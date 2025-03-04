Ле Пен осудила приостановление помощи Украине от США: "Это очень жестоко"

Неформальный лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен осудила приостановление военной помощи Украине Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

По ее словам, "бесцеремонность этого решения подлежит осуждению".

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"Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые занимаются патриотической защитой своей страны", - добавила политик.

По словам Ле Пен, никто не может заставить США продолжать свою поддержку, если Вашингтон этого больше не хочет делать. Однако "не дать Украине разумное время, чтобы перестроиться, очень сомнительно".

Она сказала, что поставки оружия можно заместить, но прекращение поддержки в сфере разведки, технологической и цифровой поддержки со стороны США Украине является более критичным.

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В 2022 году, уже после полномасштабного вторжения, Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не жалеет о запрете посещения Украины из-за своей позиции.

Также она заявляла, что будет добиваться отмены разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

В марте 2024 года Ле Пен осудила вторжение России в Украину.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

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Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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