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Кандидат Меланшон, занявший третье место на выборах президента Франции, призвал не дать Ле Пен "ни единого голоса"

ле,пен,макрон

Жан-Люк Меланшон, популярнейший среди левых кандидат в президенты Франции, призвал своих избирателей во втором туре не дать ни одного голоса Марин Ле Пен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Меланшон сказал, обращаясь к своим избирателям после оглашения предварительных результатов первого тура, сообщает телеканал BFMTV.

"Открывается новая страница боя. Каждый из вас оказывается перед решением, которое он должен принять. Я знаю ваш гнев. Не позволяйте ему совершать ошибки, которые трудно было бы исправить", — сказал Меланшон.

Не давая своим поклонникам советов, за кого голосовать во втором туре, Меланшон подчеркнул: "Это решать вам. Мы знаем, за кого никогда не будем голосовать. Вы не должны отдать мадам Ле Пен ни одного голоса".

Также читайте: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

В первом туре выборов президента Франции Меланшон занял третье место, набрав более 20% голосов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, по предварительным оценкам результатов первого тура президентских выборов во Франции, во второй тур проходят действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Автор: 

Франция (3501) Марин Ле Пен (67) Макрон Эмманюэль (1301)


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Топ комментарии
+22
Відео, бесіда з Тарасом Черновіл.
1. NATO занепокоєні, що українська влада йде на невиправдані поступки на перемовинах з рф.
2. Брехня Зеленського про те, що нас не хочуть брати в NATO: йому треба було просто розпрощатися з Єрмаком. https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003 https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003

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11.04.2022 05:51
+21
Макрон переможе тому що майже 20% Меланшона перейдуть до нього. Хай вже краще так...
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11.04.2022 03:05
+18
Ви не все написали. Ця зараза говорила про проект військової угоди з рашкою (він в її програмі) в системи європейської безпеки, вона за зняття санкцій за Крим, не називає х**ла диктатором ні воєнним злочинцем, не визнавала воєнні злочини москальських виродків в Україні і т.д.

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220406-le-pen-veut-faire-*******-sa-proximit%C3%A9-avec-poutine

макрончик, звичайно, лівацький болванчик, як і місцеве чмо, та й ваше теж.

Але хоча б вже не наважується так відкрито здаватися фюреру і здавати йому Україну. Хоча він зовсім не проти. Мене завжди вибішувало русофільство французів.

В Квебеку, до речі, теж вистачає тих, хто виправдовує дії рашки.
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11.04.2022 04:24
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Правила форума Совет форумчан
Макрон переможе тому що майже 20% Меланшона перейдуть до нього. Хай вже краще так...
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11.04.2022 03:05 Ответить
я б теж хоч я завзятий трампіст за Макрона би голосував бо Ле Пен це too much
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11.04.2022 03:34 Ответить
чем тебя этот жулик (Трамп) подкупает?
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11.04.2022 04:57 Ответить
При Трампе ***** так не наглело. Ни одной войны за 8 лет. Бидон сбежал из Афганистана, оставив технику на 60 миллиардов долларов. А мог оставить Украине. Но даже неба не закрыл.
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11.04.2022 05:43 Ответить
Трамп був 4 роки. Але так - жодної нової війни.
А про те, що при деменційному вони будуть, американці писали в січні 2021.
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11.04.2022 05:52 Ответить
Дама, я вам давно говорил - у вас с головой проблемы!
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11.04.2022 05:57 Ответить
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11.04.2022 06:05 Ответить
Так, вибачаюсь - 4 роки бум Трамп, не 8. Це мабуть мої вологі фантазії
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11.04.2022 05:59 Ответить
Шопопало!
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11.04.2022 05:56 Ответить
Одразу видно споживача холодильника та телебачення.
1. Виведення військ оголосив Трамп.
2. Виводити потрібно було ще 10 років тому.
Це не параша, там логістика і величезні витрати. Армія не воює з терористами, це роблять спецпідрозділи.
3. Президент США не може одноголосно приймати військові рішення.
4. Ленд-ліз оце справжня допомога.
5. За небо відповідальні Всі наші президенти та уряд. От з них треба і питати і питати і питати. Допоки не залишиться з кого.
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11.04.2022 07:47 Ответить
вартість "Патріота" Ви знаєте ?

