Ле Пен заявила, що домагатиметься скасування дозволу для України на удари далекобійною зброєю по території РФ

Фактична лідерка партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен заявила, що в разі отримання більшості в парламенті прем’єр-міністр від її політсили заборонить Україні використовувати для ударів по території РФ далекобійну зброю, надану Францією.

Про це французька політикиня заявила в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідерка "Національного обʼєднання" також заявила, що виступатиме проти можливого відправлення військ в Україну, що раніше допускав президент країни Емманюель Макрон. Вона наголосила, що останнє слово у цьому залишатиметься за прем’єром країни.

"Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єром", - сказала Ле Пен.

Крім розгортання військ, Ле Пен сказала, що її "червоною лінією" щодо України є те, щоб Франція не стала "співучасником конфлікту" через використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території.

Нагадаємо, що 30 червня, у Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. Перемогу здобула ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є Марін Ле Пен.

Другий тур парламентських виборів у Франції призначений на 7 липня.

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