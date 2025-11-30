На митинге во Франции в пророссийского политика бросили яйцом в голову
Во Франции 74-летний мужчина бросил яйцо в голову лидера пророссийской партии "Национальное объединение" Джордана Барделли.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наBFMTV, инцидент произошел во время автограф-сессии.
Инцидент на фоне протестов
Нападение произошло около 15:30 в Муассаке. Мужчина воспользовался очередью, чтобы бросить яйцо в Барделлу. Полиция сразу задержала нападавшего и доставила в местную жандармерию.
Прокуратура Монтобана открыла дело по статье "насилие в отношении лица, исполняющего обязанности государственной власти". Партия "Национальное объединение" подала жалобу от имени Барделлы.
По данным партийного руководства, возле автограф-сессии находилось около пятидесяти протестующих, но пока неизвестно, был ли кто-то из них причастен к инциденту. Барделла не пострадал и продолжил общаться с посетителями.
"Мужчина не связан ни с одной политической организацией и действовал из личных мотивов, в частности из-за недовольства отношением политиков к детям с ограниченными возможностями", — заявил адвокат подозреваемого.
Ранее мужчина уже совершал подобные акции: в марте 2022 года бросил яйцо в Эрика Земмура во время президентской кампании, а в апреле того же года — в предвыборный автобус Марин Ле Пен.
Власти и руководство партии осудили действия нападавшего и призвали к единству и противодействию насилию в политической сфере.
Кто такой Джордан Барделла
Джордан Барделла — французский политик, председатель партии "Национальное объединение". Он известен националистическими и пророссийскими взглядами, критикой ЕС и жесткой позицией в отношении иммиграции.
Барделла возглавил партию после Марин Ле Пен и активно участвует в политической жизни Франции, включая медийные выступления, встречи с избирателями и автограф-сессии.
