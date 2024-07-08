Партія Ле Пен приєдналася до групи Орбана у Європарламенті, - Politico
Ультраправа партія "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якої є Марін Ле Пен, приєдналася до ультраправої групи "Патріоти за Європу" глави угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення про входження "Нацоб'єднання" до групи "Патріоти за Європу" ухвалили у Брюсселі, 8 липня. Президентом групи "Патріоти за Європу" став 28-річний Жордан Барделла - ставленик Марін Ле Пен. А першим віцепрезидентом призначили Кінгу Гал з угорської партії Віктора Орбана "Фідес".
Зазначається, що "Національне обʼєднання" привело в блок Орбана 30 євродепутатів. Тепер до "Патріотів за Європу" входять 84 законодавці з 12 країн.
Фракція Орбана таким чином стала третьою за величиною групою в Європарламенті.
Раніше повідомлялося, що представники партії Марін Ле Пен у Європарламенті можуть вийти зі своєї фракції "Ідентичність та демократія" та приєднатися до нового блоку ультраправих, який на днях представив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
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Обрюзг старий.
Таки так - бегемота Жору.
Фашисти та пропарашні 3,14дораси всіх країн, гуртуйтесь до купи!
патріоти свого гаманця
ультраправые - радикальные нацисты и национал-социалисты
правые - сторонники патриотизма титульной нации
умеренные - демократы
левые - сторонники социального капитализма
ультралевые - приверженцы ярого сталинизма
Каким боком ультра-шлюхи орбана относятся к ультраправым? Ле пенис, вылизывающая член хйлу - ультраправая? Ультраправые в Европе всегда считали "россию" сборищем
людишекдвуногих существ даже не третьего сорта.
Вот термин "ультрашлюхи" очень даже подходит для этого кодла. И лозунг подстать:
"Ультрашлюхи за Евжопу".
Не раджу критикувати Європу. Перша зацікавлена в перемозі є Україна і оскільки ця нічого не робить, не роблять і інші. Хіба що Маркарова відкрила у Уошінгтоні ресторан і познайомила Захід з українською кухнею, але то обходиться українським платникам податків трохи задорого.