http://www.dsca.mil/major-arms-sales/turkey-patriot-advanced-capability-3-guided-missiles 3 батарей пэтриотов обойдутся Турции в 7,8 миллиардов $ . То есть по 600 миллионов $ за одну батарею

якщо менше -то оборона "дирява"..

ах то інший би продав системи ПВО великої далності класу СС-30 Україні ?Нагадаю ,Турція -член НАТО.

Рашка ? Китай ?

СУМНІВНО.

тому у їх відсутності не звинувачую ні Порошенко,ні ЗЕ..

СВОЇ ТРЕБА РОЗРОБЛЯТИ .. років 10 тому..

але ВСІ думали про те,що Будапешстський меморандум -не папірчик для туалету...
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11.04.2022 08:47 Ответить
Так тупорилим свинособакам типу тебе, трамп - майже як путін
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11.04.2022 08:16 Ответить
Ага, "меланіновим лемократам" і США та у всьму світі трухлявий Бідон з його меланіновим кабінетом лівацько-марксистських гуманітаріїв, саме те.
Як сказав один з моїх знайомих: : Коли я взнав, що в США обрали в президенти Трампа, я був дуже неприємно здивований, а коли обрали Байдена, я подумав, що Америка зовсім втратила розум".
Якщо зможу, знайду ту статтю про оточення Байдена (короля робить свита), дам посилання. Там багато чого про Камалу Харріс та інших інфікованих комунізмом та відвертим расизмом "царедворців".
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11.04.2022 08:58 Ответить
Знайшов і легко
http://ukrclub.info/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%96%d1%8f/
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11.04.2022 09:02 Ответить
Трамп = ердоган = зеленський = соркозі = берлусконі = орбан.
Усі вони звичайні популісти, яки приходять до влади на голосах тупорилого бидля на кшталт тебе
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11.04.2022 09:54 Ответить
На 88 млрд.по данным прессы,а не пентагона
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11.04.2022 09:20 Ответить
Как бы Трамп не относился к путину, он бы никогда не унизил бы так США , что бы при его президентстве позволить ублюдку путину напасть на Украину.
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11.04.2022 10:44 Ответить
америкаским национализмом о ориентацией на продуктивных не ждущих подачек от государства
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11.04.2022 05:44 Ответить
Це неприйнятно для світового лівацтва та кольорових маргиналів.
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11.04.2022 07:50 Ответить
Це, власне кажучи, і є рейганоміка в чистому вигляді.
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11.04.2022 09:19 Ответить
трампіст = кончений дебіл
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11.04.2022 08:15 Ответить
А от по твоїх випорожненнях дуже помітно, що ти не просто дебіл, а ЗЕбіл.
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11.04.2022 09:16 Ответить
трампіст = кончений дебіл = ЗЕбіл = Vsevolod Marchenko
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11.04.2022 09:49 Ответить
досить важка ситуація у макрона у другому турі...

щоб лише не прої..ав владу тупо як Пєтя на рівному місці...

і знову "фактор путіна"..

Макрон своїми нікчемними переговорами з ху..лом,а Пєтя наглою тупизною лозунгу "Не вибравши Порошенка -обираєш путіна"..
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11.04.2022 08:41 Ответить
Петя програв через серіал Слуга народу і канал 1+1 в цілому. Це ж там типу ненароком Мосейчучка робила вкиди як Порошенко вбив свого брата і т.д.

Також від Василевської-Смаглюк (тодішньої журналісти 1+1) випливла інфа про Свинарчуків, які за певний гонорар розкрутив Бігус. Хоча як такої вини Свинарчуків і не було. Вони купвали контрабандний товар військового призначення для НАШОЇ техніки. Бо іншого каналу легального не було.

