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Новини
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Макрон готовий приїхати до Києва

макрон

Французький президент Емманюель Макрон хоче приїхати до України з метою досягнення конкретного результату в питанні встановлення миру, а не заради візиту як такого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Президент Франції не відмовляється від поїздки в Київ. Однак, Макрон не хоче, щоб візит перетворився на формальність.

"Я готовий поїхати в Київ чи в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лише заради того, щоб відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії", – розповів він.

Напередодні Емманюель Макрон переміг у першому турі президентських виборів у Франції.

Читайте також: До України прибули французькі жандарми, які розслідуватимуть злочини Росії

Автор: 

Київ (19448) Франція (3058) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+43
а цей все ***** піариться
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11.04.2022 21:37
+17
+1000% підгорає у нього. На чужому нещасті хоче своє щастя кондом побудувати.
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11.04.2022 21:39
+17
Толку с него. Просто хочет набить себе очки перед выборами.
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11.04.2022 21:42
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а цей все ***** піариться
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11.04.2022 21:37 Відповісти
+1000% підгорає у нього. На чужому нещасті хоче своє щастя кондом побудувати.
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11.04.2022 21:39 Відповісти
Будь-ласка, схаменіться! І трішки почитайте про інших "кандидатів". Марі Ле Пен - то взагалі шльондра Путіна! Томи - не піз..ть, будь ласка!
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11.04.2022 21:42 Відповісти
Я теж так думаю - нехай піариться, аби виграв.
Нам зараз тільки шльондри не вистачає.
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11.04.2022 21:48 Відповісти
І ще в мене така думка (боюсь помилитись), що після перемоги він займе більш рішучу проукраїнську позицію.
Йому зараз складно "лавірувати" між настроями усіх виборців, ще й при такій потужній критиці з боку шльондри.
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11.04.2022 22:17 Відповісти
Хай іде в сраку

Вони там всі однакове сміття
Кожен кандидат шмат лайна
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11.04.2022 21:55 Відповісти
Вона не просто шльондра путіна, вона ще й відверта фашистка, расистка та популістка. У великої кількості французів теж дах зносить
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11.04.2022 22:00 Відповісти
Ну а як же. Вчора відбувся перший тур виборів, Марі Ле Пен наступає на п'яти: Макрон 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Ця путінська хвойда обіцяє що у разі її перемоги, Франція вийде з НАТО.
Але вражає інше. В Європі розганяють істерику про українських правих, які всі разом не набирають 3%. Праві у Франції, в Німеччині, в Австрії, в Угорщині нормальне явище.
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11.04.2022 21:59 Відповісти
Не вижу ничего плохого, если Франция выйдет из НАТО. Германия с Венгрией тоже не плохо на выход.
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11.04.2022 22:03 Відповісти
Там Франція висилає шістьох російських шпигунів які успішно проводили спецоперацію по дискредитації України і їх відстежили,вони прикривалися дипломатичним імунітетом тому їх просто видворять з країни.
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11.04.2022 22:48 Відповісти
під успіхом шпигунів, французи певно мали на увазі, що вони були затримані на гарячому..
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11.04.2022 22:50 Відповісти
Может сейчас и пиариться, но нам же лучше если он а не Мари выиграет выборы. Думаю после победы он начнет по полной поставлять оружие, покажет весь арсенал Франции .
А сейчас действует осторожно, чтобы избиратели не думали что он втягивает Францию в войну. Там не все так просто.
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11.04.2022 23:10 Відповісти
Ми ще жаб не наловили.
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11.04.2022 21:38 Відповісти
Будь-ласка, схаменіться! І трішки почитайте про інших "кандидатів". Марі Ле Пен - то взагалі шльондра Путіна! Тому - не піз..ть, будь ласка!
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11.04.2022 21:43 Відповісти
Не сезон наразі.
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11.04.2022 22:03 Відповісти
"допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії"

