Кандидат Меланшон, занявший третье место на выборах президента Франции, призвал не дать Ле Пен "ни единого голоса"

Жан-Люк Меланшон, популярнейший среди левых кандидат в президенты Франции, призвал своих избирателей во втором туре не дать ни одного голоса Марин Ле Пен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Меланшон сказал, обращаясь к своим избирателям после оглашения предварительных результатов первого тура, сообщает телеканал BFMTV.

"Открывается новая страница боя. Каждый из вас оказывается перед решением, которое он должен принять. Я знаю ваш гнев. Не позволяйте ему совершать ошибки, которые трудно было бы исправить", — сказал Меланшон.

Не давая своим поклонникам советов, за кого голосовать во втором туре, Меланшон подчеркнул: "Это решать вам. Мы знаем, за кого никогда не будем голосовать. Вы не должны отдать мадам Ле Пен ни одного голоса".

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В первом туре выборов президента Франции Меланшон занял третье место, набрав более 20% голосов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, по предварительным оценкам результатов первого тура президентских выборов во Франции, во второй тур проходят действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.