Зеленський на виграв, бо Петя "хотів наживатися на війні", а він людям сказав "нада просто пєрєрстать стрєлять"
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11.04.2022 09:30 Ответить
Відео, бесіда з Тарасом Черновіл.
1. NATO занепокоєні, що українська влада йде на невиправдані поступки на перемовинах з рф.
2. Брехня Зеленського про те, що нас не хочуть брати в NATO: йому треба було просто розпрощатися з Єрмаком. https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003 https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003

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11.04.2022 05:51 Ответить
Справа не в вірі. Він повторив те, що вже стало майже всим очевидно по багатьом подіям.
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11.04.2022 08:36 Ответить
👍
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11.04.2022 03:24 Ответить
А Франція постачає зброю Україні?
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11.04.2022 03:39 Ответить
При Ле Пен Франция будет давать оружие кацапам
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11.04.2022 04:54 Ответить
При Макроне на 200 млн. продали.

Как я понимаю, вся вертолётная начинка французская.
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11.04.2022 09:17 Ответить
Або Макрон, або Ле-Пен. Уже вийшли в 2 тур.
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11.04.2022 07:46 Ответить
10, Карл!...10 лайків поставили твоєму тупому коменту такі ж тупі користувачі.
А нічого, що або МАКРОН або ЛЕ ПЕН ???? Не буде ніякого нового морально стійкого, андестенд?
Бо всього ДВА кандидати залишилося....
І як можна говорити про хоча б якусь репрезентативність думок на цьому форумі?
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11.04.2022 09:36 Ответить
Вот ее основные политические предложения:
Скажите, что не так? В чем она заблуждается?

ЭКОНОМИКА

* Отсутствие подоходного налога для лиц моложе 30 лет

* НДС на энергию по ставке 5,5% с нынешних 20%. НДС по ставке 0% для товаров первой необходимости, таких как макароны и подгузники, если инфляция на один пункт выше, чем рост.

* Нет взносов работодателя на повышение заработной платы до 10%

* Досрочный выход на пенсию в 60 лет для тех, кто проработал 40 лет. Увеличить низкие пенсии

* Отмена налога на наследство для семей со средним и низким доходом. Нет налога на пожертвования до 100 000 евро на ребенка или внука каждые десять лет

ИММИГРАЦИЯ

* Только граждане Франции будут иметь доступ к социальным пособиям

* Граждане Франции будут иметь преимущество в доступе к социальному жилью и рабочим местам.

* Остановить воссоединение семьи

* Систематически депортировать незарегистрированных мигрантов, иностранцев, осужденных за преступления

* Лишение вида на жительство для мигрантов, которые не работают более года

* Удалить гражданство по праву рождения

* Просьбы о предоставлении убежища должны обрабатываться за пределами Франции
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11.04.2022 03:55 Ответить
ЧТО здесь из того, что бы ВЫ не хотели для себя и своей страны?
Включите мозг, если он у вас есть
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11.04.2022 03:56 Ответить
Ви не все написали. Ця зараза говорила про проект військової угоди з рашкою (він в її програмі) в системи європейської безпеки, вона за зняття санкцій за Крим, не називає х**ла диктатором ні воєнним злочинцем, не визнавала воєнні злочини москальських виродків в Україні і т.д.

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220406-le-pen-veut-faire-*******-sa-proximit%C3%A9-avec-poutine

макрончик, звичайно, лівацький болванчик, як і місцеве чмо, та й ваше теж.

Але хоча б вже не наважується так відкрито здаватися фюреру і здавати йому Україну. Хоча він зовсім не проти. Мене завжди вибішувало русофільство французів.

