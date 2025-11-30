РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости
2 389 20

На митинге во Франции в пророссийского политика бросили яйцом в голову

Марин Ле Пен и Жордан Барделла

Во Франции 74-летний мужчина бросил яйцо в голову лидера пророссийской партии "Национальное объединение" Джордана Барделли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наBFMTV, инцидент произошел во время автограф-сессии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент на фоне протестов

Нападение произошло около 15:30 в Муассаке. Мужчина воспользовался очередью, чтобы бросить яйцо в Барделлу. Полиция сразу задержала нападавшего и доставила в местную жандармерию.

Прокуратура Монтобана открыла дело по статье "насилие в отношении лица, исполняющего обязанности государственной власти". Партия "Национальное объединение" подала жалобу от имени Барделлы.

Читайте: Украина получит французские системы противодействия дронам со встроенным ИИ. ФОТО

По данным партийного руководства, возле автограф-сессии находилось около пятидесяти протестующих, но пока неизвестно, был ли кто-то из них причастен к инциденту. Барделла не пострадал и продолжил общаться с посетителями.

"Мужчина не связан ни с одной политической организацией и действовал из личных мотивов, в частности из-за недовольства отношением политиков к детям с ограниченными возможностями", — заявил адвокат подозреваемого.

Читайте: Зеленский 1 декабря встретится с Макроном в Париже

Ранее мужчина уже совершал подобные акции: в марте 2022 года бросил яйцо в Эрика Земмура во время президентской кампании, а в апреле того же года — в предвыборный автобус Марин Ле Пен.

Власти и руководство партии осудили действия нападавшего и призвали к единству и противодействию насилию в политической сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мира не стоит достигать через капитуляцию Украины, - глава МИД Франции Барро

Кто такой Джордан Барделла

Джордан Барделла — французский политик, председатель партии "Национальное объединение". Он известен националистическими и пророссийскими взглядами, критикой ЕС и жесткой позицией в отношении иммиграции.

Барделла возглавил партию после Марин Ле Пен и активно участвует в политической жизни Франции, включая медийные выступления, встречи с избирателями и автограф-сессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция передаст Украине новый оборонный пакет до конца 2025 года, - Зеленский

Автор: 

митинг (2564) Франция (3640) яйцо (66) атака (765) Ле Пен Марин (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Прокацапська Європа - це найближче майбутнє. Нажаль.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:12 Ответить
+8
показать весь комментарий
30.11.2025 20:13 Ответить
+3
Вмер?
Бо https://youtu.be/***********?t=11 ВітяЯник від такого щиро зкопитився, тільки не назавжди.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прокацапська Європа - це найближче майбутнє. Нажаль.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:12 Ответить
Так було колись. Зараз ситуація повністю змінюється. До 80-х років в Європі панувала концепція "Фортеця "Європа"" проти дикунів з недорозвинутих країн. Тепер ця концепція повертається. Повільно. Натужно, але повертається.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:21 Ответить
Вмер?
Бо https://youtu.be/***********?t=11 ВітяЯник від такого щиро зкопитився, тільки не назавжди.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:13 Ответить
класика
показать весь комментарий
30.11.2025 20:13 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2025 20:13 Ответить
хорошо помню,как этот лантух с говном,после прилета яйца стал замертво сползать на руки охраны))
показать весь комментарий
30.11.2025 20:39 Ответить
навіть, якщо яйці були би дорожчі, ніж по 17 - я теж би кинув....
показать весь комментарий
30.11.2025 20:16 Ответить
Гарна спроба , але ніт - не випустять , у Францію , все одно !
показать весь комментарий
30.11.2025 20:28 Ответить
Надо было у Малюка пару яиц попросить.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:21 Ответить
А яйце по 17 було?😏
показать весь комментарий
30.11.2025 20:26 Ответить
То був "тупий важкий предмет"
показать весь комментарий
30.11.2025 20:55 Ответить
Моя бабця практикувала підкладання у ящики, куди неслися кури, овальних гладеньких "кругляшів", з вапняку. Дурила курей та відваджувала тхорів. Кури думали, що то уже знесені яйця, а тхори "ловили облизня"... Таким-би "яєчком" у лоб "кацапоїду" закатать!... Ото-б хряснуло...
показать весь комментарий
30.11.2025 20:30 Ответить
А там уже зʼявився місцевий тарас чорновіл, який заявив про терористичний акт?
показать весь комментарий
30.11.2025 20:30 Ответить
В оригіналі там було про "тупий важкий предмет")))
показать весь комментарий
30.11.2025 20:56 Ответить
у франузів слабкі яйця, хоч і коштують 18 гривень за штуку. Зазвичай українське яйце за 65 копійок валить політика з ніг.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:34 Ответить
Класика!
показать весь комментарий
30.11.2025 20:34 Ответить
Деякі представники нашої партії Свобода поздоровляють Барделлу з днями його народження.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:42 Ответить
такі французи мені подобаються, ще б знайшовся новий Наполеон який загеноцидить москву..
показать весь комментарий
30.11.2025 20:57 Ответить
Тому, що це-е-е-е Веселі яйця, а не якесь там Фаберже (с)
показать весь комментарий
30.11.2025 20:58 Ответить
Янукович попередив, що це поганий знак.
показать весь комментарий
30.11.2025 21:05 Ответить
 
 