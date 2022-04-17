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Франция (3353) Евросоюз (16686) Марин Ле Пен (60) Макрон (1172)

Ле Пен подозревают в незаконном использовании €140 тыс. Евросоюза

ле,пен

Французская прокуратура рассматривает отчет агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором ультраправую кандидатку в президенты Марин Ле Пен и членов ее партии обвиняют в злоупотреблении фондами ЕС на сумму более 140 тысяч евро.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Прокуратура Парижа подтвердила, что изучает отчет, полученный от агентства ЕС по борьбе с мошенничеством 11 марта.

По данным разведывательного сайта Mediapart, в отчете OLAF говорится об общей сумме растраты в 617 000 евро, из которых 140 000 приходятся на саму Ле Пен.

При этом лидера "Национального объединения" и членов ее партии обвиняют не в прямом получении незаконных доходов, а в незаконном использовании средств ЕС на расходы на персонал и мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ле Пен обещает в случае победы вывести Францию из военного командования НАТО

В разговоре с BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявил, что его клиентка отрицает обвинения. Он добавил, что ее еще не допросили, и ни он, ни Ле Пен не видели отчет OLAF.

Ле Пен находится под следствием с 2017 года в рамках расследования возможного использования средств Европарламента для оплаты работы ее помощников во Франции.

Как сообщалось, действующий лидер Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен будут соревноваться во втором туре президентских выборов во Франции, который состоится 24 апреля. За девять дней до второго тура Макрон чуть-чуть увеличивает отрыв от Ле Пен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат Меланшон, занявший третье место на выборах президента Франции, призвал не дать Ле Пен "ни единого голоса"
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Топ комментарии
+32
Хорошая новость. У путинской шлюшки вылез геморрой.
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17.04.2022 20:32
+15
Савпадєніє-да савпадєніє...
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17.04.2022 20:31
+11
как такое может быть? Ле Пен - честнейшая дама, спросите кого-угодно в Москве.
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17.04.2022 20:44
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Савпадєніє-да савпадєніє...
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17.04.2022 20:31 Ответить
Хорошая новость. У путинской шлюшки вылез геморрой.
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17.04.2022 20:32 Ответить
у цієї баби харя дибільна як і в нашого лідора. мо вони близнюки?
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17.04.2022 20:34 Ответить
з одного яйця пуйла ?
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17.04.2022 20:39 Ответить
Таке трапляється після тривалого заглядування в очко *****.
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17.04.2022 20:43 Ответить
https://www.epochtimes.com.ua/politychni-novyny/rosiyski-bizhenci-tezh-povynni-negayno-otrymaty-dozvil-na-prozhyvannya-v-nimechchyni-142649 https://www.epochtimes.com.ua/politychni-novyny/rosiyski-bizhenci-tezh-povynni-negayno-otrymaty-dozvil-na-prozhyvannya-v-nimechchyni-142649


німці схоже вирішили замість вислати рашистів фсбшників, прийняти іншу порцію цих же агентів, і потім просто провести референдум і доєднатись до рф...
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17.04.2022 20:35 Ответить
Курва **********.
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17.04.2022 20:36 Ответить
все кто ручкается с кремлём , по умолчанию коррумпированы , до французов туго доходит , голосуют за эту проросийскую шмару
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17.04.2022 20:39 Ответить
Опаньки...
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17.04.2022 20:43 Ответить
как такое может быть? Ле Пен - честнейшая дама, спросите кого-угодно в Москве.
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17.04.2022 20:44 Ответить
Така сама курва як їі папаша козел комуняцкий. Жабоїдка срана. Невже горді французи підтримають цю наволоч. Не вірю. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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17.04.2022 20:45 Ответить
у пыни настрочила......
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17.04.2022 20:47 Ответить
да ну?корупція тільки в Україні,"ви не підходете з такою корупцією для ЄС і НАТО"-нам говорили
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17.04.2022 20:47 Ответить
На прошлых выборах так Фийона красиво устранили. Сейчас эту суку поимеют. Макрон тот ещё гондон, но всяко лучше чем лепенша
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17.04.2022 20:51 Ответить
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17.04.2022 20:53 Ответить
На грОші, чи на грошИ?
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17.04.2022 21:47 Ответить
Ее нужно посадить в тюрьму!
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17.04.2022 21:06 Ответить
Шкода від приходу до влади лепенчихи може бути настільки величезна, що можна подумати навіть про її фізичне усунення.
Можна потім звинуватити Азов, думаю вони будуть згодні.
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17.04.2022 21:07 Ответить
Ну что, спалилась, тварь ? Теперь в этом дерьме её утопят.
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17.04.2022 22:26 Ответить
В методичке нет инструкций по этой теме)) нач смены ксения дала отбой
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17.04.2022 22:37 Ответить
********** деньги нашли у рашистской проститутки
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18.04.2022 14:43 Ответить
 
 