В Квебеку, до речі, теж вистачає тих, хто виправдовує дії рашки.
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11.04.2022 04:24 Ответить
Прочитал
Главное- она враждебно относится к экономическим санкциям против России, так как это отразится на благосостоянии французов.
Она- ярый националист и я не считаю это недостатком.
Я себя считаю националистом , мой народ- народ Америки, превыше всего и в первую очаредь, все остальное- вторично.
Разве неестественно любить свою страну и свой народ?
Относительно ее связей с Россией, путиным и т.д, то кто знает, свидетелей нет. Есть только домыслы, основанные на морозоззрении и взглядах Марин.
Макрон хуже. Левак и подстилка на пороге Кремля.
В любом случае- выбор за французами. Только вряд ли у них он получится правильным в любом случае
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11.04.2022 04:46 Ответить
Я нічого проти націоналізму не маю. Сама - український націоналіст.

Є факти. Її з помпою приймало х**ло у 2017 і її партєйка до цих пір віддає 9-ти мільйонний кредит одному з москальських кредиторів. Як написало джерело - очолюваному колишніми військовими.

Знаєте, коли я бачу все це лицемірство Заходу (і в Європі, і в Північній Америці) супроти нашого болю, крові, жертв - я зовсім не проти, щоб х**ло шандарахнуло по них і вони відчули все те саме. Бо інакше до них не доходить.

Не вийде весь час виторговувати собі сите і вдоволене життя кров'ю інших. Так не повинно бути.

Вона, бачте-но, зажурилася про купівельну спроможність французів. Серйозно ?
А нічого, що і завдяки проституцькій позиції її країни гинуть українці, а ті, хто живі, втрачають все, що мали ???

Вибачте, я не маю сантиментів в подібних ситуаціях.

Так, доброго вибору у французів нема. Але це винятково їхні проблеми.
Просто для України хоч якось ця нікчема макрон буде краща.
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11.04.2022 05:00 Ответить
Націоналізм як пряма протилежність глобалізму це завжди добре але зараз нажаль існує вимушений вибір між поганим на ще гіршим
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11.04.2022 06:07 Ответить
Привіт ! Як Ви ?

Не кажіть.
Отакий фіговий вибір. Нема доброї опції.

Якось цивілізація і суспільства рухаються не туди.
Де той правильний шлях і як на нього вийти ?
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11.04.2022 06:13 Ответить
Я б додав, що обіцянки Лепенихи відносно внутрішньої політики - це чистий, рафінований, лицемірний жопулізм. Лозунги, розраховані на французьку чернь. Адже думаючим людям навіть з-за кордону зрозуміло, що всі її обіцянки неможливо виконати. Під такими лозунгами до влади приходять новітні гітлери.
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11.04.2022 09:29 Ответить
Вітаю! Все добре, у нашому лісі все як завжди
чув від друзів з Харкова що мій дім ще не розбомбили навіть вікна цілі але влучили в церкву напроти.
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11.04.2022 11:50 Ответить
Относительно ее связей с Россией, путиным и т.д, то кто знает, свидетелей нет. Есть только домыслы, основанные на морозоззрении и взглядах Марин.

ПИ,,ДЬОЖ.

Забаненим в ГУГЛЕ.

---------------------
Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро
АО "Авиазапчасть" через российский суд потребовала вернуть кредит, который французская партия "Национальное объединение" получила в Первом чешско-российском банке.
-----------------------

"Панорама": кто финансирует "Национальнhttps://www.bbc.com/russian/features-39556300 ый фронт" Марин Ле Пен

