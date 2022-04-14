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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) окупація (6534) Франція (2902) Марін Ле Пен (63)

Ле Пен досі вважає окупований Крим "російським"

ле,пен

Кандидатка в президенти Франції та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає окупований Крим російським і не шкодує про заборону відвідування України через свою позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я зовсім не шкодую про це, оскільки рішення про статус Криму ухвалили в ході референдуму", - сказала вона.

Вона також припустила, що Україна може зняти з неї заборону в’їзду у разі перемоги на президентських виборах.

"Я не збираюся зараз до Києва, але у разі мого обрання вони, можливо, вирішать скасувати заборону", – заявила кандидатка.

Читайте також: Ле Пен заявила, що не підтримує скасування санкцій проти РФ

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Топ коментарі
+21
Для кого Крым российский, тот знает вкус х*я *****.
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14.04.2022 01:00
+18
И задайте вопрос - как она относиться к мобильным крематориям и в каком веке живет сейчас мир ???

но сначала надо материал во Франции про эти крематории распространить
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14.04.2022 01:04
+17
Боже, яке кончене...... (С)
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14.04.2022 01:07
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Для кого Крым российский, тот знает вкус х*я *****.
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14.04.2022 01:00 Відповісти
Французька версія алкоголічки машки захарової! і де ви беретеся на нашу голову- уйобіщні хабалки!
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14.04.2022 01:20 Відповісти
Ох она ж и ******....
То есть вполне нормально, что черные из пригорода Марселя проголосуют за Арабскую республику Прованса и потом еще вернуться в родную алжирскую гавань. Тварь конченая
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14.04.2022 02:28 Відповісти
Покажите жтой дуре мобильные крематории из раши , присланные в Мариуполь
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14.04.2022 01:02 Відповісти
И задайте вопрос - как она относиться к мобильным крематориям и в каком веке живет сейчас мир ???

но сначала надо материал во Франции про эти крематории распространить
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14.04.2022 01:04 Відповісти
Мобильный крематорий для тех кто не поверил в мобильный телевизор.
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14.04.2022 03:18 Відповісти
Вот курва....
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14.04.2022 01:03 Відповісти
Цікаво, а хто з французів за неї голосує?
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14.04.2022 01:03 Відповісти
Голосують кончені такі , як і Ле Пен!
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14.04.2022 01:18 Відповісти
Але у неї виходить доволі високий відсоток підтримки, більший ніж всі пацієнти французьких божевілень.
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14.04.2022 01:23 Відповісти
Для України , її перемога звичайно удар. Але я думаю ситі французи теж не зрадіють . Франція після декількох випадів підпаде під жорсткі санкції , яких і Китай побоюється. Тоді я думаю їм буде не до понтів.
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14.04.2022 07:06 Відповісти
Голосуют те кто против Африканских мигрантов во Франции;
у них своих проблем полно во Франции.
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14.04.2022 01:25 Відповісти
8 136 369 виборців - 23,15%
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14.04.2022 02:20 Відповісти
Во Франции почему-то дофигища "леваков", о последствиях леваки традиционно не задумьіваются. Странная ситуация - с одной стороньі арабьі и нигерьі всех достали воровством и безделием, а с другой - "бедньіх жертв французской ьімперии надо жалеть и помогать им" .... с одной стороньі ЛеПен вся такая левая , а с другой как-бьі против мигрантов - тоже обьічная леваческая тема : вьехать в кресло преза на любьіх обещаниях, а там можно и не вьіполнять.