Не потрібно! Йди за "русским кораблем".
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11.04.2022 21:38 Відповісти
В Бучу его, гидоту,вместе с ************* Меркель, перезахоранивать братские могилы.
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11.04.2022 21:39 Відповісти
"Я тучи разведу руками" (с). Мудак французский. Беда, что там в политическом классе еще более питарастические конкуренты у него. Куда привели Европу эти леваки-зеленки-климатологи.
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11.04.2022 21:40 Відповісти
Ну, то змушені підтримувати те лайно, що менше воняє. Будьте реалістами!
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11.04.2022 21:45 Відповісти
Да понятно. Но идти на поводу у этого петуха галльского только для поднятия ему рейтинга, прям вообще не в кассу.
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11.04.2022 21:48 Відповісти
Мы не ждали вас , а вы приперлися...
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11.04.2022 21:40 Відповісти
Миротворець сраний
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11.04.2022 21:40 Відповісти
да еще и полный сцыкун. С кем вести диалог ? Макрон ? С ****** ???
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11.04.2022 22:00 Відповісти
Телефонний Наполеон.
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11.04.2022 22:04 Відповісти
Треба зараз Маркрона підтримати, бо всі інші варіанти для нас - ще ГІРШІ!!!
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11.04.2022 21:40 Відповісти
А леПенша в мацкву поедет.
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11.04.2022 21:42 Відповісти
звони уже *****...
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11.04.2022 21:42 Відповісти
Толку с него. Просто хочет набить себе очки перед выборами.
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11.04.2022 21:42 Відповісти
пусть едет,все равно в "гости"с пустыми руками не принято ходить-хоть что то должен будет сделать
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11.04.2022 21:54 Відповісти
нахіба?
дякуємо й за те що хоч ***** з дзвінками набридав))) користі правда нуль...ну то таке)))
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11.04.2022 21:42 Відповісти
Хочет позвонить куйлу уже с киева?
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11.04.2022 21:42 Відповісти
подзвони пуці спочатку щоб він бомби не кидав поки ти тутка сидітимеш
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11.04.2022 21:43 Відповісти
Я на форумі давно, і бачу, тут набігло "ботів"
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11.04.2022 21:46 Відповісти
порівняй дати реєстрації та активність,
а потім ляпай
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11.04.2022 21:52 Відповісти
Пусть пиарится - всё лучше, чем если Лепен дать выиграть
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11.04.2022 21:44 Відповісти
А в чем разница? От этого тоже толку ноль. Ни оружия, ни санкций против параши. Конечно, при Лепен французы могут начать нацистские пробеги проводить - как немцы. Но это ни на что не повлияет.
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11.04.2022 21:53 Відповісти
ну тутка є якесь сподівання що він так відверто за рашу не топитиме
Лепен - чисто прораша без варіантів
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11.04.2022 23:25 Відповісти
як не гидко, але змушена погодитися))

краще хай цей телефонує, аніж та смокче (с)
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11.04.2022 22:03 Відповісти
цёмки воздушные от ***** передать...
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11.04.2022 21:44 Відповісти
Когда ты путину звонил дохрена помог? Дай оружие и можешь не приезжать.
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11.04.2022 21:46 Відповісти
Может в Мариуполь а лучше в окупированный крым, который твой предшедственник Оланд помог нам оставить без боя, в результате сейчас имеем самый большой плацдарм наступления орков с крыма на пол Украины.
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11.04.2022 21:50 Відповісти
Нахера? Непокоїтися можна і в Парижі.
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11.04.2022 21:50 Відповісти
за вторым сроком едет,хочет в презеденте
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11.04.2022 21:52 Відповісти
Краще не їдь. Або прижени якийсь модерний танк, і назад.
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11.04.2022 21:52 Відповісти
Воно ще перебирає. Пішов нахрін!
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11.04.2022 21:52 Відповісти
Якого хера він потрібен...Я тільки вчора написав..екскурсійний автобус зразу закажіть
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11.04.2022 21:53 Відповісти
Для піару
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11.04.2022 21:55 Відповісти
Pust luce francuzi svoji puski dajut,vmesto togo sto tut govorili a niociom
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11.04.2022 21:56 Відповісти
Зараз не час друзі, нехай їде , тварина ліпен може виграти вибори тому поки заспокойтеся
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11.04.2022 21:58 Відповісти
А хто йому заважає приїхати з конкретним результатом, як це зробив Джонсон!
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11.04.2022 21:58 Відповісти
вибори-вибори, чого тільки не зробиш і ненаобіцяєш
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11.04.2022 22:00 Відповісти
А нахера он в Киеве нужен?
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11.04.2022 22:01 Відповісти
Макарон плохо, но ляпен ещё хуже типа орбан 2 ,ну как то так
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11.04.2022 22:01 Відповісти
ну и?абы пару процентов у люпенихи отбить?
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11.04.2022 22:03 Відповісти
Та пусть едет,может опять денег дадут,а мы на них оружие купим,у кого захотим (почти).Да и он сам говорил,что звонит ВВХ по просьбе "президента Зеленского". Лучше он,чем ********** шавка Ле Пен
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11.04.2022 22:03 Відповісти
пошел в жыопу вместе с меркельшей
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11.04.2022 22:03 Відповісти
Боже

Якеж воно гімно
Цей сраний Майстер "Сексу по Телефону"
За час свого президентства зробив абсолютний нуль і на міжнародній арені, і в себе в країні. А можливо ще і обісрався

А з 24 числа тільки і робить що піариться на нашій біді.

І не потрібно мені казати що Лі Пен гірше. Вона таке саме пусте місце як Емо Макарон.