Гэбриэл Гейтхаус
BBC Panorama

Некоторые уверены, что 9-миллионный кредит, выделенный "Национальному фронту" позже в том году, как раз и был наградой Марин Ле Пен за поддержку действий России в Крыму.
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11.04.2022 08:54 Ответить
як і в Ізраїлі ((
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11.04.2022 08:42 Ответить
Якщо виграє Ле Пен, то, звісно, можна очікувати значного "охолодження" підтримки Францією України, особливо у питаннях надання зброї, підтримки санкційної політики Євросоюзу проти Росії. І ця санкційна політика, скоріше за все, зусиллями Марін Ле Пен буде розвалена.
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11.04.2022 04:37 Ответить
багато зброi Украiна отримала вд французiв?
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11.04.2022 04:48 Ответить
бокали для шампусіка і сир з плесенью
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11.04.2022 07:31 Ответить
а також коктейльні трубочки та СD-диски з французським шансоном..
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11.04.2022 08:38 Ответить
Все так если бы не было злобной росийской империи и у меня бы не было vested interest в Украине - иначе конечно бы приветсвовал Ле Пен и Орбана с распростертыми объятиями ведь они действуют в интересах среднего класса и избирателей взагалі.
Но поскольку имеем то что имеем пусть лучше леваки как Макрон и Байден - они поддерживают войну потому что хотят на войну списать свои про%бы в экономике.
Вот такой вот Realpolitik
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11.04.2022 05:57 Ответить
Звичайний популізм. В нас теж повелись на 4000 доларів зп і закінчити війну, бо Порошенко на ній наживається, а отримали війну і руйнування. Перш ніж слину пускать на різні обіцяні щедроти потрібно собі ставити питання, а звідки воно все візьметься
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11.04.2022 07:11 Ответить
В ТУВЕ
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11.04.2022 04:41 Ответить
Це все подачки-казочки для ніщебродів, соціалізм, комунізм та ппоча маячня, уся Європа живе з величезними податками і не плаче, бо знають за що і на що податки йдуть. Макарони і підгузки, прямо до сліз, знижений НДС на енергію, достроковий відхід на пенсію - таке враження що то все писалось для емігрантів, які хочуть повної халяви і не працювати взагалі
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11.04.2022 04:42 Ответить
Уважаемый, у вас тут конкретная манипуляция...
Во-первых, это только выборка из ее программы, во-вторых, у нее куча популизма для людей не любящих думать, к тому же полно пунктов, граничащих с нарушением прав человека. В-четвертых, есть абсолютная демагогия и вранье, например, во Франции нет гражданства по праву рождения, такого как в Сев Америке точно нет. Ну и вообще, эта программа - это очень близко к фашизму (этнический контроль и государственное регулирование всего)
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11.04.2022 05:03 Ответить
Все перераховане це - політико-соціальна фантастика ,, чистісінький популізм . . Хотєть , це одне , а впровадити все це , це зовсім інше .
Макрон напевно і сам був би не проти , реалізувати багато чого з передвиборчої балаканини ЛеПенші , але він все ж реаліст . А мадам - фантазерка . До того ж , ще й ********** , що нам геть не вигідно ..
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11.04.2022 05:11 Ответить
Почитай виборчу програму Гітлера 1933 року.
І до речі - він єдиний, хто позбувся безробіття тоді в своїй країні.
І що далі було????????
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11.04.2022 06:44 Ответить
А ще він не палив та був вегетаріанцем. Мабуть, сьогодні на виборах десь у Європі (Німеччина або та ж Франція) теж десь 20% набрав би.
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11.04.2022 08:33 Ответить
1 частина -популізм.

2 частина - елементи ксенофобії...

ось і вся "програма " ЛеПЕН..
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11.04.2022 08:49 Ответить
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11.04.2022 04:27 Ответить
куйло і куйловка
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11.04.2022 04:43 Ответить
********** хранцузська прокладка ще має шанс, головне, що *********** американський трампакс шансів вже не має.
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11.04.2022 09:13 Ответить
Китайське ЗМІ показало, як фермери на Запоріжжі в бронежилетах проводять посівну.
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11.04.2022 04:31 Ответить
НУ УМНЫЕ ©
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11.04.2022 04:42 Ответить
були такі пат і паташон.. шось схоже
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11.04.2022 04:44 Ответить
Тарас Черновіл називає причини, чому влада Зеленського заблокувала 3 телеканали (Еспрессо, 5-й, Прямий):
Перемовини з росієй є відверто зраздницькіми, а тому треба закривати цим телеканалам рти залишивши тільки лизоблюдів. На цих каналах героїзіровались українскі війскові, українська армія, а треба було героїзіровать владу з Банкової, бо війна повинна закінчитися не перемогой, а результатами перемовин. https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=3183 https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=3183

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11.04.2022 05:35 Ответить
В декабре 2004 вступил во фракцию «Регионы Украины».
В декабре 2004 - руководитель штаба https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича перед переголосованием второго тура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2004) президентских выборов .
В 2006 вновь избран в Верховную раду Украины от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов .

