Ле Пен подозревают в незаконном использовании €140 тыс. Евросоюза

Французская прокуратура рассматривает отчет агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором ультраправую кандидатку в президенты Марин Ле Пен и членов ее партии обвиняют в злоупотреблении фондами ЕС на сумму более 140 тысяч евро.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Прокуратура Парижа подтвердила, что изучает отчет, полученный от агентства ЕС по борьбе с мошенничеством 11 марта.

По данным разведывательного сайта Mediapart, в отчете OLAF говорится об общей сумме растраты в 617 000 евро, из которых 140 000 приходятся на саму Ле Пен.

При этом лидера "Национального объединения" и членов ее партии обвиняют не в прямом получении незаконных доходов, а в незаконном использовании средств ЕС на расходы на персонал и мероприятия.

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В разговоре с BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявил, что его клиентка отрицает обвинения. Он добавил, что ее еще не допросили, и ни он, ни Ле Пен не видели отчет OLAF.

Ле Пен находится под следствием с 2017 года в рамках расследования возможного использования средств Европарламента для оплаты работы ее помощников во Франции.

Как сообщалось, действующий лидер Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен будут соревноваться во втором туре президентских выборов во Франции, который состоится 24 апреля. За девять дней до второго тура Макрон чуть-чуть увеличивает отрыв от Ле Пен.

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