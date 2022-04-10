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Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

ле,пен

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на предварительные результаты первого тура.

Согласно подсчету телеканала, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен – 24,2%. Третье место занимает лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2%. Никто из других кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%.

Тем временем газета "Фигаро" прогнозирует, что нынешний французский лидер по результатам первого тура набирает 28,6% голосов, Ле Пен – 24,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня во Франции состоится первый тур президентских выборов: борьбу возглавляют Макрон и Ле Пен

Франция (3501) Марин Ле Пен (67) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+46
так то да, но лучше пусть Макрон останется, чем это нацистка путинская
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10.04.2022 21:29
+35
Не дай Бог эта плять путинская победит. Хоть Макрон ещё тот крендель но лучше чем эта курва пенша.
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10.04.2022 21:30
+26
Говорите, Франция будет *гарантом безопасности* Украины с таким процентом голосовавших за кацапскую консерву? Ню-ню. Кто там еще к нам в *гаранты* набивается? Давайте уже кацапстан и беларашку чего уже там
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10.04.2022 21:32
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Партія Макрона прогресивістська, це центристи
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11.04.2022 09:29 Ответить
Хорошо, что не Эрик Земмур - он вообще за путина.

По логике французам хоть и не нравится Макрон, но скорее его выберут на второй срок, потому что он не такой радикальный + уже до смерти надоела постоянный участник выборов ле Пен. Ну это как у нас уже десятки лет в Президенты Украины Юля Тимошенко идёт или Петя Симоненко. Или как у русских - Зюганов, Миронов (Жирика уже закопали, хоть его уже не будет). Ну реально задрали уже.
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10.04.2022 22:35 Ответить
Французьі, а проголосуйте-ка за Лепен! Паприколу. А я с попкорном в руках буду наблюдать как киздец подбирается к границам Нидерландов...
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10.04.2022 22:38 Ответить
Теперь Макрону срочно надо ехать в Киев - встреча с Зе ему будет политическойрекламой
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10.04.2022 22:41 Ответить
Засцить, не поїде.
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10.04.2022 23:10 Ответить
Хто його знае. Якщо хоче бути президентом вдруге - треба їхати .
Сьогодні політичне майбутнє більшості політиків залежить від України
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10.04.2022 23:40 Ответить
Він, скоріше, знов пуйлу зателефонує...
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10.04.2022 23:45 Ответить
Та зробить фотосесію у бронепамперсі.
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11.04.2022 00:32 Ответить
Макрон переможе цю сучку крашену.
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10.04.2022 22:59 Ответить
Якщо навіть Макарон і не переможе, то що зміниться? Ну Ле Пенша буде дзвонити *****... Яка нам в біса різниця, хто саме тому ***** дзвонитиме?
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10.04.2022 23:19 Ответить
Погоджуюсь, колего. ***** із там усіх купив, починаючи ще з Миколи Саркозі.
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10.04.2022 23:32 Ответить
Из двух говен макрон менее говнянный. Думаю очень много французов в нем разочаровалось после его унижений перед путлером и бысмысленной болтовни по 100 раз. Ле Пен то вообще коммунист в юбке, без вариантов.
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10.04.2022 23:05 Ответить
Треба українського Гетьмана поставити , щоб хранцією правив !
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10.04.2022 23:22 Ответить
У 2021 році вийшов цікавий французський фільм «Президенти». Це - політична сатира, яка показує ******** стан речей у політиці Франції. Сюжет про те, як Саркозі вмовляв Оланда знову йти у президенти. Жан Дюжарден у ролі Саркозі просто неперевершений.
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10.04.2022 23:47 Ответить
Заспокойтеся. Льо Пенша НІКОЛИ не вийде в Президенти. Ніколи! Нема навіть про що говорити. Все вже давно ясно.

І прошу не гидити Францію, не писати "хранція", хоча б з огляду на те, що є французи, що вооють за Україну. І Франція наразі сильно опікується гуманітарною допомогою.
Так, влада Франції завжди була проросійська. Але Франція, як країна, від того не стала менш прекрасною.
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10.04.2022 23:47 Ответить
Ще трохи та від проросійської Франції може нічого не залишитися. Ви ж знаєте, що стає з тими, хто корешиться з ******.

У вас там вже повиходили на барикади? Якщо так, то бережіть себе!
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11.04.2022 00:12 Ответить
Тут стільки спеців диванних по Франції , які тут ніколи не були і навряд чи будуть. Навіть дописалися до того , що Франція проросійська ))
За лепеншу і проти Макрона тут голосує вата , якої повно в любій країні, Україна не виключення, вата , це ті , які ждуть месію , які думають , що зараз хтось прийде і вони зажииивуть. Забере у багатих, емігрантів і ще когось і віддасть їм))
і ще , хочу розчарувати , факт того , як кандидат відноситься до пуйла жодного впливу на такого ватноговиборця не має.
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11.04.2022 08:06 Ответить
Це погано, що така вата є, і ще гірше, що вона має за кого голосувати.
У ваших силах робити так, щоб вати ставало менше, а французів більше, бо сьогодні вони вимагають "услишать народ Аквитании (Бургундии, Нормандии и т.д.)", а завтра звуть на поміч російські війська. Іспанці уже придушували кацапську диверсію в регіоні басків на сході країни, не бачу ніяких проблем кацапам організувати й у вас якусь "народну республіку" і потім почати захищати її від нападів ворожої фашистської Франції.
Тож будьте пильними, не повторюйте наших помилок, вони занадто дорого коштують...
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12.04.2022 18:27 Ответить
Макрон та зелений кандидат - оптимально. Решта червоно-коричнева коммуно-фашистська публіка. В Україні їхні ідеології під забороною. Великий гуманіст Віктор Гюго перевертається у труні...
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11.04.2022 00:40 Ответить
Вважаю, що Макрон переможе. Майже всі інші кандидати, в тому числі і Меланшон, який зайняв третє місце з 20%, закликають своїх прихильників голосувати проти Ле Пен і за Макрона в другому турі.
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11.04.2022 01:05 Ответить
Не думаю, что стоит волноваться. В свое время Каддафи финансировал кампанию Саркози и где теперь Каддафи, Ле Пен тоже получала кредиты из Кремля и кремлевские рискуют повторить судьбу Каддафи.
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11.04.2022 07:34 Ответить
Я бачу реакцію заходу на нього, і вона НЕЙМОВІРНА
Дехто тут бачив неймовірну реакцію заходу на зедебіла, а от вона істина.
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11.04.2022 07:55 Ответить
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