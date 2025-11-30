На мітингу у Франції в проросійського політика кинули яйцем у голову

У Франції 74-річний чоловік кинув яйце в голову лідера проросійської партії "Національне об’єднання" Джордана Барделли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BFMTV, інцидент стався під час автограф-сесії.

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Інцидент на фоні протестів

Напад стався близько 15:30 у Муассаку. Чоловік скористався чергою, щоб жбурнути яйце у Барделлу. Поліція одразу затримала нападника та доставила до місцевої жандармерії.

Прокуратура Монтобана відкрила справу за статтею "насильство щодо особи, яка виконує обов’язки державної влади". Партія "Національне об’єднання" подала скаргу від імені Барделли.

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За даними партійного керівництва, біля автограф-сесії перебувало близько п’ятдесяти протестувальників, але наразі невідомо, чи хтось із них був причетний до інциденту. Барделла не постраждав і продовжив спілкуватися з відвідувачами.

"Чоловік не пов’язаний із жодною політичною організацією і діяв через особисті мотиви, зокрема невдоволення ставленням політиків до дітей з обмеженими можливостями", — заявив адвокат підозрюваного.

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Раніше чоловік вже здійснював подібні акції: у березні 2022 року кинув яйце в Еріка Земмура під час президентської кампанії, а у квітні того ж року — у передвиборчий автобус Марін Ле Пен.

Влада та керівництво партії засудили дії нападника та закликали до єдності й протидії насильству в політичній сфері.

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Хто такий Джордан Барделла

Джордан Барделла — французький політик, голова партії "Національне об’єднання". Він відомий націоналістичними та проросійськими поглядами, критикою ЄС і жорсткою позицією щодо імміграції.

Барделла очолив партію після Марін Ле Пен та активно бере участь у політичному житті Франції, включно з медійними виступами, зустрічами з виборцями та автограф-сесіями.

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