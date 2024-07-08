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Партия Ле Пен присоединилась к группе Орбана в Европарламенте, - Politico

Партія Ле Пен приєдналася до групи Орбана у Європарламенті, - Politico

Ультраправая партия "Национальное объединение", фактическим лидером которой является Марин Ле Пен, присоединилась к ультраправой группе "Патриоты за Европу" главы венгерского правительства Виктора Орбана в Европарламенте.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о вхождении "Нацобъединения" в группу "Патриоты за Европу" приняли в Брюсселе, 8 июля. Президентом группы "Патриоты за Европу" стал 28-летний Жордан Барделла - ставленник Марин Ле Пен. А первым вице-президентом назначили Кингу Гал из венгерской партии Виктора Орбана "Фидес".

Отмечается, что "Национальное объединение" привело в блок Орбана 30 евродепутатов. Теперь в группу "Патриоты за Европу" входят 84 законодателя из 12 стран.

Фракция Орбана таким образом стала третьей по величине группой в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что представители партии Марин Ле Пен в Европарламенте могут выйти из своей фракции "Идентичность и демократия" и присоединиться к новому блоку ультраправых, который на днях представил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте также: Орбан, экс-премьер Чехии Бабиш и ультраправые Австрии создают правую группировку в Европарламенте

Автор: 

Европарламент (1808) объединение (164) Марин Ле Пен (67) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+21
кацапські шлюхи вже навіть не шифруються
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08.07.2024 19:34 Ответить
+15
Ну цей весь непотріб в одному ж місці сидить в залі? Гранату туди...три.
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08.07.2024 19:31 Ответить
+15
На даний час це дрібниці, але тенденція для вільного світу загрозлива. Якщо не буде ліквідовано загальне виборче право, в недалекому майбутнього тоталітаризм буде домінувати в Європі і світі.
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08.07.2024 19:33 Ответить
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Ну цей весь непотріб в одному ж місці сидить в залі? Гранату туди...три.
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08.07.2024 19:31 Ответить
Представники Вісі зла в Європі!
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08.07.2024 19:34 Ответить
навіщо гранату, є ж спеціяльний пацієнт для цього
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08.07.2024 19:35 Ответить
шпецаліст, а не пацієнт
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08.07.2024 20:10 Ответить
Спеціаіст по розводу лохів
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09.07.2024 08:14 Ответить
На даний час це дрібниці, але тенденція для вільного світу загрозлива. Якщо не буде ліквідовано загальне виборче право, в недалекому майбутнього тоталітаризм буде домінувати в Європі і світі.
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08.07.2024 19:33 Ответить
Дві шлюшки
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08.07.2024 19:34 Ответить
Гівно до гівна завжди прилипне.
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08.07.2024 22:14 Ответить
кацапські шлюхи вже навіть не шифруються
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08.07.2024 19:34 Ответить
Вони ніколи і не шифрувалися...
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08.07.2024 20:33 Ответить
я вже починаю плутати, хто на фото Ле Бан, а хто Ор Пен.
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08.07.2024 19:35 Ответить
Кнура Орбсна впізнав, а шо це за мужлан ліворуч?
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08.07.2024 19:39 Ответить
наскільки я розбираюсь у французькому кінематографі, здається це Депардьє у парику.
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08.07.2024 19:42 Ответить

Обрюзг старий.
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08.07.2024 19:45 Ответить
Я все думала, кого мені нагадує ця відьма…
Таки так - бегемота Жору.
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08.07.2024 20:31 Ответить
мені не те шо нагадує - я їх плутаю.
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09.07.2024 01:46 Ответить
Ле Пеніс і Вітя Орган
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08.07.2024 21:50 Ответить
Нічого дивного-лайно до лайна...
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08.07.2024 19:36 Ответить
були б там наші посіпаки зеленої шмарклі - слуги уроду - вони б з ними були у коаліції
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08.07.2024 19:36 Ответить
Тупе стадо голосує за кремлівське кубло, щоб у майбутньму були угорська та французька республіки у складі паРаші
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08.07.2024 19:37 Ответить
Гасло групи Орбана:

