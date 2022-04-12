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вибори (6589) Франція (2900) Марін Ле Пен (63) Макрон Емманюель (1320)

Ле Пен заявила, що не підтримує скасування санкцій проти РФ

ле,пен

Кандидатка в президенти Франції і лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що не виступає за скасування санкцій проти РФ, запроваджених після вторгнення в Україну.

Про це вона сказала під час спілкування зі слухачами однієї з радіостанцій. Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Один зі слухачів заявив, що Ле Пен є "троянським конем" Путіна, на що вона пояснила свою позицію щодо України та її стосунки з Кремлем: "Я не троянський кінь, нікому не належу. Я не за скасування санкцій".

Читайте також: Кандидат Меланшон, який посів третє місце на виборах президента Франції, закликав не дати Ле Пен "жодного голосу"

Вона додала, що виступає тільки проти санкцій щодо енергетики, "тому що не хочу, щоб французи страждали від наслідків". "Я ідеально позиціонувала себе щодо всіх інших санкцій", - додала вона.

Нагадаємо, за підсумком першого туру президентських виборів у неділю у другий тур вийшли чинний президент Емманюель Макрон і лідерка ультраправих Марін Ле Пен.

Другий тур відбудеться 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький не згоден з Ле Пен, що Україна буцімто належить до зони впливу РФ
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Топ коментарі
+53
не "переобуваться" а просто бреше
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12.04.2022 15:41
+29
вона сказала що Крим російський і що референдум був легальний. запроданка, лялька-путлєра, сподіваюсь її родині, дітям, чоловіку, проведуть подібні референдуми по частинам їх тіл
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12.04.2022 15:41
+28
А ну, скажи "паляниця", **** кремлівська!
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12.04.2022 15:38
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Переобувается на ходу.
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12.04.2022 15:36 Відповісти
не "переобуваться" а просто бреше
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12.04.2022 15:41 Відповісти
А ну, скажи "паляниця", **** кремлівська!
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12.04.2022 15:38 Відповісти
Щи-брюлле ...
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12.04.2022 15:43 Відповісти
Може Щі-Лаптє
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12.04.2022 16:18 Відповісти
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12.04.2022 15:47 Відповісти
Паляниця французькою - жабка.
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12.04.2022 16:22 Відповісти
вона, як і **** беева зможе тільки так -
fraise (клубника)
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12.04.2022 17:13 Відповісти
Хай пригадає висловлення стосовно вкладу у розвиток монгольсько-білоруського ВМФ
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12.04.2022 15:39 Відповісти
Це про вертольотоносці "Містраль"?
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12.04.2022 16:04 Відповісти
кремлівська ******* піздунья
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12.04.2022 15:40 Відповісти
А пика - хоч пацюків бий !
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12.04.2022 16:57 Відповісти
Она просто решила поднять свой рейтинг на выборах ,считаю ее тоже .»троянским конем «пу»
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12.04.2022 15:40 Відповісти
Вона не кінь (тобто не кобила), а відкрита прихильниця *****, і цього майже не приховує. Макрон у них той ще бовдур, але ця просто їх на дно разом у путлєром потягне. Якщо не всю Європу.
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12.04.2022 18:12 Відповісти
вона сказала що Крим російський і що референдум був легальний. запроданка, лялька-путлєра, сподіваюсь її родині, дітям, чоловіку, проведуть подібні референдуми по частинам їх тіл
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12.04.2022 15:41 Відповісти
Ну да, она такая честная, а то что путлер финансировал её партию то не страшно
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12.04.2022 15:41 Відповісти
Просто путлоидная *****...
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12.04.2022 15:42 Відповісти
Ли Пен , а врет как цап
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12.04.2022 15:43 Відповісти
Шльондра путлеровська
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12.04.2022 15:44 Відповісти
ах ты ж ехидна ! руку кормящую кусать...
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12.04.2022 15:44 Відповісти
Да, на словах она против снятия санкций, а на деле, будет "за".
Потому что выборы закончились, дурачки !
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12.04.2022 15:45 Відповісти
******, как дышит. А дышит часто.
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12.04.2022 15:45 Відповісти
****...без энергетических санкций все остальные санкции как мертвому припарка...
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12.04.2022 15:46 Відповісти
"Ле Пен заявила, що не підтримує скасування санкцій проти РФ"-- так, проходили вже, чергова путінська повія співає солоденьку пісеньку, щоб потрапити у владу.
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12.04.2022 15:48 Відповісти
Щоб там не обіцяла ця **** зараз, але у випадку її обрання президентом - будуть просто жахливі наслідки, як для України, так і для ЄС.
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12.04.2022 15:48 Відповісти
Марі лайно Пен...
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12.04.2022 15:50 Відповісти
НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

