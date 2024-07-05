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Ле Пен заявила, що домагатиметься скасування дозволу для України на удари далекобійною зброєю по території РФ

Ле Пен заявила, що скасує дозвіл для України на удари далекобійною зброєю по території РФ

Фактична лідерка партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен заявила, що в разі отримання більшості в парламенті прем’єр-міністр від її політсили заборонить Україні використовувати для ударів по території РФ далекобійну зброю, надану Францією.

Про це французька політикиня заявила в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідерка "Національного обʼєднання" також заявила, що виступатиме проти можливого відправлення військ в Україну, що раніше допускав президент країни Емманюель Макрон. Вона наголосила, що останнє слово у цьому залишатиметься за прем’єром країни.

"Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єром", - сказала Ле Пен.

Крім розгортання військ, Ле Пен сказала, що її "червоною лінією" щодо України є те, щоб Франція не стала "співучасником конфлікту" через використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території.

Нагадаємо, що 30 червня, у Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. Перемогу здобула ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є Марін Ле Пен. 

Другий тур парламентських виборів у Франції призначений на 7 липня.

Читайте також: Ле Пен може об’єднатись з Орбаном у Європарламенті, - Bloomberg

Автор: 

зброя (7535) Франція (3104) Марін Ле Пен (70)


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Топ коментарі
+50
Куррва прутеньська!
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05.07.2024 20:25 Відповісти
+49
Партія була на подсосі в путлєра - пора відробляти
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05.07.2024 20:26 Відповісти
+41
Одну агентшу Германія здихалась, так друга в Франції вилізла, бл.
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05.07.2024 20:28 Відповісти
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Куррва прутеньська!
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05.07.2024 20:25 Відповісти
****
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05.07.2024 20:27 Відповісти
шлюха
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05.07.2024 20:46 Відповісти
Уточнюю-- кремлівська шлюха.
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05.07.2024 21:20 Відповісти
Ле Путен
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05.07.2024 22:39 Відповісти
********** бабло із людини робить скотину...?
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06.07.2024 05:47 Відповісти
Партія була на подсосі в путлєра - пора відробляти
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05.07.2024 20:26 Відповісти
О, пачалося...Спасайте пуйла, дєгєнєрати
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05.07.2024 20:27 Відповісти
Одну агентшу Германія здихалась, так друга в Франції вилізла, бл.
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05.07.2024 20:28 Відповісти
Французській фашизм мінулого століття має гідного нашадка в обличі цей прорарашной курви.
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05.07.2024 20:29 Відповісти
М. Ле Петен
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05.07.2024 21:30 Відповісти
Франція і раніше хворіла на кацапську заразу. Плакат 1936 року.

