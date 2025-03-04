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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Ле Пен осудила приостановление помощи Украине от США: "Это очень жестоко"

Ле Пен осудила приостановление помощи Украине со стороны США

Неформальный лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен осудила приостановление военной помощи Украине Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

По ее словам, "бесцеремонность этого решения подлежит осуждению".

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"Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые занимаются патриотической защитой своей страны", - добавила политик.

По словам Ле Пен, никто не может заставить США продолжать свою поддержку, если Вашингтон этого больше не хочет делать. Однако "не дать Украине разумное время, чтобы перестроиться, очень сомнительно".

Она сказала, что поставки оружия можно заместить, но прекращение поддержки в сфере разведки, технологической и цифровой поддержки со стороны США Украине является более критичным.

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В 2022 году, уже после полномасштабного вторжения, Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не жалеет о запрете посещения Украины из-за своей позиции.

Также она заявляла, что будет добиваться отмены разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

В марте 2024 года Ле Пен осудила вторжение России в Украину.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

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Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

США (26489) Франция (3498) Трамп Дональд (5128) Марин Ле Пен (67)


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Топ комментарии
+28
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04.03.2025 16:24
+25
якщо чесно я вже перестав шось розуміти,що коїться в цьому божевільному світі
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04.03.2025 16:32
+21
Очам не віру що це читаю.
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04.03.2025 16:25
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04.03.2025 16:24 Ответить
Мабуть в неї якийсь інсайд є і вона не хоче виступати на стороні помаранчевого лузера
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04.03.2025 16:30 Ответить
якщо чесно я вже перестав шось розуміти,що коїться в цьому божевільному світі
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04.03.2025 16:32 Ответить
Хто там далі йдуть за ультраправими по градації ? Фашисти, нацисти, трампівці?
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04.03.2025 16:37 Ответить
Шо коіться шо коітся, та все просто, світ перетворився на *********.
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04.03.2025 16:51 Ответить
Схоже кацапи її добряче кинули...
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04.03.2025 17:00 Ответить
Це не поворот, ця жаба, чітко розуміє, що у разі поразки України, її так би мовити послуги, можуть бути, вже нікому не потрібні. Солодке життя, закінчиться.
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04.03.2025 16:45 Ответить
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04.03.2025 16:25 Ответить
Очам не віру що це читаю.
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04.03.2025 16:25 Ответить
Краще вухам не вірте. На очі лапшу навішати важко а на вуха запросто
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04.03.2025 16:43 Ответить
Я ж читав а не слухав.
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04.03.2025 16:50 Ответить
О как французская ультраправой ориентации и та офигела от тампона..
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04.03.2025 16:26 Ответить
даже восхвалители Трампа, у нас особенно, сейчас курят в сторонке по пачке сигарет и приговаривают "пздц"...
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04.03.2025 16:31 Ответить
оце так кіно
приємно здивувала
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04.03.2025 16:26 Ответить
Ого
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04.03.2025 16:27 Ответить
шо це з нею ?
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04.03.2025 16:27 Ответить
Мабуть черговий чек з кацапетівки затримався.
Або й остаточно злили консерву як вже непотрібну.
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04.03.2025 16:47 Ответить
може грибів якихось переїла...
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04.03.2025 16:27 Ответить
Відомо яких
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04.03.2025 16:48 Ответить
Здрасті...я ваша тьотя
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04.03.2025 16:27 Ответить
Що пукін не заплатив щомісяну платню.... ?
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04.03.2025 16:28 Ответить
На паРАШІ новий дорогущий партнер намалювався, на їнше сміття не вистачає, донні любить размах...
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04.03.2025 16:30 Ответить
Інтересно дівки пляшуть...
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04.03.2025 16:28 Ответить
аж по штири штуки в ряд
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04.03.2025 18:33 Ответить
Дивні речі. Союзникі зраджують а вороги навпаки засуджуть зраду.
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04.03.2025 16:29 Ответить
У чому підступ?
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04.03.2025 16:30 Ответить
РФ готується до масштабного зняття санкцій США: українські хакери отримали документи
https://www.unian.ua/world/ssha-gotuyut-masshtabne-znyattya-sankciy-iz-rf-ukrajinski-hakeri-yaki-otrimali-dokumenti-12934389.html
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04.03.2025 16:31 Ответить
Ну Україна теж готується до відкриття аеропортів і введенню миротворчих сил. Готуватись не мішки ворочати.