Вот фрацузов и разрьівает между здравьім смьіслом и идиотизмом .
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14.04.2022 09:07 Відповісти
Баба *****
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14.04.2022 01:06 Відповісти
Вона "сидить" на зарплаті від "пуйла"!
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14.04.2022 01:30 Відповісти
Боже, яке кончене...... (С)
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14.04.2022 01:07 Відповісти
Підпис- Баба Надя
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14.04.2022 06:49 Відповісти
Манька ЛюмПен, твоє місце біля паРаші і в Україні тобі, як і гівноїду орбану, немає чого робити. Макарон - ще та підстилка кремлівська, але ось це... Навіть не можу дібрати влучних слів для цієї гнійної путінської ********. Проблядь ультраправа...
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14.04.2022 01:10 Відповісти
франция не россиия, там командует не один человек, пока она не президент, то может издеть все что хочет
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14.04.2022 01:10 Відповісти
спросите у шлюхи Ле пен а крейсер Москва сейчас тоже российский ? или Нептунский
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14.04.2022 01:13 Відповісти
А не посадить тебе на руській корабель... і по маршруту...
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14.04.2022 01:14 Відповісти
Мадам франконацистка і вся її карєра побудована на тезах її батька які спрямовані проти емігрантів. Вона пропагує ненависть до арабів та азіатів які "крадуть роботу" у французів. Щось типу жиріка в спідниці.
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14.04.2022 01:15 Відповісти
Макрон підняв пенсійний вік і знизив зарплату людям. А ця красуня-ідіотка пропонує всі свої популістичні ідеї - дружба з Росією та дешевий газ. пенсіонерам не підвищувати пенсійний вік, більше зарплати, тому проблеми у Макрона.
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14.04.2022 06:43 Відповісти
ИДИ НАХ@Й!
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14.04.2022 01:15 Відповісти
Ну тоді Ельзас та Лотарингія -- то Німеччина!
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14.04.2022 01:16 Відповісти
Тупа піZда
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14.04.2022 01:16 Відповісти
після цієї потвори макрон вже не з-дається поганим президентом...
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14.04.2022 01:19 Відповісти
Анка-пулеметчица.....
строчит пыне, но за бабки,....
кому будет строчить следующему, когда у пыни бабки закончатся?
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14.04.2022 01:19 Відповісти
Ле Пен, захопи отруту, собаку, пістолет, лети на Урал і лізь до ***** в бункер. До травня залишилось зовсім мало, а треба щоб реконструкція була точною.
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14.04.2022 01:21 Відповісти
кстати, защищать Францию от агрессии, по последним опросам, готовы лишь 15% французов )))
"победители" в жопе ***....
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14.04.2022 01:23 Відповісти
Жабоїди ще ті вояки.

Серед владної верхівки панували хаос і паніка. Французькі генерали були деморалізовані і думали тільки про почесну капітуляцію, багато політиків хотіли миру з Німеччиною. Через капітулянтські дії французького керівництва німецькі війська обійшли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE лінію Мажино і рушили вглиб країни. Німецькі війська увійшли у Париж без бою.
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14.04.2022 02:28 Відповісти
Вона, хоч і ************* курва, але змушена заявляти теж і про підтримку України.
Ось що пишуть на кацапських сайтах.

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14.04.2022 01:27 Відповісти
Це передвиборчий піар, бо французьке суспільство за надання Україні зброї і незадоволене діями Макрона. Після виборів вона все забуде.
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14.04.2022 02:32 Відповісти
Франция прогнила насквозь, я бы на месте Зе не рассчитывал на эту страну в ближайшее время. Пару гранатометов Милан от Макрончика и все. Одна Словакия поставила нам в десятки раз больше и даже Испания которая от России дальше всех. Нее с Францией уже все потеряно.
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14.04.2022 01:28 Відповісти
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14.04.2022 01:44 Відповісти
справу на неї можна відкривати за публічні заклики порушення терит. цілісності України

і не можуть їй репутацію спортити, що підтримує вбивства, війну і фашизм москалів
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14.04.2022 01:54 Відповісти
Завжди вірив у європейські цінності але як виявилось навіть набожна Європа не без гріхів.
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14.04.2022 02:04 Відповісти
На выборах Ле Пен идёт вслед за российским военным кораблем...
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14.04.2022 02:28 Відповісти
Будемо вірити. В будь якому випадку, для України варіант поганий (Макрон) і дуже поганий (Ле Пен).
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14.04.2022 02:35 Відповісти
Іще одне лошадіноє ***** 🙉 яка ж вона страшна, ця жабоїдина кацапська. Тьфу.
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14.04.2022 02:51 Відповісти
"Париж спаленный пажаром оркам отдан"
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14.04.2022 03:21 Відповісти
Вважає російським ? Ну то нехай іде за російським кораблем.
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14.04.2022 03:23 Відповісти
мерзенне створіння. жіночий варіант *****
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14.04.2022 04:27 Відповісти
правильное политическое самоубийство.
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14.04.2022 05:50 Відповісти
а ми, так не вважаємо, смердюча хуно
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14.04.2022 07:40 Відповісти
Та нехай собі Ле_Пече там. Головне поставки важкого озброєння та ракет від союзників щоб у нас було чим топити кацапський флот та відвойовувати Крим.
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14.04.2022 08:37 Відповісти
Патологічна ідіотка.в Вийде з НАТО, але на 5 пункт розраховує. Ню-ню...А не думає, що й у Франції рашистського гумусу повно, а дзявкати по русскі не дають, треба їх рятувати, чуєш рашка ? Французики, то не українські бандери , вони лапки догори : бери меня расєя.
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14.04.2022 08:40 Відповісти
Ось за кого голосували б довбойоби, які поливають сечею Макрона
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14.04.2022 09:29 Відповісти
А тут на Цензорі в попередніх темах так поливали брудом Макрона, люди як завжди не хочуть думати якщо не Макрон тоді хто Ле Пен?
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14.04.2022 10:03 Відповісти
 
 