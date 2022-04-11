Макрон готов приехать в Киев
Французский президент Эмманюэль Макрон хочет приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе установления мира, а не ради визита как такового.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Президент Франции не отказывается от поездки в Киев. Однако Макрон не хочет, чтобы визит превратился в формальность.
"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда только для того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России", – рассказал он.
Накануне Эмманюэль Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов во Франции.
Топ комментарии
+43 Максім ХОЙ #398010
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+17 spase boy
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+17 andant 1000
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Нам зараз тільки шльондри не вистачає.
Йому зараз складно "лавірувати" між настроями усіх виборців, ще й при такій потужній критиці з боку шльондри.
Вони там всі однакове сміття
Кожен кандидат шмат лайна
Але вражає інше. В Європі розганяють істерику про українських правих, які всі разом не набирають 3%. Праві у Франції, в Німеччині, в Австрії, в Угорщині нормальне явище.
А сейчас действует осторожно, чтобы избиратели не думали что он втягивает Францию в войну. Там не все так просто.
Не потрібно! Йди за "русским кораблем".
дякуємо й за те що хоч ***** з дзвінками набридав))) користі правда нуль...ну то таке)))
а потім ляпай
Лепен - чисто прораша без варіантів
краще хай цей телефонує, аніж та смокче (с)
Якеж воно гімно
Цей сраний Майстер "Сексу по Телефону"
За час свого президентства зробив абсолютний нуль і на міжнародній арені, і в себе в країні. А можливо ще і обісрався
А з 24 числа тільки і робить що піариться на нашій біді.
І не потрібно мені казати що Лі Пен гірше. Вона таке саме пусте місце як Емо Макарон.
І хтоб не виграв з цих двух шматків лайна вибори. Для нас нічого не зміниться. Максимум будуть показувати свою стурбованість, ну а бо просто забудуть про нас
А шо повинно будо змінитися? То ж президента Франції вибирають, а не України. Українці свій вибір зробили.
ну так давай в Мариуполь, тем более раньше вроде какой то треп был о гуманитарной миссии, добазарься с турками они подбросят
Коваль коня кує, а жаба й собі лапу підставляє (с)
Але про це Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії", - ЗАБУДЬ !!!
Відвідуй свою амбасаду: Бонжур - Мерсі і шупуй назад.