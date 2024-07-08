Партия Ле Пен присоединилась к группе Орбана в Европарламенте, - Politico

Ультраправая партия "Национальное объединение", фактическим лидером которой является Марин Ле Пен, присоединилась к ультраправой группе "Патриоты за Европу" главы венгерского правительства Виктора Орбана в Европарламенте.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о вхождении "Нацобъединения" в группу "Патриоты за Европу" приняли в Брюсселе, 8 июля. Президентом группы "Патриоты за Европу" стал 28-летний Жордан Барделла - ставленник Марин Ле Пен. А первым вице-президентом назначили Кингу Гал из венгерской партии Виктора Орбана "Фидес".

Отмечается, что "Национальное объединение" привело в блок Орбана 30 евродепутатов. Теперь в группу "Патриоты за Европу" входят 84 законодателя из 12 стран.

Фракция Орбана таким образом стала третьей по величине группой в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что представители партии Марин Ле Пен в Европарламенте могут выйти из своей фракции "Идентичность и демократия" и присоединиться к новому блоку ультраправых, который на днях представил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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