І хтоб не виграв з цих двух шматків лайна вибори. Для нас нічого не зміниться. Максимум будуть показувати свою стурбованість, ну а бо просто забудуть про нас
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11.04.2022 22:04 Відповісти
"Для нас нічого не зміниться"

А шо повинно будо змінитися? То ж президента Франції вибирають, а не України. Українці свій вибір зробили.
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11.04.2022 22:23 Відповісти
микрон хочет ко второму туру пропиариться, а нам абсолютно ***** какая во франции тварь победит, хоть микрон, хоть люмпен
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11.04.2022 22:07 Відповісти
а ***** это ведь на руку . Пропагандонское ТВ только это и смакует. То приехал канцлер Австрии , то макарон собрался. И все просят ***** и просят и просят. ******* они.
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11.04.2022 22:09 Відповісти
І, до речі, оце лайно набагато краще чим його суперниця... наступним презиком франції буде або оцей гондон, або шльондра ***** яка йому робить постійно політичні мінєти (а може й не тільки політичні).
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11.04.2022 22:09 Відповісти
а ***** їхати разрешил..?.. перезваніть нада..
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11.04.2022 22:11 Відповісти
Шо тільки не зробиш шоб обрали на другий термін.
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11.04.2022 22:22 Відповісти
приїде чи не приїде -ефект нульовий. Вибори він виграє. Ле Пен - це дзеркало бабушки української корупції, яка ніколи не вигравала вибори. Ця теж. А ось участь макрона як переговорника нульова. ЛДавров сказав же війна до перемоги рейху над американським інмперіалізмом в степах України. То Макрон може передати вість америкосам нехай вони складуть зброю перед х...м. Бо інакше ........
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11.04.2022 22:24 Відповісти
Чому в Київ? В Маріуполь!!!
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11.04.2022 22:26 Відповісти
Вот хитрый француз - надо ехать в Бучу и Бородянку , а не в посольство Франции
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11.04.2022 22:39 Відповісти
ле-пен також приїде піаритися?
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11.04.2022 22:42 Відповісти
"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город"
ну так давай в Мариуполь, тем более раньше вроде какой то треп был о гуманитарной миссии, добазарься с турками они подбросят
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11.04.2022 22:46 Відповісти
Макрон бьется за победу во втором туре президентских выборов и для привлечения голосов позиционирует себя активным сторонником мирного урегулирования путем прямых переговоров, что в переводе на простой язык означает принятие условий агрессора, капитуляцию обороняющейся стороны и обещание спокойствия избирателям Макрона.
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11.04.2022 22:58 Відповісти
Куда конь с копытом - туда и рак с клешнёй.
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11.04.2022 23:25 Відповісти
Не так.
Коваль коня кує, а жаба й собі лапу підставляє (с)
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12.04.2022 02:29 Відповісти
Второй тур выборов через 2 недели. Нужно набирать очки
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11.04.2022 23:54 Відповісти
гнида...На всю францию ни 1 нормального кандидата....
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12.04.2022 00:16 Відповісти
Ладно, придурок, можеш їхать - давай, пробуй набирати очки до 2 туру.

Але про це Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії", - ЗАБУДЬ !!!

Відвідуй свою амбасаду: Бонжур - Мерсі і шупуй назад.
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12.04.2022 02:31 Відповісти
*шуруй
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12.04.2022 02:31 Відповісти
Який нафіг діалог? Вів би діалог Макрон,якби французів нещадно вбивали?
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12.04.2022 02:56 Відповісти
Хіба такими словами він не підігрує москалям і *****? Чим він кращий за Ле Пен? Тим що лицемірить? Франція сама розбереться.Виберуть Макрона,то буде він президентом,ні,то Ле Пен.Там 20 відсотків набрав взагалі марксист,за нього переважно молодь голосувала.Хіба марксисти- комуністи,будуть проти москалів і *****? Куди не плюнь,а всюди в Європі,є любителі кремлівських грошей.
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12.04.2022 03:12 Відповісти
У Макрона спостерігаються явні ознаки геронтофілії. Саме тому йому просто в кайф спілкуватися з ****** і бути чимсь для нього корисним. Все інше схоже його мало хвилює окрім, звичайно, популярності у власного електорату. І ця популярність, як бачимо після першого туру виборів, під питанням. Чи здатний він на зміни в ставленні до ********** та до ***** особисто? Сумніваюсь. Рено, Ашан, Лерой Марлен і ще десятки великих компаній продовжують наповнювати податками бюджет Франції та **********. Якщо взяти до уваги те що найближчим часом ми перетворимось на буквально жахливо бідну країну, то продати нам мало що можна. І ми навряд чи станемо культурними франкофілами в воєнному та поствоєнному хаосі, якими має стати кожен європеєць на його думку, яку він висловив перед дипломатичним корпусом Франції минулого року... Тому лише вплив європейського оточення на "вулиці Парижу" може щось зрушити бо його особистої мотивації явно недостатньо... Він мені нагадує Тоні Блеєра з 1997 який в свою чергу був дуже схожий на комсомольського апаратчика з совка Тігіпко...
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12.04.2022 03:42 Відповісти
Французская "хитрожопистость" просто зашкаливает. Хотя, чему тут удивляться - других французов в Европе никогда не было. Другими словами, он ждет от Украины капитуляцию и готов приехать для ее подписания. Чтобы был - конкретный результат для восстановления мира. А просто так, он приехать не хочет. Только причем здесь Украина? Если он хочет "конкретного мира", то пусть едет к своему плешивому другу, на мацкву и там уговаривает кацапов. Это не Украина нападала, а кацапы. Ну а сейчас, он получается - соучастник преступления, который покрывает военные преступления и преступления против человечности, совершенные кацапами.
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12.04.2022 08:20 Відповісти
Озабоченная меркантильная лицемерная гнида
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13.04.2022 00:22 Відповісти
 
 