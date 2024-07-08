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Новини
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Партія Ле Пен приєдналася до групи Орбана у Європарламенті, - Politico

Партія Ле Пен приєдналася до групи Орбана у Європарламенті, - Politico

Ультраправа партія "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якої є Марін Ле Пен, приєдналася до ультраправої групи "Патріоти за Європу" глави угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення про входження "Нацоб'єднання" до групи "Патріоти за Європу" ухвалили у Брюсселі, 8 липня. Президентом групи "Патріоти за Європу" став 28-річний Жордан Барделла - ставленик Марін Ле Пен. А першим віцепрезидентом призначили Кінгу Гал з угорської партії Віктора Орбана "Фідес".

Зазначається, що  "Національне обʼєднання" привело в блок Орбана 30 євродепутатів. Тепер до "Патріотів за Європу" входять 84 законодавці з 12 країн. 

Фракція Орбана таким чином стала третьою за величиною групою в Європарламенті.

Раніше повідомлялося, що представники партії Марін Ле Пен у Європарламенті можуть вийти зі своєї фракції "Ідентичність та демократія" та приєднатися до нового блоку ультраправих, який на днях представив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Читайте також: Ультраправа партія Ле Пен не змогла отримати достатньо голосів для абсолютної більшості у французькому парламенті

Автор: 

Європарламент (1055) об’єднання (72) Марін Ле Пен (70) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+21
кацапські шлюхи вже навіть не шифруються
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08.07.2024 19:34 Відповісти
+15
Ну цей весь непотріб в одному ж місці сидить в залі? Гранату туди...три.
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08.07.2024 19:31 Відповісти
+15
На даний час це дрібниці, але тенденція для вільного світу загрозлива. Якщо не буде ліквідовано загальне виборче право, в недалекому майбутнього тоталітаризм буде домінувати в Європі і світі.
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08.07.2024 19:33 Відповісти
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Ну цей весь непотріб в одному ж місці сидить в залі? Гранату туди...три.
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08.07.2024 19:31 Відповісти
Представники Вісі зла в Європі!
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08.07.2024 19:34 Відповісти
навіщо гранату, є ж спеціяльний пацієнт для цього
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08.07.2024 19:35 Відповісти
шпецаліст, а не пацієнт
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08.07.2024 20:10 Відповісти
Спеціаіст по розводу лохів
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09.07.2024 08:14 Відповісти
На даний час це дрібниці, але тенденція для вільного світу загрозлива. Якщо не буде ліквідовано загальне виборче право, в недалекому майбутнього тоталітаризм буде домінувати в Європі і світі.
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08.07.2024 19:33 Відповісти
Дві шлюшки
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08.07.2024 19:34 Відповісти
Гівно до гівна завжди прилипне.
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08.07.2024 22:14 Відповісти
кацапські шлюхи вже навіть не шифруються
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08.07.2024 19:34 Відповісти
Вони ніколи і не шифрувалися...
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08.07.2024 20:33 Відповісти
я вже починаю плутати, хто на фото Ле Бан, а хто Ор Пен.
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08.07.2024 19:35 Відповісти
Кнура Орбсна впізнав, а шо це за мужлан ліворуч?
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08.07.2024 19:39 Відповісти
наскільки я розбираюсь у французькому кінематографі, здається це Депардьє у парику.
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08.07.2024 19:42 Відповісти

Обрюзг старий.
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08.07.2024 19:45 Відповісти
Я все думала, кого мені нагадує ця відьма…
Таки так - бегемота Жору.
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08.07.2024 20:31 Відповісти
мені не те шо нагадує - я їх плутаю.
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09.07.2024 01:46 Відповісти
Ле Пеніс і Вітя Орган
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08.07.2024 21:50 Відповісти
Нічого дивного-лайно до лайна...
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08.07.2024 19:36 Відповісти
були б там наші посіпаки зеленої шмарклі - слуги уроду - вони б з ними були у коаліції
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08.07.2024 19:36 Відповісти
Тупе стадо голосує за кремлівське кубло, щоб у майбутньму були угорська та французька республіки у складі паРаші
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08.07.2024 19:37 Відповісти
Гасло групи Орбана:

