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Франція (2905) Євросоюз (12772) Марін Ле Пен (63) Макрон Емманюель (1326)

Ле Пен підозрюють у незаконному використанні €140 тис. Євросоюзу

ле,пен

Французька прокуратура розглядає звіт агентства Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством (OLAF), в якому ультраправу кандидатку в президенти Марін Ле Пен та членів її партії звинувачують у незаконному використанні понад 140 тисяч євро.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Прокуратура Парижа підтвердила, що вивчає звіт, отриманий від агентства ЄС по боротьбі з шахрайством 11 березня.

За даними розвідувального веб-сайту Mediapart, у звіті OLAF йдеться про загальну суму розтрати в 617 000 євро, з яких 140 000 припадають на саму Ле Пен.

При цьому лідерку "Національного об’єднання" та членів її партії звинувачують не в прямому отриманні незаконних прибутків, а в незаконному використанні коштів ЄС на витрати на персонал та заходи.

Читайте: Ле Пен обіцяє в разі перемоги вивести Францію з військового командування НАТО

У розмові з BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявив, що його клієнтка заперечує звинувачення. Він додав, що її ще не допитали, і ані він, ані Ле Пен не бачили звіту OLAF.

Ле Пен перебуває під слідством з 2017 року в рамках розслідування імовірного використання коштів Європарламенту для оплати роботи її помічників у Франції.

Як повідомлялося, чинний лідер Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен змагатимуться у другому турі президентських виборів у Франції, який відбудеться 24 квітня. За дев'ять днів до другого туру Макрон трохи збільшує відрив від Ле Пен.

Також читайте: Ле Пен досі вважає окупований Крим "російським"

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Топ коментарі
+32
Хорошая новость. У путинской шлюшки вылез геморрой.
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17.04.2022 20:32
+15
Савпадєніє-да савпадєніє...
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17.04.2022 20:31
+11
как такое может быть? Ле Пен - честнейшая дама, спросите кого-угодно в Москве.
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17.04.2022 20:44
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Савпадєніє-да савпадєніє...
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17.04.2022 20:31 Відповісти
Хорошая новость. У путинской шлюшки вылез геморрой.
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17.04.2022 20:32 Відповісти
у цієї баби харя дибільна як і в нашого лідора. мо вони близнюки?
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17.04.2022 20:34 Відповісти
з одного яйця пуйла ?
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17.04.2022 20:39 Відповісти
Таке трапляється після тривалого заглядування в очко *****.
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17.04.2022 20:43 Відповісти
https://www.epochtimes.com.ua/politychni-novyny/rosiyski-bizhenci-tezh-povynni-negayno-otrymaty-dozvil-na-prozhyvannya-v-nimechchyni-142649 https://www.epochtimes.com.ua/politychni-novyny/rosiyski-bizhenci-tezh-povynni-negayno-otrymaty-dozvil-na-prozhyvannya-v-nimechchyni-142649


німці схоже вирішили замість вислати рашистів фсбшників, прийняти іншу порцію цих же агентів, і потім просто провести референдум і доєднатись до рф...
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17.04.2022 20:35 Відповісти
Курва **********.
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17.04.2022 20:36 Відповісти
все кто ручкается с кремлём , по умолчанию коррумпированы , до французов туго доходит , голосуют за эту проросийскую шмару
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17.04.2022 20:39 Відповісти
Опаньки...
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17.04.2022 20:43 Відповісти
как такое может быть? Ле Пен - честнейшая дама, спросите кого-угодно в Москве.
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17.04.2022 20:44 Відповісти
Така сама курва як їі папаша козел комуняцкий. Жабоїдка срана. Невже горді французи підтримають цю наволоч. Не вірю. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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17.04.2022 20:45 Відповісти
у пыни настрочила......
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17.04.2022 20:47 Відповісти
да ну?корупція тільки в Україні,"ви не підходете з такою корупцією для ЄС і НАТО"-нам говорили
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17.04.2022 20:47 Відповісти
На прошлых выборах так Фийона красиво устранили. Сейчас эту суку поимеют. Макрон тот ещё гондон, но всяко лучше чем лепенша
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17.04.2022 20:51 Відповісти
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17.04.2022 20:53 Відповісти
На грОші, чи на грошИ?
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17.04.2022 21:47 Відповісти
Ее нужно посадить в тюрьму!
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17.04.2022 21:06 Відповісти
Шкода від приходу до влади лепенчихи може бути настільки величезна, що можна подумати навіть про її фізичне усунення.
Можна потім звинуватити Азов, думаю вони будуть згодні.
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17.04.2022 21:07 Відповісти
Ну что, спалилась, тварь ? Теперь в этом дерьме её утопят.
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17.04.2022 22:26 Відповісти
В методичке нет инструкций по этой теме)) нач смены ксения дала отбой
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17.04.2022 22:37 Відповісти
********** деньги нашли у рашистской проститутки
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18.04.2022 14:43 Відповісти
 
 