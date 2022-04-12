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выборы (22665) Франция (3348) Марин Ле Пен (60) Макрон (1166)

Ле Пен заявила, что не поддерживает отмену санкций против РФ

ле,пен

Кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не выступает за отмену санкций против РФ, введенных после вторжения в Украину.

Об этом она сказала во время общения со слушателями одной из радиостанций. Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Один из слушателей заявил, что Ле Пен является "троянским конем" Путина, на что она объяснила свою позицию по Украине и ее отношениям с Кремлем: "Я не троянский конь, никому не принадлежу. Я не за отмену санкций".

Читайте: Кандидат Меланшон, занявший третье место на выборах президента Франции, призвал не дать Ле Пен "ни единого голоса"

Она добавила, что выступает только против санкций по энергетике, "потому что не хочу, чтобы французы страдали от последствий". "Я идеально позиционировала себя в отношении всех прочих санкций", - добавила она.

Напомним, по итогу первого тура президентских выборов в воскресенье во второй тур вышли действующий президент Эмманюель Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен.

Второй тур состоится 24 апреля.

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Топ комментарии
+53
не "переобуваться" а просто бреше
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12.04.2022 15:41
+29
вона сказала що Крим російський і що референдум був легальний. запроданка, лялька-путлєра, сподіваюсь її родині, дітям, чоловіку, проведуть подібні референдуми по частинам їх тіл
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12.04.2022 15:41
+28
А ну, скажи "паляниця", **** кремлівська!
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12.04.2022 15:38
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Переобувается на ходу.
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12.04.2022 15:36 Ответить
не "переобуваться" а просто бреше
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12.04.2022 15:41 Ответить
А ну, скажи "паляниця", **** кремлівська!
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12.04.2022 15:38 Ответить
Щи-брюлле ...
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12.04.2022 15:43 Ответить
Може Щі-Лаптє
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12.04.2022 16:18 Ответить
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12.04.2022 15:47 Ответить
Паляниця французькою - жабка.
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12.04.2022 16:22 Ответить
вона, як і **** беева зможе тільки так -
fraise (клубника)
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12.04.2022 17:13 Ответить
Хай пригадає висловлення стосовно вкладу у розвиток монгольсько-білоруського ВМФ
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12.04.2022 15:39 Ответить
Це про вертольотоносці "Містраль"?
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12.04.2022 16:04 Ответить
кремлівська ******* піздунья
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12.04.2022 15:40 Ответить
А пика - хоч пацюків бий !
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12.04.2022 16:57 Ответить
Она просто решила поднять свой рейтинг на выборах ,считаю ее тоже .»троянским конем «пу»
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12.04.2022 15:40 Ответить
Вона не кінь (тобто не кобила), а відкрита прихильниця *****, і цього майже не приховує. Макрон у них той ще бовдур, але ця просто їх на дно разом у путлєром потягне. Якщо не всю Європу.
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12.04.2022 18:12 Ответить
вона сказала що Крим російський і що референдум був легальний. запроданка, лялька-путлєра, сподіваюсь її родині, дітям, чоловіку, проведуть подібні референдуми по частинам їх тіл
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12.04.2022 15:41 Ответить
Ну да, она такая честная, а то что путлер финансировал её партию то не страшно
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12.04.2022 15:41 Ответить
Просто путлоидная *****...
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12.04.2022 15:42 Ответить
Ли Пен , а врет как цап
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12.04.2022 15:43 Ответить
Шльондра путлеровська
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12.04.2022 15:44 Ответить
ах ты ж ехидна ! руку кормящую кусать...
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12.04.2022 15:44 Ответить
Да, на словах она против снятия санкций, а на деле, будет "за".
Потому что выборы закончились, дурачки !
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12.04.2022 15:45 Ответить
******, как дышит. А дышит часто.
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12.04.2022 15:45 Ответить
****...без энергетических санкций все остальные санкции как мертвому припарка...
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12.04.2022 15:46 Ответить
"Ле Пен заявила, що не підтримує скасування санкцій проти РФ"-- так, проходили вже, чергова путінська повія співає солоденьку пісеньку, щоб потрапити у владу.
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12.04.2022 15:48 Ответить
Щоб там не обіцяла ця **** зараз, але у випадку її обрання президентом - будуть просто жахливі наслідки, як для України, так і для ЄС.
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12.04.2022 15:48 Ответить
Марі лайно Пен...
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12.04.2022 15:50 Ответить
НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

ФРАНЦИЯ ПЕТЭН ФРАНЦИЯ ЛЕ ПЭН
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12.04.2022 15:50 Ответить
***** чмошное ниже своей проститутки
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12.04.2022 16:02 Ответить
Просто ассистенты пуйла вовремя не доложили до какой степени надувать каблуки.
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12.04.2022 17:07 Ответить
Я нашел. Нет третьего.
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12.04.2022 17:05 Ответить
Этого?
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12.04.2022 20:35 Ответить
Что вы хотите от меня услышать , то я вам и скажу . А когда выберут , никто не запретит отказаться от своих слов .
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12.04.2022 15:55 Ответить
Потом люмпен заявит что я обещала не поддерживать снятие уже наложенных санкций. но не обещала поддерживать новые!
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12.04.2022 16:03 Ответить
****** ле Шльондрен
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12.04.2022 16:09 Ответить
ни одному слову этой ********** шалавы не верю!чтоб она сдохла!
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12.04.2022 16:21 Ответить
брешет падлюка...
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12.04.2022 16:24 Ответить
А путіну загрожують тільки і санкції проти енергетики!
Більше у нього нічого нема.

Троянський кінь!
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12.04.2022 16:28 Ответить
Що лише всякі бл@ді не роблять, лиш би на виборах голосів набрати.
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12.04.2022 16:32 Ответить
Так і наші точно такі , і брешуть так само.
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12.04.2022 17:05 Ответить
Это будет вторая Меркель по-французски.
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12.04.2022 17:00 Ответить
Макрончик до ***** туди сюди ганяє, дзвонить йому як свой колишній. А коза ле пен, ще з минулих виборів була самим реальним троянским конякою. Чарлі Хебду дарма би карікатури не малював.
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12.04.2022 17:19 Ответить
с Ле Пен все гораздо сложнее и тоньше. Я пример приведу: Ленин (кот в мавзолее лежит) был фактически в том числе агентом немец. ген. штаба. С этим никто не спорит.
НО фактически по итогам, получилось все наоборот - немцы привели к власти монстра, кот их чуть не сожрал. И если бы не поражение советских орд под Варшавой в 1920 благодаря бездарности Тухачевского - колхоз Красный Берлин потом долго был бы в отстающих по надоям молока.
Я это к чему - брала ли Ле Пен деньги у кремлевских до начала войны в феврале 2022? Скорей всего да, но это не значит что она будет работать на них если вдруг получит власть. Наоборот, не удивлюсь если она будет действовать жестче, чем Макрон.
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12.04.2022 17:38 Ответить
...А кацапам енергетика якраз і треба. Спалилася на рівному місці, підстилка кацапська.
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12.04.2022 18:07 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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12.04.2022 18:08 Ответить
поки не президент то не проти,
а якщо стане президентом то заспіває інше
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12.04.2022 18:11 Ответить
😅😂🤣
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12.04.2022 18:57 Ответить
конечно, иначе ей политическая смерть.
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13.04.2022 01:46 Ответить
******, как дышит, а дышит часто.
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21.04.2022 22:32 Ответить
 
 