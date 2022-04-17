Ле Пен підозрюють у незаконному використанні €140 тис. Євросоюзу
Французька прокуратура розглядає звіт агентства Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством (OLAF), в якому ультраправу кандидатку в президенти Марін Ле Пен та членів її партії звинувачують у незаконному використанні понад 140 тисяч євро.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Прокуратура Парижа підтвердила, що вивчає звіт, отриманий від агентства ЄС по боротьбі з шахрайством 11 березня.
За даними розвідувального веб-сайту Mediapart, у звіті OLAF йдеться про загальну суму розтрати в 617 000 євро, з яких 140 000 припадають на саму Ле Пен.
При цьому лідерку "Національного об’єднання" та членів її партії звинувачують не в прямому отриманні незаконних прибутків, а в незаконному використанні коштів ЄС на витрати на персонал та заходи.
У розмові з BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявив, що його клієнтка заперечує звинувачення. Він додав, що її ще не допитали, і ані він, ані Ле Пен не бачили звіту OLAF.
Ле Пен перебуває під слідством з 2017 року в рамках розслідування імовірного використання коштів Європарламенту для оплати роботи її помічників у Франції.
Як повідомлялося, чинний лідер Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен змагатимуться у другому турі президентських виборів у Франції, який відбудеться 24 квітня. За дев'ять днів до другого туру Макрон трохи збільшує відрив від Ле Пен.
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німці схоже вирішили замість вислати рашистів фсбшників, прийняти іншу порцію цих же агентів, і потім просто провести референдум і доєднатись до рф...
Можна потім звинуватити Азов, думаю вони будуть згодні.