Ле Пен заявила, що домагатиметься скасування дозволу для України на удари далекобійною зброєю по території РФ
Фактична лідерка партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен заявила, що в разі отримання більшості в парламенті прем’єр-міністр від її політсили заборонить Україні використовувати для ударів по території РФ далекобійну зброю, надану Францією.
Про це французька політикиня заявила в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лідерка "Національного обʼєднання" також заявила, що виступатиме проти можливого відправлення військ в Україну, що раніше допускав президент країни Емманюель Макрон. Вона наголосила, що останнє слово у цьому залишатиметься за прем’єром країни.
"Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єром", - сказала Ле Пен.
Крім розгортання військ, Ле Пен сказала, що її "червоною лінією" щодо України є те, щоб Франція не стала "співучасником конфлікту" через використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території.
Нагадаємо, що 30 червня, у Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. Перемогу здобула ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є Марін Ле Пен.
Другий тур парламентських виборів у Франції призначений на 7 липня.
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Високі у них відносини, як і екс-міністра МЗС Австрії…
Ось така вона, культурна особистість, з Франції…!
Ще пики поб'ють собі, за воєнного злочинця обмилка -прутіна..
Багато лідерів партій путін скупив як секонд хенд в останній день розпродажу.
Легкі гроші це наркота, залежність від якої 100%-ва.
Окремо - вороги в особах трампа та лепен. Вони своїм популізмом зуміли задурити голови значній кількості виборців своїх країн.
Швидко з неї полізло її гниле нутро.
Побачимо як воно відіб'єьься на її рейтингах. 🫢😆
фуйла в політиці оточують такі красотки, що на їх тлі атомної війни можна зовсім не боятись...
Только её победа на выборах. Это покажет отношение большинства французов.