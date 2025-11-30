На митинге во Франции в пророссийского политика бросили яйцом в голову

Во Франции 74-летний мужчина бросил яйцо в голову лидера пророссийской партии "Национальное объединение" Джордана Барделли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наBFMTV, инцидент произошел во время автограф-сессии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент на фоне протестов

Нападение произошло около 15:30 в Муассаке. Мужчина воспользовался очередью, чтобы бросить яйцо в Барделлу. Полиция сразу задержала нападавшего и доставила в местную жандармерию.

Прокуратура Монтобана открыла дело по статье "насилие в отношении лица, исполняющего обязанности государственной власти". Партия "Национальное объединение" подала жалобу от имени Барделлы.

Читайте: Украина получит французские системы противодействия дронам со встроенным ИИ. ФОТО

По данным партийного руководства, возле автограф-сессии находилось около пятидесяти протестующих, но пока неизвестно, был ли кто-то из них причастен к инциденту. Барделла не пострадал и продолжил общаться с посетителями.

"Мужчина не связан ни с одной политической организацией и действовал из личных мотивов, в частности из-за недовольства отношением политиков к детям с ограниченными возможностями", — заявил адвокат подозреваемого.

Читайте: Зеленский 1 декабря встретится с Макроном в Париже

Ранее мужчина уже совершал подобные акции: в марте 2022 года бросил яйцо в Эрика Земмура во время президентской кампании, а в апреле того же года — в предвыборный автобус Марин Ле Пен.

Власти и руководство партии осудили действия нападавшего и призвали к единству и противодействию насилию в политической сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мира не стоит достигать через капитуляцию Украины, - глава МИД Франции Барро

Кто такой Джордан Барделла

Джордан Барделла — французский политик, председатель партии "Национальное объединение". Он известен националистическими и пророссийскими взглядами, критикой ЕС и жесткой позицией в отношении иммиграции.

Барделла возглавил партию после Марин Ле Пен и активно участвует в политической жизни Франции, включая медийные выступления, встречи с избирателями и автограф-сессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция передаст Украине новый оборонный пакет до конца 2025 года, - Зеленский