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04.03.2025 17:59 Ответить
Навіть французькі праві це розуміють, окрім придурка орбана який як і Трамп раніше завербовані спец. службами рф.
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04.03.2025 16:32 Ответить
Ой які гарнюні все вони розуміють, тільки чомусь ніц не роблять.
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04.03.2025 16:50 Ответить
Це вона від душі, чи не хоче, щоб Франція більше витрачала?
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04.03.2025 16:33 Ответить
Мабуть друге.
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04.03.2025 16:39 Ответить
Хтось взагалі бачив офіційне підтвердження, що військова допомога призупинена?
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04.03.2025 16:33 Ответить
Його немає, розвели тут зрадоньку.
https://www.whitehouse.gov/news/
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04.03.2025 16:38 Ответить
ніхто не бачив, але ж редактори цензора тулять сюди оці кацапські вкиди і всі радісно гикають.
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04.03.2025 16:39 Ответить
Отож...
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04.03.2025 16:42 Ответить
Польша підтвердила
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04.03.2025 16:44 Ответить
Я маю на увазі офіційне підтвердження з Білого Дому, бо це все схоже на якийсь фейк від трампістів, щоб залякати Україну...
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04.03.2025 16:47 Ответить
Вкид від трампістів?!! Дивно!
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04.03.2025 17:56 Ответить
пишуть що трамп буде санкції давать Україні а з росії знімать-потрібно бути готовим--іронія долі
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04.03.2025 16:33 Ответить
до такої ситуації нас довів вибір 2019.
і це ще не повна срака.
далі буде, ще глибше і ще темніше.
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04.03.2025 16:38 Ответить
Клоун, а в 1994 вибір? А в 2010 за зека?
Ви все життя пицькали за лайно, а вигрібати нам після вас
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04.03.2025 17:03 Ответить
по санкциям хер он шо без сената и конгреса сделает,а там думааю все будет гуд для нас,иначе рыжему реально транда,а какие санкции он против украины сможет ввести,колу запретить?))))))или спотифай с нефликсом заблочит ?)))реально особой торговли у нас с сша мало) а такие действие маговскую шваль быстро закопают
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04.03.2025 16:47 Ответить
Отака прибабахана тітка а з мізками
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04.03.2025 16:35 Ответить
марін, самозакоханий ананіст трамп ******** фашиствуючих сильних жіночок.
їдь у оральний кабінет, потєрєбі рудий чубок трохи.
воно заспокоїться та дасть тобі грошей, а нам багато зброї.
венса в кабінет не пускай, в нього очі намальовані.
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04.03.2025 16:36 Ответить
читаю і очам своїм не вірю....
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04.03.2025 16:39 Ответить
вона невинна тільки з однієї сторони
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04.03.2025 16:47 Ответить
Быстрее мир наступит значит! Раз зеля его не хочет и отпирается всеми руками и ногами.
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04.03.2025 16:43 Ответить
Я в акууу якщо чесно ..Але цікаво що скаже пан Фіццо
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04.03.2025 16:46 Ответить
Це мабуть аналог нашого недонаціооналіста Тягнибока.Ми націоналісти-так,ми за Україну-так,а хто винен в окупаціі криму і донбасу-Порошенко і бариги.А чьому ваша партія украінських націоналістів має кацапську назву "свобода"-у відповідь тиша.
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04.03.2025 16:47 Ответить
Нихерасе, навіть Ляпенша ******.
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04.03.2025 16:54 Ответить
Ця шльондра вже не знає у кого смоктати, вкрай заплуталася. Какаяразница?)))
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04.03.2025 16:57 Ответить
Ну хто б міг таке навіть подумати ще півроку тому.Лепенша захищає Україну.
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04.03.2025 17:14 Ответить
Може тонкий тролінг.
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04.03.2025 17:18 Ответить
на вечір буде спростування, бо це неможливо.
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04.03.2025 17:18 Ответить
Я знаю какой выход из всего этого. Это сразу закроет все вопросы и даст всем, что они хотели. "Надо что бы наша стран стала 52-м штатом США"))
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04.03.2025 17:26 Ответить
ну як на те пішло, то 52-й то Гренландія
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04.03.2025 18:48 Ответить
ну ок 53-й
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04.03.2025 18:56 Ответить
Мда, важко уявити пи*данутість трампона, як що його засуджує ЛеПен. Це вже мабуть занавіс скоро буде.
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04.03.2025 17:33 Ответить
Можливо хакери акаунт зламали, або підвищення виплат від ху*ла хоче.
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04.03.2025 17:38 Ответить
Ну ні фіга собі. Але вона має рацію. Хочеш тиснути на Гундоса - компромати, арешти виведених з України коштів, але припинивши допомогу - ти б'єш саме по Україні, а не Гундосому рагулю.
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04.03.2025 17:47 Ответить
Неожиданно, с чего бы?.. 😳
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04.03.2025 18:39 Ответить
Щось новеньке. Якщо це не фейк, то я м'яко кажучи здивований. Щось останнім часом Світ багатий на "сюрпризи".
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04.03.2025 18:44 Ответить
странно.. шо її до цього спонукало?
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04.03.2025 18:47 Ответить
 
 