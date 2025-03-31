Ле Пен приговорили к 4 годам и запретили баллотироваться
Лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во Франции приговорили к четырем годам лишения свободы - два года условно и два года ареста с электронным браслетом.
Об этом пишет BFMTV, передает Цензор.НЕТ.
Также политику запретили участвовать в выборах на 5 лет, что не позволит ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года.
Ле Пен должна уплатить 100 тысяч евро штрафа.
Она покинула зал суда еще до завершения оглашения приговора.
Напомним, в 2022 году французская прокуратура рассматривала отчет агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором Ле Пен и членов ее партии обвиняла в незаконном использовании более 140 тысяч евро.
Марин Ле Пен об Украине
В 2022 году, уже после полномасштабного вторжения, Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не жалеет о запрете посещения Украины из-за своей позиции.
Также она заявляла, что будет добиваться отмены разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по территории РФ.
В марте 2024 года Ле Пен осудила вторжение России в Украину.
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