Ле Пен заявила, що не підтримує скасування санкцій проти РФ
Кандидатка в президенти Франції і лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що не виступає за скасування санкцій проти РФ, запроваджених після вторгнення в Україну.
Про це вона сказала під час спілкування зі слухачами однієї з радіостанцій. Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Один зі слухачів заявив, що Ле Пен є "троянським конем" Путіна, на що вона пояснила свою позицію щодо України та її стосунки з Кремлем: "Я не троянський кінь, нікому не належу. Я не за скасування санкцій".
Вона додала, що виступає тільки проти санкцій щодо енергетики, "тому що не хочу, щоб французи страждали від наслідків". "Я ідеально позиціонувала себе щодо всіх інших санкцій", - додала вона.
Нагадаємо, за підсумком першого туру президентських виборів у неділю у другий тур вийшли чинний президент Емманюель Макрон і лідерка ультраправих Марін Ле Пен.
Другий тур відбудеться 24 квітня.
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fraise (клубника)
Потому что выборы закончились, дурачки !
ФРАНЦИЯ ПЕТЭН ФРАНЦИЯ ЛЕ ПЭН
Більше у нього нічого нема.
Троянський кінь!
НО фактически по итогам, получилось все наоборот - немцы привели к власти монстра, кот их чуть не сожрал. И если бы не поражение советских орд под Варшавой в 1920 благодаря бездарности Тухачевского - колхоз Красный Берлин потом долго был бы в отстающих по надоям молока.
Я это к чему - брала ли Ле Пен деньги у кремлевских до начала войны в феврале 2022? Скорей всего да, но это не значит что она будет работать на них если вдруг получит власть. Наоборот, не удивлюсь если она будет действовать жестче, чем Макрон.
а якщо стане президентом то заспіває інше