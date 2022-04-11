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До України прибули французькі жандарми, які розслідуватимуть злочини Росії

жандарми

11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції – вони займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив у Twitter

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу", - йдеться в повідомленні.

Посол також виклав фото групи жандармів і додав, що вже 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.

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Автор: 

Франція (3054) Понсен Етьєн де (59) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+9
Якщо РФ не об'явила війну Україні, то солдати РФ це звичайні терористи і на них не поширюється конвенція про військовополонених.
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11.04.2022 12:20
+7
Французькі? Це з тієї країни, що входила до нормандського формату та допомагала паРаші? Чергова дипломатична перемога ху йла?
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11.04.2022 12:04
+6
Важливо, щоб вони були неупереджені і результати їх розслідувань визнавались міжнародним кримінальним судом. Добре, що не угорці або китайці - ті б нарозслідували.
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11.04.2022 12:07
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Французькі? Це з тієї країни, що входила до нормандського формату та допомагала паРаші? Чергова дипломатична перемога ху йла?
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11.04.2022 12:04 Відповісти
От реально, кацапи що не зроблять - це постріл собі в ногу.
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11.04.2022 12:39 Відповісти
Важливо, щоб вони були неупереджені і результати їх розслідувань визнавались міжнародним кримінальним судом. Добре, що не угорці або китайці - ті б нарозслідували.
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11.04.2022 12:07 Відповісти
ОБСЄ..так само сиділо в лднерії ,ходили по ресторанах та весіллях типу шось фіксували..від тих фіксацій ніякого толку не було, тільки озабоченності....
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11.04.2022 12:11 Відповісти
Ну все, тепер параші крапка.НІ! Прислали найбільших русофілів з Європи, чий це геніальний хід?
Зараз почнеться з лайна, типу " нє всьо так адназначна"
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11.04.2022 12:07 Відповісти
За боінг хоть когось притягнули?смислу з цих дар оїдів не має
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11.04.2022 12:14 Відповісти
Взагалі для цих всіх Європейців--це шоу..Шоу подивитись, як виглядає війна в ХХІ ст. бо десь в Сиріїї там страшно..а тут їх забезпечують їжею житлом в готелях..Я вам гарантую, шо скоро екскурсійними автобусами будуть їздити.
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11.04.2022 12:15 Відповісти
Вони скоріше звинуватять у цих злочинах Україну!
А якщо переможе нацистка лє пен, то ймовірність цього, буде відсотків девяносто!
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11.04.2022 12:19 Відповісти
Выберут Ле Пеншу - отзовут обратно.
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11.04.2022 12:20 Відповісти
Якщо РФ не об'явила війну Україні, то солдати РФ це звичайні терористи і на них не поширюється конвенція про військовополонених.
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11.04.2022 12:20 Відповісти
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11.04.2022 12:25 Відповісти
Щось довіри мало до цих жандармів, краще би польські або прибалтійські специ, яким ми довіряємо.
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11.04.2022 12:22 Відповісти
Класний був актор Луї де Фіне , знявся в чудових фільмах , особливо про жандармів.
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11.04.2022 12:47 Відповісти
приехали заметать следы
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11.04.2022 12:58 Відповісти
СЕРЖАНТ КРЮШО-ГОЛОВНИЙ
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11.04.2022 13:13 Відповісти
Зараз тупорилих совкових недобитків почне корчити від слова жандарм
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11.04.2022 13:28 Відповісти
 
 