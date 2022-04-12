Ле Пен заявила, что не поддерживает отмену санкций против РФ
Кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не выступает за отмену санкций против РФ, введенных после вторжения в Украину.
Об этом она сказала во время общения со слушателями одной из радиостанций. Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Один из слушателей заявил, что Ле Пен является "троянским конем" Путина, на что она объяснила свою позицию по Украине и ее отношениям с Кремлем: "Я не троянский конь, никому не принадлежу. Я не за отмену санкций".
Она добавила, что выступает только против санкций по энергетике, "потому что не хочу, чтобы французы страдали от последствий". "Я идеально позиционировала себя в отношении всех прочих санкций", - добавила она.
Напомним, по итогу первого тура президентских выборов в воскресенье во второй тур вышли действующий президент Эмманюель Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен.
Второй тур состоится 24 апреля.
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fraise (клубника)
Потому что выборы закончились, дурачки !
ФРАНЦИЯ ПЕТЭН ФРАНЦИЯ ЛЕ ПЭН
Більше у нього нічого нема.
Троянський кінь!
НО фактически по итогам, получилось все наоборот - немцы привели к власти монстра, кот их чуть не сожрал. И если бы не поражение советских орд под Варшавой в 1920 благодаря бездарности Тухачевского - колхоз Красный Берлин потом долго был бы в отстающих по надоям молока.
Я это к чему - брала ли Ле Пен деньги у кремлевских до начала войны в феврале 2022? Скорей всего да, но это не значит что она будет работать на них если вдруг получит власть. Наоборот, не удивлюсь если она будет действовать жестче, чем Макрон.
а якщо стане президентом то заспіває інше