Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на предварительные результаты первого тура.
Согласно подсчету телеканала, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен – 24,2%. Третье место занимает лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2%. Никто из других кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%.
Тем временем газета "Фигаро" прогнозирует, что нынешний французский лидер по результатам первого тура набирает 28,6% голосов, Ле Пен – 24,4%.
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По логике французам хоть и не нравится Макрон, но скорее его выберут на второй срок, потому что он не такой радикальный + уже до смерти надоела постоянный участник выборов ле Пен. Ну это как у нас уже десятки лет в Президенты Украины Юля Тимошенко идёт или Петя Симоненко. Или как у русских - Зюганов, Миронов (Жирика уже закопали, хоть его уже не будет). Ну реально задрали уже.
Сьогодні політичне майбутнє більшості політиків залежить від України
І прошу не гидити Францію, не писати "хранція", хоча б з огляду на те, що є французи, що вооють за Україну. І Франція наразі сильно опікується гуманітарною допомогою.
Так, влада Франції завжди була проросійська. Але Франція, як країна, від того не стала менш прекрасною.
У вас там вже повиходили на барикади? Якщо так, то бережіть себе!
За лепеншу і проти Макрона тут голосує вата , якої повно в любій країні, Україна не виключення, вата , це ті , які ждуть месію , які думають , що зараз хтось прийде і вони зажииивуть. Забере у багатих, емігрантів і ще когось і віддасть їм))
і ще , хочу розчарувати , факт того , як кандидат відноситься до пуйла жодного впливу на такого ватноговиборця не має.
У ваших силах робити так, щоб вати ставало менше, а французів більше, бо сьогодні вони вимагають "услишать народ Аквитании (Бургундии, Нормандии и т.д.)", а завтра звуть на поміч російські війська. Іспанці уже придушували кацапську диверсію в регіоні басків на сході країни, не бачу ніяких проблем кацапам організувати й у вас якусь "народну республіку" і потім почати захищати її від нападів ворожої фашистської Франції.
Тож будьте пильними, не повторюйте наших помилок, вони занадто дорого коштують...
Дехто тут бачив неймовірну реакцію заходу на зедебіла, а от вона істина.