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Новости Приговор Марин Ле Пен
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Ле Пен приговорили к 4 годам и запретили баллотироваться

Марин Ле Пен приговорили к 4 годам во Франции

Лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во Франции приговорили к четырем годам лишения свободы - два года условно и два года ареста с электронным браслетом.

Об этом пишет BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

Также политику запретили участвовать в выборах на 5 лет, что не позволит ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Ле Пен должна уплатить 100 тысяч евро штрафа.

Она покинула зал суда еще до завершения оглашения приговора.

Напомним, в 2022 году французская прокуратура рассматривала отчет агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором Ле Пен и членов ее партии обвиняла в незаконном использовании более 140 тысяч евро.

Читайте также: Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента

Марин Ле Пен об Украине

В 2022 году, уже после полномасштабного вторжения, Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не жалеет о запрете посещения Украины из-за своей позиции.

Также она заявляла, что будет добиваться отмены разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

В марте 2024 года Ле Пен осудила вторжение России в Украину.

Читайте: Ле Пен осудила приостановление помощи Украине от США: "Это очень жестоко"

Автор: 

приговор (1211) Франция (3500) Марин Ле Пен (67)


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Топ комментарии
+17
Те саме треба було з слугою народу у свій час.
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31.03.2025 15:51
+15
От би ще й ******* та прокацаплених падлів по всьому ЄС повиловлювали та заборонили їм займатись політикою.
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31.03.2025 15:55
+12
140 кусков евро для Франции...тут лямами и мильярдами зелени крадут и что?
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31.03.2025 15:54
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Отуди його...
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31.03.2025 15:44 Ответить
Ле Пен смокче ле пеніс!
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31.03.2025 15:44 Ответить
"...Вона залишила залу суду ще до завершення оголошення вироку ..." - пішла готувати апеляцію.......
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31.03.2025 15:45 Ответить
Засудила. Піздно пити боржомі
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31.03.2025 15:45 Ответить
Тепер праві з неї Жанну д'Арк зліплять.
Якщо тенденція недисциплінованості продовжиться, перемога на виборах їй гарантована.
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31.03.2025 15:49 Ответить
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31.03.2025 15:58 Ответить
***** з неї зліплять. ЛяПеніха має популярність лишу у най маргінальніших націоналістів.
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31.03.2025 16:33 Ответить
Скільки ж там тих "наймаргінальніших націоналістів", якщо є ось такі новини:
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/5/7189538/ Два опитування прогнозують, що партія Ле Пен все ж не отримає абсолютної більшості
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31.03.2025 16:36 Ответить
Мабуть пора бігти до ху...ла, пока ще місця є у ростові, а то потім і воркута раєм буде
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31.03.2025 15:49 Ответить
У неї там навіть схожа страшна подружка є, яка так само пальцем у небо тикає і так само стакан любить :
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01.04.2025 08:24 Ответить
Те саме треба було з слугою народу у свій час.
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31.03.2025 15:51 Ответить
140 кусков евро для Франции...тут лямами и мильярдами зелени крадут и что?
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31.03.2025 15:54 Ответить
От би ще й ******* та прокацаплених падлів по всьому ЄС повиловлювали та заборонили їм займатись політикою.
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31.03.2025 15:55 Ответить
Демократія крокує по планеті...
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31.03.2025 19:20 Ответить
Не плутай демократію з прокацапсячою пропагандою.
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31.03.2025 19:42 Ответить
Не багато ... але краще , а ніж нічого !
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31.03.2025 15:58 Ответить
140 тис. - 100 тис. = 40 тис. А з цими що?
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31.03.2025 16:00 Ответить
У межах цієї справи також було звинувачено 24 членів Національного об'єднання. За підрахунками суду, загальний збиток оцінюється у 2,9 млн євро Джерело: https://censor.net/ua/n3544190
Прокуратура просила 300 000 штрафу, але хоч так...
