Партія Ле Пен приєдналася до групи Орбана у Європарламенті, - Politico

Ультраправа партія "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якої є Марін Ле Пен, приєдналася до ультраправої групи "Патріоти за Європу" глави угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення про входження "Нацоб'єднання" до групи "Патріоти за Європу" ухвалили у Брюсселі, 8 липня. Президентом групи "Патріоти за Європу" став 28-річний Жордан Барделла - ставленик Марін Ле Пен. А першим віцепрезидентом призначили Кінгу Гал з угорської партії Віктора Орбана "Фідес".

Зазначається, що "Національне обʼєднання" привело в блок Орбана 30 євродепутатів. Тепер до "Патріотів за Європу" входять 84 законодавці з 12 країн.

Фракція Орбана таким чином стала третьою за величиною групою в Європарламенті.

Раніше повідомлялося, що представники партії Марін Ле Пен у Європарламенті можуть вийти зі своєї фракції "Ідентичність та демократія" та приєднатися до нового блоку ультраправих, який на днях представив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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