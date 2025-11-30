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На мітингу у Франції в проросійського політика кинули яйцем у голову

Марін Ле Пен та Жордан Барделла

У Франції 74-річний чоловік кинув яйце в голову лідера проросійської партії "Національне об’єднання" Джордана Барделли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BFMTV, інцидент стався під час автограф-сесії.

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Інцидент на фоні протестів

Напад стався близько 15:30 у Муассаку. Чоловік скористався чергою, щоб жбурнути яйце у Барделлу. Поліція одразу затримала нападника та доставила до місцевої жандармерії.

Прокуратура Монтобана відкрила справу за статтею "насильство щодо особи, яка виконує обов’язки державної влади". Партія "Національне об’єднання" подала скаргу від імені Барделли.

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За даними партійного керівництва, біля автограф-сесії перебувало близько п’ятдесяти протестувальників, але наразі невідомо, чи хтось із них був причетний до інциденту. Барделла не постраждав і продовжив спілкуватися з відвідувачами.

"Чоловік не пов’язаний із жодною політичною організацією і діяв через особисті мотиви, зокрема невдоволення ставленням політиків до дітей з обмеженими можливостями", — заявив адвокат підозрюваного.

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Раніше чоловік вже здійснював подібні акції: у березні 2022 року кинув яйце в Еріка Земмура під час президентської кампанії, а у квітні того ж року — у передвиборчий автобус Марін Ле Пен.

Влада та керівництво партії засудили дії нападника та закликали до єдності й протидії насильству в політичній сфері.

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Хто такий Джордан Барделла

Джордан Барделла — французький політик, голова партії "Національне об’єднання". Він відомий націоналістичними та проросійськими поглядами, критикою ЄС і жорсткою позицією щодо імміграції.

Барделла очолив партію після Марін Ле Пен та активно бере участь у політичному житті Франції, включно з медійними виступами, зустрічами з виборцями та автограф-сесіями.

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Топ коментарі
+26
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30.11.2025 20:13 Відповісти
+15
Вмер?
Бо https://youtu.be/***********?t=11 ВітяЯник від такого щиро зкопитився, тільки не назавжди.
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30.11.2025 20:13 Відповісти
+14
Прокацапська Європа - це найближче майбутнє. Нажаль.
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30.11.2025 20:12 Відповісти
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Прокацапська Європа - це найближче майбутнє. Нажаль.
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30.11.2025 20:12 Відповісти
Так було колись. Зараз ситуація повністю змінюється. До 80-х років в Європі панувала концепція "Фортеця "Європа"" проти дикунів з недорозвинутих країн. Тепер ця концепція повертається. Повільно. Натужно, але повертається.
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30.11.2025 20:21 Відповісти
Вмер?
Бо https://youtu.be/***********?t=11 ВітяЯник від такого щиро зкопитився, тільки не назавжди.
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30.11.2025 20:13 Відповісти
класика
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30.11.2025 20:13 Відповісти
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30.11.2025 20:13 Відповісти
хорошо помню,как этот лантух с говном,после прилета яйца стал замертво сползать на руки охраны))
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30.11.2025 20:39 Відповісти
навіть, якщо яйці були би дорожчі, ніж по 17 - я теж би кинув....
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30.11.2025 20:16 Відповісти
Гарна спроба , але ніт - не випустять , у Францію , все одно !
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30.11.2025 20:28 Відповісти
Надо было у Малюка пару яиц попросить.
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30.11.2025 20:21 Відповісти
А яйце по 17 було?😏
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30.11.2025 20:26 Відповісти
То був "тупий важкий предмет"
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30.11.2025 20:55 Відповісти
Тоді добре...
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30.11.2025 21:52 Відповісти
Моя бабця практикувала підкладання у ящики, куди неслися кури, овальних гладеньких "кругляшів", з вапняку. Дурила курей та відваджувала тхорів. Кури думали, що то уже знесені яйця, а тхори "ловили облизня"... Таким-би "яєчком" у лоб "кацапоїду" закатать!... Ото-б хряснуло...
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30.11.2025 20:30 Відповісти
А там уже зʼявився місцевий тарас чорновіл, який заявив про терористичний акт?
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30.11.2025 20:30 Відповісти
В оригіналі там було про "тупий важкий предмет")))
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30.11.2025 20:56 Відповісти
у франузів слабкі яйця, хоч і коштують 18 гривень за штуку. Зазвичай українське яйце за 65 копійок валить політика з ніг.
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30.11.2025 20:34 Відповісти
65 копеек?
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30.11.2025 23:46 Відповісти
зараз можно знайти навіть і по 60 копійок. А у новому році яйця вже будуть коштувати 65 шагів. Звикайте.
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01.12.2025 01:08 Відповісти
Може, все-таки, по 6.50?
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01.12.2025 09:17 Відповісти
ну так, порядком помилився)). Така пенсія, що цього навіть не помічаю.)))
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01.12.2025 13:06 Відповісти
ну, пока не 65 евро за яйцо, и то слава Богу
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01.12.2025 23:53 Відповісти
Класика!
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30.11.2025 20:34 Відповісти
Деякі представники нашої партії Свобода поздоровляють Барделлу з днями його народження.
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30.11.2025 20:42 Відповісти
такі французи мені подобаються, ще б знайшовся новий Наполеон який загеноцидить москву..
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30.11.2025 20:57 Відповісти
Тому, що це-е-е-е Веселі яйця, а не якесь там Фаберже (с)
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30.11.2025 20:58 Відповісти
Янукович попередив, що це поганий знак.
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30.11.2025 21:05 Відповісти
А шматка бруківки під рукою не було? Щось деградують французи, які менше, ніж 200 років тому влаштовували криваві революції ледь не кожні 10 років.
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30.11.2025 23:36 Відповісти
В таких випадках треба використовувати протухлі яйця, щоб сморід був на всю площу, чи де він там роздавав автографи.
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01.12.2025 09:21 Відповісти
 
 