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31.03.2025 16:23 Ответить
От буде КРУТО, якщо і німці так зроблять. Бо АДН-це фашисти ще в сто разів гірші, ніж "Нацоб'єднання"!
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31.03.2025 16:07 Ответить
Німцям треба розпочати з мадам штазі, але - кишка тонка.
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31.03.2025 16:26 Ответить
Мадам штазі вже не представляє загрози, а от АДН цілком може прийти до влади. Виявилося, що німці не набагато розумніші за українців, а от амери ще тупіші...
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31.03.2025 16:30 Ответить
А кому тоді? Китайцям?
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31.03.2025 16:53 Ответить
Трохи схоже на правосуддя.
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31.03.2025 16:13 Ответить
Путин пАмАгИ! ВвЕди вАйска!!! (по-французски)
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31.03.2025 16:14 Ответить
Что помешало точно так же сделать Байдену?
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31.03.2025 16:14 Ответить
Для бастолкового пояснюю-після повномоштабного вторгнення Байденом були вислані з США більшість кацапських діпломатів,залишивши тіки консульства в урізаном форматі.З обранням трампа(агента х...ла) все знову повертається назад.
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31.03.2025 16:54 Ответить
глобалісти прибирають незручних їм людей
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31.03.2025 16:35 Ответить
Як називається те, коли росія розставляє зручних їй людей, як от в Румунії або в Угорщині?
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31.03.2025 16:39 Ответить
Ти відповідаєш або боту,або телепню-нерозуміючьому це слово "глобалізм".
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31.03.2025 16:56 Ответить
Перше.
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31.03.2025 16:58 Ответить
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31.03.2025 16:55 Ответить
Навіть не зможе виїхати й поплакати на плечі у Маска
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31.03.2025 16:56 Ответить
Румыния(джорджеску), Молдова(гуцул), Франция(ле пен) - обнадёживающая тенденция. Неужели здравый смысл просыпается, хотя бы в Европе?
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31.03.2025 16:58 Ответить
Зарано радіти. В Румунії ситуація дуже хитка: ультраправі йдуть строєм, один вибуває - інший одразу на його місце стає, і підтримка величезна. Молдова проскочила з виборами, бо русня була зосереджена на битві за США (де вона блискуче виграла). І цей вирок, він радше робить з лєпєнші мученицю, ніж аутсайдерку.
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31.03.2025 17:13 Ответить
Да, расслабляться конечно не стоит. Кремль не остановит информационные атаки, промывание мозгов через соцсети и так далее. Но радует, что хотя бы произошло осознание угрозы и начинается противодействие ей. Продолжать играть в демократию с роssийскими агентами влияния - это путь к уничтожению Европы. Нынешние США - яркий пример...
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31.03.2025 17:46 Ответить
На жаль, усвідомлення на рівні урядів. Народи, здається, все більше занурюються у болото простих рішень популізму і романтики боротьби з "діктатурамі" (бо вони справжніх ніколи навіть не нюхали).
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31.03.2025 17:48 Ответить
Есть такое.. И диктатур настоящих не нюхали. И войн...
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31.03.2025 17:56 Ответить
Все попереду.
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31.03.2025 18:03 Ответить
Якщо кілька публікацій в тік-току можуть впливати на вибір жителів якоїсь країни, значить в тій країні щось іде не так.
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31.03.2025 19:23 Ответить
Вы в курсе сколько людей в любой стране легко подвержены внушению и манипуляциям, основанным на лжи, полуправде, популистским приёмам и так далее?
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31.03.2025 20:36 Ответить
Це неправда. Люди не настільки дурні, все прекрасно бачать і розуміють.
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31.03.2025 21:13 Ответить
Какая-то часть понимает, а другая нет. У многих нет ни времени, ни желания, ни способностей разбираться в причинах проблем. Тут и приходят разные популисты, в том числе контролируемые кремлём, чтобы наобещать простых решений, которые на самом деле не работают.
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31.03.2025 21:59 Ответить
Це сильно ніжно покарали за колаборацію
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31.03.2025 17:13 Ответить
Тре було на гільйотину.Так надійніше.
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31.03.2025 17:50 Ответить
 
 