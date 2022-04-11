До України прибули французькі жандарми, які розслідуватимуть злочини Росії
11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції – вони займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив у Twitter
"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу", - йдеться в повідомленні.
Посол також виклав фото групи жандармів і додав, що вже 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.
Топ коментарі
+9 krot_lub
показати весь коментар11.04.2022 12:20
+7 Vad Illich
показати весь коментар11.04.2022 12:04
+6 Алексей Первеев #87246
показати весь коментар11.04.2022 12:07
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Зараз почнеться з лайна, типу " нє всьо так адназначна"
А якщо переможе нацистка лє пен, то ймовірність цього, буде відсотків девяносто!