр танцевал" (С)

Швидко з неї полізло її гниле нутро.
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05.07.2024 22:36 Ответить
Так і сказала курва: «Зарплату братиму рублями!»
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05.07.2024 22:42 Ответить
Чув сьогодні, що цю коняку упіймали сфотканою у есесівській формі. 😆
Побачимо як воно відіб'єьься на її рейтингах. 🫢😆
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05.07.2024 22:43 Ответить
Меркель-2.
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05.07.2024 22:59 Ответить
Україні треба вже робити брудну атомну бомбу,бажано не одну.В Європі і США знову підіймають голову гнилі путіноферштеєри і ще рік-два і вони остаточно отримають владу.
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05.07.2024 23:12 Ответить
Точно. Бути в одному списку з Талібаном та Іділ дуже почесно.
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05.07.2024 23:31 Ответить
Прошмандьовка ... францюсько- кремлівський ленін ...морда обличчя сокира ... але тупа
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05.07.2024 23:52 Ответить
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06.07.2024 00:53 Ответить

фуйла в політиці оточують такі красотки, що на їх тлі атомної війни можна зовсім не боятись...
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06.07.2024 08:06 Ответить
Марі, як бачимо вище вже страра шкапа. Харизми їй не вистачить. Незважаючи на амбіції її партія не має більшості в парламенті. То ж їй доведеться шукати спільників. А це проблема у Франції. Одне діло підтримувати опозицію в шкурних внутрішніх питаннях еміграції, пенсій та соціальних виплат і зовсім інша підтримувати прибічника та утриманця фашиста ***** в геополітичних питаннях. Так що те що Марі балаболить сьогодні це все "постопозиційний синдром".
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06.07.2024 01:21 Ответить
В Евросоюзе прикрыли все лазейки переправки денег из россий , а жопализам надо жить . Они гавкать за дармяк небудут. Вот и уволил путин зам шойгу генеральшу Шевцову и та удрала из россий с криптовалютой в Францию . Немогут открыть банк как 10 лет назад для финансирования Ле Пен и её шоблы.То Шевцова имитировала "побег " во Францию с криптой ,надо позолотит наличными ЛеПен и е дружков ,надо незабыть и Адг из Германий и они нуждаются в подпитке . И Венгерский жопализ кремля тоже носится сюда -туда не за спасибо .А как ЛеПен возмутилас как кремлевские пропагандисты обрадовали на московий что пбедила она и заявила : меня никто неможит связывать с кремлем . И первые сигналы уже появились от ЛеПен про любовь к москвобаду.
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06.07.2024 05:53 Ответить
******** пуйловська. Покричали про перемогу України на виборах. Постригли гешефт. А тепер пора знов працювати на рашистів. Клятв продажні консерви
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06.07.2024 06:48 Ответить
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06.07.2024 09:23 Ответить
Пока Франция является Президентско-парламентской Республикой, а Президентом ещё 3 года будет Макрон, то глубоко плевать мне с Эйфелевой башни на поползновения ле-пен
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06.07.2024 09:24 Ответить
А знаете, что может быть страшнее её заявления ?
Только её победа на выборах. Это покажет отношение большинства французов.
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06.07.2024 13:17 Ответить
 
 