Ле Пен досі вважає окупований Крим "російським"
Кандидатка в президенти Франції та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає окупований Крим російським і не шкодує про заборону відвідування України через свою позицію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Я зовсім не шкодую про це, оскільки рішення про статус Криму ухвалили в ході референдуму", - сказала вона.
Вона також припустила, що Україна може зняти з неї заборону в’їзду у разі перемоги на президентських виборах.
"Я не збираюся зараз до Києва, але у разі мого обрання вони, можливо, вирішать скасувати заборону", – заявила кандидатка.
Топ коментарі
+21 Eight Wonder 56eae116
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То есть вполне нормально, что черные из пригорода Марселя проголосуют за Арабскую республику Прованса и потом еще вернуться в родную алжирскую гавань. Тварь конченая
но сначала надо материал во Франции про эти крематории распространить
у них своих проблем полно во Франции.
Вот фрацузов и разрьівает между здравьім смьіслом и идиотизмом .
строчит пыне, но за бабки,....
кому будет строчить следующему, когда у пыни бабки закончатся?
"победители" в жопе ***....
Серед владної верхівки панували хаос і паніка. Французькі генерали були деморалізовані і думали тільки про почесну капітуляцію, багато політиків хотіли миру з Німеччиною. Через капітулянтські дії французького керівництва німецькі війська обійшли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE лінію Мажино і рушили вглиб країни. Німецькі війська увійшли у Париж без бою.
Ось що пишуть на кацапських сайтах.
і не можуть їй репутацію спортити, що підтримує вбивства, війну і фашизм москалів