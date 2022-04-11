До України прибули французькі жандарми, які розслідуватимуть злочини Росії

11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції – вони займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив у Twitter



"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу", - йдеться в повідомленні.

Посол також виклав фото групи жандармів і додав, що вже 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.

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