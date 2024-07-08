Партия Ле Пен присоединилась к группе Орбана в Европарламенте, - Politico
Ультраправая партия "Национальное объединение", фактическим лидером которой является Марин Ле Пен, присоединилась к ультраправой группе "Патриоты за Европу" главы венгерского правительства Виктора Орбана в Европарламенте.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Решение о вхождении "Нацобъединения" в группу "Патриоты за Европу" приняли в Брюсселе, 8 июля. Президентом группы "Патриоты за Европу" стал 28-летний Жордан Барделла - ставленник Марин Ле Пен. А первым вице-президентом назначили Кингу Гал из венгерской партии Виктора Орбана "Фидес".
Отмечается, что "Национальное объединение" привело в блок Орбана 30 евродепутатов. Теперь в группу "Патриоты за Европу" входят 84 законодателя из 12 стран.
Фракция Орбана таким образом стала третьей по величине группой в Европарламенте.
Ранее сообщалось, что представители партии Марин Ле Пен в Европарламенте могут выйти из своей фракции "Идентичность и демократия" и присоединиться к новому блоку ультраправых, который на днях представил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Обрюзг старий.
Таки так - бегемота Жору.
Фашисти та пропарашні 3,14дораси всіх країн, гуртуйтесь до купи!
патріоти свого гаманця
ультраправые - радикальные нацисты и национал-социалисты
правые - сторонники патриотизма титульной нации
умеренные - демократы
левые - сторонники социального капитализма
ультралевые - приверженцы ярого сталинизма
Каким боком ультра-шлюхи орбана относятся к ультраправым? Ле пенис, вылизывающая член хйлу - ультраправая? Ультраправые в Европе всегда считали "россию" сборищем
людишекдвуногих существ даже не третьего сорта.
Вот термин "ультрашлюхи" очень даже подходит для этого кодла. И лозунг подстать:
"Ультрашлюхи за Евжопу".
Не раджу критикувати Європу. Перша зацікавлена в перемозі є Україна і оскільки ця нічого не робить, не роблять і інші. Хіба що Маркарова відкрила у Уошінгтоні ресторан і познайомила Захід з українською кухнею, але то обходиться українським платникам податків трохи задорого.