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05.07.2024 20:33 Відповісти
Переклад - "Всі країни Європи змогли подолати комуністичну загрозу. І тільки для Франції вона досі являє собою небезпеку."
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05.07.2024 20:43 Відповісти
КПФ - найбільша комуністична партія серед капіталістичних країн в 20- му столітті!
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06.07.2024 05:52 Відповісти
Видать у мошкани дела плохи очень ( фронт, логистика, нпз) если так открыто палятся агенты, вообще авралом не прикрыто
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05.07.2024 20:37 Відповісти
Так і є, інакше нафіга йому кндр?
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05.07.2024 20:49 Відповісти
Відстежують сєпарів
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05.07.2024 21:09 Відповісти
Зеля до Слов'янська ще не приїжджав? Значить, нема чого хвилюватися!
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05.07.2024 21:24 Відповісти
Подружка *уйла
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05.07.2024 20:40 Відповісти
Коли в Німеччині вибори ?
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05.07.2024 20:42 Відповісти
Нещодавно бачив фото, на якому український офіс-менеджер стоїть попереду всіх лідерів планети Земля, а тепер країни почали відмовляти Україні в допомозі? Ні, це провокація, супеменджер все вирішить, якщо шо котлета є, теж питання вирішує.
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05.07.2024 20:42 Відповісти
Её отец тоже самое был. Это старая беда французов---с комуняками нюхаться.
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05.07.2024 20:45 Відповісти
********** хвойда, смокче йому вже відкрито.
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05.07.2024 20:48 Відповісти
Поки не заборонила треба бити.
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05.07.2024 20:49 Відповісти
очень жаль,что этой шлюхи не было в Буче.
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05.07.2024 20:49 Відповісти
Пукінська "консерва"не втрималася і поділилася першочерговим завданням від шефа,тобто *****
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05.07.2024 20:52 Відповісти
Я не думаю, що вона відображає думки більшості французів.
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05.07.2024 21:30 Відповісти
В більшості взагалі нема думок
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06.07.2024 06:35 Відповісти
Значить, треба херачити по балалайні зараз французькими ракетами, поки ця лярва з ×уйловської валізки ******* - хай казиться прошм@ндовка.
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05.07.2024 20:55 Відповісти
Тобто, Лі Пен приємно, коли воєнний злочинець прутін, безкарно УБИВАЄ Українців 3 тонними бомбами! Нехай собі УБИВАЄ, він же їй «для чогось» грошима допомагав??
Високі у них відносини, як і екс-міністра МЗС Австрії…
Ось така вона, культурна особистість, з Франції…!
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05.07.2024 20:56 Відповісти
обычное блдство...
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05.07.2024 20:56 Відповісти
Меркельша, ще приревнувати може, оту тітку з Франції??
Ще пики поб'ють собі, за воєнного злочинця обмилка -прутіна..
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05.07.2024 20:59 Відповісти
курвисько
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05.07.2024 21:04 Відповісти
Ну да, чуже горе нікому непотрібне, нехай вбивають людей в Україні стільки завгодно, на россії нічого не загрожую, там нема виборів, опозиції, хто проти фюрера, то просто саджають.
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05.07.2024 21:04 Відповісти
Орбаний рот, до орбарана ,ще одна клізма лепенівська приєдналась
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05.07.2024 21:14 Відповісти
Треба на неї зелену безумну безуглу торпеду направити, та з неї всі косми повидирає
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05.07.2024 21:20 Відповісти
Може вона i курва, але дуже цiкаво було б почути усе це вiд Марiн, а не вiд глобалiстських ЗМI... Бо тi занадто багато брехали у подiбних ситуацiях...
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05.07.2024 21:17 Відповісти
Що точно за три дні взяв би путін, це 50% Європи.
Багато лідерів партій путін скупив як секонд хенд в останній день розпродажу.
Легкі гроші це наркота, залежність від якої 100%-ва.
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05.07.2024 21:28 Відповісти
Не перебільшуйте можливості мордора і їх лідера мольної потвори. Це тут в Україні кожен третій повідомляє координати цілей і всі "священники" кацапської церкви і то кацапи не можуть точно влучити, а в Європі ніхто не буде допомагати терористу і вбивці.
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05.07.2024 22:15 Відповісти
А меркель, лі пен, шредер, орбан фіцо.....яких вам ще помічників прутіну треба?
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05.07.2024 23:16 Відповісти
Залишився Трамп - вишенкой на тортик.
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05.07.2024 21:29 Відповісти
Сучкиня, конфлікт у тебе в дупі - боротьба ********* з центром прінятія рєшеній
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05.07.2024 21:35 Відповісти
Потрібно виробництво своєї зброї:, різнокаліберної, далекобійної, дронів, щоб на слова всяких рудих лахудр не звертати увагу.
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05.07.2024 21:44 Відповісти
В скрутні часи Ла Пен отримувала гроші з мордору. Зараз буде відробляти.
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05.07.2024 21:49 Відповісти
Подружка тягнибока .
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05.07.2024 21:53 Відповісти
до 2014 року .
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05.07.2024 23:38 Відповісти
********** проблядь,чтоб ты сдохла!
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05.07.2024 22:01 Відповісти
***** фашистська!
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05.07.2024 22:06 Відповісти
шото кобила незрозуміла якась
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05.07.2024 22:12 Відповісти
Кацапська шлюха не здивувала
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05.07.2024 22:14 Відповісти
компашка та очолювані ними країни включно з населенням є явними ворогами України.
Окремо - вороги в особах трампа та лепен. Вони своїм популізмом зуміли задурити голови значній кількості виборців своїх країн.
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05.07.2024 22:16 Відповісти
Кацапська шлюха ця Ла Пен чи ні, нам то яка до цього справа? Нам своє робити і я думаю, що Володя Боневтік виготовив наші, українські ракети і ними будемо бити ворога на їх території, чи ні? Що по цьому поводу скажуть вумні 73%?
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05.07.2024 22:16 Відповісти
Відкривайте кордони. З нас досить.
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05.07.2024 22:21 Відповісти
А вона що, президент? Якщо, а це велике якщо, її партія сформує коаліцію, то хай займаеться своїми прямими обов'язками - економікою тощо.
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05.07.2024 22:28 Відповісти
Ну вот вам и ответ почему ***** так добивается перемирия. Оно за год-два всю Европу перевернет и пропихнет всех своих проституток во власть, А потом будет делать что захочет не только с Украиной а и с НАТОй и с Европой и с США.
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05.07.2024 22:29 Відповісти
Справжня відьма!
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05.07.2024 22:30 Відповісти
"нє долго музика іграла, нє долго фраєр танцевал" (С)