ФРАНЦИЯ ПЕТЭН ФРАНЦИЯ ЛЕ ПЭН
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12.04.2022 15:50 Відповісти
***** чмошное ниже своей проститутки
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12.04.2022 16:02 Відповісти
Просто ассистенты пуйла вовремя не доложили до какой степени надувать каблуки.
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12.04.2022 17:07 Відповісти
Я нашел. Нет третьего.
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12.04.2022 17:05 Відповісти
Этого?
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12.04.2022 20:35 Відповісти
Что вы хотите от меня услышать , то я вам и скажу . А когда выберут , никто не запретит отказаться от своих слов .
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12.04.2022 15:55 Відповісти
Потом люмпен заявит что я обещала не поддерживать снятие уже наложенных санкций. но не обещала поддерживать новые!
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12.04.2022 16:03 Відповісти
****** ле Шльондрен
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12.04.2022 16:09 Відповісти
ни одному слову этой ********** шалавы не верю!чтоб она сдохла!
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12.04.2022 16:21 Відповісти
брешет падлюка...
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12.04.2022 16:24 Відповісти
А путіну загрожують тільки і санкції проти енергетики!
Більше у нього нічого нема.

Троянський кінь!
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12.04.2022 16:28 Відповісти
Що лише всякі бл@ді не роблять, лиш би на виборах голосів набрати.
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12.04.2022 16:32 Відповісти
Так і наші точно такі , і брешуть так само.
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12.04.2022 17:05 Відповісти
Это будет вторая Меркель по-французски.
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12.04.2022 17:00 Відповісти
Макрончик до ***** туди сюди ганяє, дзвонить йому як свой колишній. А коза ле пен, ще з минулих виборів була самим реальним троянским конякою. Чарлі Хебду дарма би карікатури не малював.
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12.04.2022 17:19 Відповісти
с Ле Пен все гораздо сложнее и тоньше. Я пример приведу: Ленин (кот в мавзолее лежит) был фактически в том числе агентом немец. ген. штаба. С этим никто не спорит.
НО фактически по итогам, получилось все наоборот - немцы привели к власти монстра, кот их чуть не сожрал. И если бы не поражение советских орд под Варшавой в 1920 благодаря бездарности Тухачевского - колхоз Красный Берлин потом долго был бы в отстающих по надоям молока.
Я это к чему - брала ли Ле Пен деньги у кремлевских до начала войны в феврале 2022? Скорей всего да, но это не значит что она будет работать на них если вдруг получит власть. Наоборот, не удивлюсь если она будет действовать жестче, чем Макрон.
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12.04.2022 17:38 Відповісти
...А кацапам енергетика якраз і треба. Спалилася на рівному місці, підстилка кацапська.
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12.04.2022 18:07 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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12.04.2022 18:08 Відповісти
поки не президент то не проти,
а якщо стане президентом то заспіває інше
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12.04.2022 18:11 Відповісти
😅😂🤣
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12.04.2022 18:57 Відповісти
конечно, иначе ей политическая смерть.
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13.04.2022 01:46 Відповісти
******, как дышит, а дышит часто.
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21.04.2022 22:32 Відповісти
 
 