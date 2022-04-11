Макрон готовий приїхати до Києва

Французький президент Емманюель Макрон хоче приїхати до України з метою досягнення конкретного результату в питанні встановлення миру, а не заради візиту як такого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Президент Франції не відмовляється від поїздки в Київ. Однак, Макрон не хоче, щоб візит перетворився на формальність.

"Я готовий поїхати в Київ чи в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лише заради того, щоб відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії", – розповів він.

Напередодні Емманюель Макрон переміг у першому турі президентських виборів у Франції.

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