Швидко з неї полізло її гниле нутро.
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05.07.2024 22:36 Відповісти
Так і сказала курва: «Зарплату братиму рублями!»
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05.07.2024 22:42 Відповісти
Чув сьогодні, що цю коняку упіймали сфотканою у есесівській формі. 😆
Побачимо як воно відіб'єьься на її рейтингах. 🫢😆
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05.07.2024 22:43 Відповісти
Меркель-2.
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05.07.2024 22:59 Відповісти
Україні треба вже робити брудну атомну бомбу,бажано не одну.В Європі і США знову підіймають голову гнилі путіноферштеєри і ще рік-два і вони остаточно отримають владу.
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05.07.2024 23:12 Відповісти
Точно. Бути в одному списку з Талібаном та Іділ дуже почесно.
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05.07.2024 23:31 Відповісти
Прошмандьовка ... францюсько- кремлівський ленін ...морда обличчя сокира ... але тупа
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05.07.2024 23:52 Відповісти
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06.07.2024 00:53 Відповісти

фуйла в політиці оточують такі красотки, що на їх тлі атомної війни можна зовсім не боятись...
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06.07.2024 08:06 Відповісти
Марі, як бачимо вище вже страра шкапа. Харизми їй не вистачить. Незважаючи на амбіції її партія не має більшості в парламенті. То ж їй доведеться шукати спільників. А це проблема у Франції. Одне діло підтримувати опозицію в шкурних внутрішніх питаннях еміграції, пенсій та соціальних виплат і зовсім інша підтримувати прибічника та утриманця фашиста ***** в геополітичних питаннях. Так що те що Марі балаболить сьогодні це все "постопозиційний синдром".
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06.07.2024 01:21 Відповісти
В Евросоюзе прикрыли все лазейки переправки денег из россий , а жопализам надо жить . Они гавкать за дармяк небудут. Вот и уволил путин зам шойгу генеральшу Шевцову и та удрала из россий с криптовалютой в Францию . Немогут открыть банк как 10 лет назад для финансирования Ле Пен и её шоблы.То Шевцова имитировала "побег " во Францию с криптой ,надо позолотит наличными ЛеПен и е дружков ,надо незабыть и Адг из Германий и они нуждаются в подпитке . И Венгерский жопализ кремля тоже носится сюда -туда не за спасибо .А как ЛеПен возмутилас как кремлевские пропагандисты обрадовали на московий что пбедила она и заявила : меня никто неможит связывать с кремлем . И первые сигналы уже появились от ЛеПен про любовь к москвобаду.
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06.07.2024 05:53 Відповісти
******** пуйловська. Покричали про перемогу України на виборах. Постригли гешефт. А тепер пора знов працювати на рашистів. Клятв продажні консерви
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06.07.2024 06:48 Відповісти
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06.07.2024 09:23 Відповісти
Пока Франция является Президентско-парламентской Республикой, а Президентом ещё 3 года будет Макрон, то глубоко плевать мне с Эйфелевой башни на поползновения ле-пен
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06.07.2024 09:24 Відповісти
А знаете, что может быть страшнее её заявления ?
Только её победа на выборах. Это покажет отношение большинства французов.
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06.07.2024 13:17 Відповісти
 
 