Фашисти та пропарашні 3,14дораси всіх країн, гуртуйтесь до купи!
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08.07.2024 19:38 Відповісти
Яке йшло, таке здибало. Обоє рябоє. Два сапага пара. Два дєбила - ето сіла.
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08.07.2024 19:42 Відповісти
Ну а куди ж? - два чоботи пара
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08.07.2024 19:42 Відповісти
Та обидва праві ( чоботи
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09.07.2024 00:38 Відповісти
Яке їхало, таке й здибало.
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08.07.2024 19:44 Відповісти
професійні валютні хвойди Андрофагії, "протрироти за Європу", знають толк у *****..
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08.07.2024 19:45 Відповісти
А чого вони Патріотами за Європу назвалися? Вони ж в реалі Патріоти *****.
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08.07.2024 19:45 Відповісти
"Патріоти за Європу"- тут доречно зясувати. патріоти чого, в очевидь, як наші,
патріоти свого гаманця
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09.07.2024 08:18 Відповісти
Странное определение. Политология классифицирует таким образом (упрощенно):
ультраправые - радикальные нацисты и национал-социалисты
правые - сторонники патриотизма титульной нации
умеренные - демократы
левые - сторонники социального капитализма
ультралевые - приверженцы ярого сталинизма
Каким боком ультра-шлюхи орбана относятся к ультраправым? Ле пенис, вылизывающая член хйлу - ультраправая? Ультраправые в Европе всегда считали "россию" сборищем людишек двуногих существ даже не третьего сорта.
Вот термин "ультрашлюхи" очень даже подходит для этого кодла. И лозунг подстать:
"Ультрашлюхи за Евжопу".
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08.07.2024 19:50 Відповісти
Кінчені путіністи об'єднуються в зграю.
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08.07.2024 19:51 Відповісти
Голодранці, гоп до купи!
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08.07.2024 19:51 Відповісти
Говно к говну.....
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08.07.2024 19:53 Відповісти
Dumb and Dumber.
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08.07.2024 20:01 Відповісти
Ну, а куда же еще машке лепенихе податься, потомственной фашистке?
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08.07.2024 20:06 Відповісти
Вся эта собачья свадьба будет 6 месяцев---пока торбан 6 месяцев за председателя в той конторе. Потом притихнет. А вот нам время потянется дольше.
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08.07.2024 20:10 Відповісти
Срвременные левые конечно те еще шлюхи. Но правые это вообще за пределами.
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08.07.2024 20:13 Відповісти
С такими союзниками Украине в полный голос надо требовать от "гарантов" возвращения ядерного оружия - и как можно скорее!
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08.07.2024 20:16 Відповісти
Пронацисты всех стран объединяются. Вокруг кремля.
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08.07.2024 20:22 Відповісти
Партія «Підараси за бабоси» має третє місце у Європарламенті. Хєрово.
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08.07.2024 20:34 Відповісти
Вони спонсоруються кацапами як і всі праві в Європі
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08.07.2024 22:44 Відповісти
Таргани.
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08.07.2024 21:27 Відповісти
Це вже дійсно погані новини.
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08.07.2024 22:41 Відповісти
І то потрохи по всій Європі так. Хмари сходяться не на користь України. 3 роки ні@уя нероблення і відсутності України в світовій політиці заповнили цей вакуум московським наративом. Далі буде гірше. Загублений час.
Не раджу критикувати Європу. Перша зацікавлена в перемозі є Україна і оскільки ця нічого не робить, не роблять і інші. Хіба що Маркарова відкрила у Уошінгтоні ресторан і познайомила Захід з українською кухнею, але то обходиться українським платникам податків трохи задорого.
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08.07.2024 23:54 Відповісти
 
 