Фашисти та пропарашні 3,14дораси всіх країн, гуртуйтесь до купи!
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08.07.2024 19:38 Ответить
Яке йшло, таке здибало. Обоє рябоє. Два сапага пара. Два дєбила - ето сіла.
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08.07.2024 19:42 Ответить
Ну а куди ж? - два чоботи пара
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08.07.2024 19:42 Ответить
Та обидва праві ( чоботи
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09.07.2024 00:38 Ответить
Яке їхало, таке й здибало.
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08.07.2024 19:44 Ответить
професійні валютні хвойди Андрофагії, "протрироти за Європу", знають толк у *****..
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08.07.2024 19:45 Ответить
А чого вони Патріотами за Європу назвалися? Вони ж в реалі Патріоти *****.
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08.07.2024 19:45 Ответить
"Патріоти за Європу"- тут доречно зясувати. патріоти чого, в очевидь, як наші,
патріоти свого гаманця
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09.07.2024 08:18 Ответить
Странное определение. Политология классифицирует таким образом (упрощенно):
ультраправые - радикальные нацисты и национал-социалисты
правые - сторонники патриотизма титульной нации
умеренные - демократы
левые - сторонники социального капитализма
ультралевые - приверженцы ярого сталинизма
Каким боком ультра-шлюхи орбана относятся к ультраправым? Ле пенис, вылизывающая член хйлу - ультраправая? Ультраправые в Европе всегда считали "россию" сборищем людишек двуногих существ даже не третьего сорта.
Вот термин "ультрашлюхи" очень даже подходит для этого кодла. И лозунг подстать:
"Ультрашлюхи за Евжопу".
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08.07.2024 19:50 Ответить
Кінчені путіністи об'єднуються в зграю.
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08.07.2024 19:51 Ответить
Голодранці, гоп до купи!
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08.07.2024 19:51 Ответить
Говно к говну.....
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08.07.2024 19:53 Ответить
Dumb and Dumber.
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08.07.2024 20:01 Ответить
Ну, а куда же еще машке лепенихе податься, потомственной фашистке?
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08.07.2024 20:06 Ответить
Вся эта собачья свадьба будет 6 месяцев---пока торбан 6 месяцев за председателя в той конторе. Потом притихнет. А вот нам время потянется дольше.
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08.07.2024 20:10 Ответить
Срвременные левые конечно те еще шлюхи. Но правые это вообще за пределами.
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08.07.2024 20:13 Ответить
С такими союзниками Украине в полный голос надо требовать от "гарантов" возвращения ядерного оружия - и как можно скорее!
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08.07.2024 20:16 Ответить
Пронацисты всех стран объединяются. Вокруг кремля.
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08.07.2024 20:22 Ответить
Партія «Підараси за бабоси» має третє місце у Європарламенті. Хєрово.
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08.07.2024 20:34 Ответить
Вони спонсоруються кацапами як і всі праві в Європі
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08.07.2024 22:44 Ответить
Таргани.
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08.07.2024 21:27 Ответить
Це вже дійсно погані новини.
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08.07.2024 22:41 Ответить
І то потрохи по всій Європі так. Хмари сходяться не на користь України. 3 роки ні@уя нероблення і відсутності України в світовій політиці заповнили цей вакуум московським наративом. Далі буде гірше. Загублений час.
Не раджу критикувати Європу. Перша зацікавлена в перемозі є Україна і оскільки ця нічого не робить, не роблять і інші. Хіба що Маркарова відкрила у Уошінгтоні ресторан і познайомила Захід з українською кухнею, але то обходиться українським платникам податків трохи задорого.
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08.07.2024 23:54 Ответить
 
 