Факты из биографии Черновила. И Зеленского он никогда не любил.
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11.04.2022 08:26 Ответить
Це не для кого не таємниця. Просто коли павуки в банці почінають бодатся, багато якої прихованої інформації виходить назовні, що і важливо в данному випадку.
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11.04.2022 08:32 Ответить
Тарас Чорновіл зараз озвучує позицію Партії Регіонів?
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11.04.2022 08:51 Ответить
Нельзя озвучивать позицию партии, которой нет. Но 100% доверия этот тип не вызывает.
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11.04.2022 09:42 Ответить
насрать на твої факти. головне ким людина є зараз, в цей момент а не 10 років тому.
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11.04.2022 12:58 Ответить
Сколько эта кацапонацистская шлюха ле пенша будет лазить на выборы? Она бессмертная,что ли?
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11.04.2022 07:12 Ответить
Скорее заспиртованная. По выражению её морды лица создаётся впечатление, что она собутыльница маньки захеровой.
В общем не ле пен, а ля пьянь.
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11.04.2022 11:39 Ответить
Хана Орбану у спідниці
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11.04.2022 08:09 Ответить
Лепенчиха отримала такі високі відсотки лише тому, що офіційно засудила вторгнення кацапів.

Але я впевнений, що від українського народу ця продажна популістка отрималаб щонайменше 30% у першому турі та 73% у другому...
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11.04.2022 08:21 Ответить
що спільного у французського політикуму і українського..

ТАКИЙ САМИЙ "вибір",тобто відсутність вибору...

Або "гівно плаває зверху"...
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11.04.2022 08:36 Ответить
Взагалі нічого спільного, бо французи здебільшого - свободолюбивий народ, з довгою історією демократії, а у нас в основному - совкові недобитки, які голосують за 500 грн. до пенсії та телевізор
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11.04.2022 10:17 Ответить
Дивно..

Хіба французські ліваки не таке саме гівно,як і французські "наці" ? ))
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11.04.2022 08:34 Ответить
ФРАНЦИЯ ПЕТЭН ФРАНЦИЯ ЛЕ ПЭН
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11.04.2022 08:55 Ответить
Так и на прошлых было: лепенчиха в первом туре ликует без абсолютных перспектив на второй тур.
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11.04.2022 09:03 Ответить
Чому жодного хранцуза на гілці?

Де усі? Повернулись Україну від ***** та його орків захищати ?

Брудна піна? Ви де?
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11.04.2022 09:10 Ответить
Там выше уже писали. Ле Пен - купленная из Кремля с потрохами. Если она победит, придётся отработать должок. А там как минимум 9 миллионов баксов американских. Можете представить поддержку Францией санкций для России тогда. Короче: Макрон - это плохо, но не хуже чем сейчас. А Ле Пен - ******.
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11.04.2022 10:19 Ответить
Уже за этот призыв ,его можно уважать.
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11.04.2022 11:01 Ответить
ле пен набрала все що могла в першому турі. її потенціал вичерпано. ну може ще якісь недоїдки в кілька відсотків. макрон виграє з рахунком 65-35. А мо` й більше. А от Меланшон в другому турі переміг би.
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11.04.2022 12:55 Ответить
а де це клован, "алжирський козак" прорашистський Земмур? йому навіть до 3-го Менланшона як до неба с 7% відсотками...
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11.04.2022 17:22 Ответить
 
 