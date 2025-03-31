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Новости Хищение средств
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Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента

Французский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств ЕС

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен и восемь других депутатов Европарламента признаны виновными в хищении средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.

В рамках этого дела также были обвинены 24 члена Национального объединения. По подсчетам суда, общий ущерб оценивается в 2,9 млн евро.

По данным следствия, партия Национальное объединение ежегодно использовала средства, предоставленные Европарламентом, для выплаты зарплат сотрудникам, которые занимались внутрипартийной деятельностью.

Европарламент предоставлял эти деньги для покрытия расходов депутатов, в частности для оплаты труда их помощников, но эти средства нельзя было тратить на финансирование деятельности партии.

Ле Пен отрицает вину, называя это дело "политической атакой", направленной на завершение ее карьеры.

"За движение, которое я представляю, проголосовало 11 миллионов человек. Приговор против меня будет означать, что потенциально миллионы французов могут быть лишены своего кандидата на выборах", - сказала лидер французских ультраправых.

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Прокуратура запросила для Ле Пен наказание в виде двух лет лишения свободы, штрафа в размере 300 000 евро и пятилетнего запрета на занятие выборных должностей. Судья еще не вынес приговор, это ожидается позже сегодня.

Отмечается, что эти обвинения автоматически влечет лишение Ле Пен права участвовать в выборах. Как объявил суд, решение вступает в силу уже сегодня. Сколько продлится запрет, пока неизвестно.

Напомним, в 2022 году французская прокуратура рассматривала отчет агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором Ле Пен и членов ее партии обвиняли в незаконном использовании более 140 тысяч евро.

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Автор: 

Европарламент (1799) Марин Ле Пен (67)


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Топ комментарии
+12
Французи молодці. Всіх прокацаплених падлів треба прибрати від влади. Хто з ****** поведеться той завжди буде лузером в нормальних демократичних країнах. А ляпен техай і далі у ***** смокче.
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31.03.2025 13:45
+10
В одну камеру с ней нужно запхать Саркози пытавшегося путина,за взятку,вооружить мистралями.
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31.03.2025 13:47
+7
Пішла жара...
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31.03.2025 13:42
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Пішла жара...
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31.03.2025 13:42 Ответить
вона вже під домашнім арештом та забороною балотуватися на державні посади а також не може брати участь у виборах 2027 року
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31.03.2025 14:54 Ответить
Французи молодці. Всіх прокацаплених падлів треба прибрати від влади. Хто з ****** поведеться той завжди буде лузером в нормальних демократичних країнах. А ляпен техай і далі у ***** смокче.
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31.03.2025 13:45 Ответить
2 роки позбавлення волі - і насосеться і налижиться
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31.03.2025 14:23 Ответить
Як вона себе високо несе - та на твоєму місці 10 нових вигулькне - як казав Ющенко - чого ви в політику лізете? - вам що тут медом намазано
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31.03.2025 13:47 Ответить
В одну камеру с ней нужно запхать Саркози пытавшегося путина,за взятку,вооружить мистралями.
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31.03.2025 13:47 Ответить
Цей козел Саркозі колись вручив нашому козлу Тігіпку орден Почесного Легіону за замовне знищення цементної галузі України, після якого Україна закуповувала французький цемент.
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31.03.2025 13:57 Ответить
а маск з путіном уже неплаптоспроможні?
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31.03.2025 13:48 Ответить
Франція не Україна,тут за таке точно закриють.
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31.03.2025 13:48 Ответить
Німцям із афд треба було перед виборами так само зробити...
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31.03.2025 13:49 Ответить
Це після того, як` Х....перестав виплачувати Ліпенисі стипендію? Друзі Х.... ідуть до тюрми.
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31.03.2025 13:56 Ответить
І час для так вдало підібрали - не для ×уйла, звісно.
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31.03.2025 14:01 Ответить
"За підрахунками суду, загальний збиток оцінюється у 2,9 млн євро"
"Прокуратура запросила для Ле Пен... штраф в розмірі 300 000 євро"
А у нас як? Вкрали 100 000 000 грн... Штраф? Який ще штраф, подуріли чи шо?
"Привіт" Крупі та її кагалу прокурВорів-інвалідів. Тварюки
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31.03.2025 14:03 Ответить
Увечері у студіях соловйова та скабєєвої будуть палати дупи усіх запрошених ікспердів, як гейропа притисняє правильну демократію. соловйов черговий раз особисто скине на Париж сармат та 2 арєшніка.
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31.03.2025 14:10 Ответить
2,9млн Евро??? и это всё что смогли найти??? да это копейки на шаурму разве что 🤔😁
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31.03.2025 14:15 Ответить
Так скоро справа й до віті з хвіцою дійде.
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31.03.2025 14:40 Ответить
Те, що не зміг зробити з Трампом Баден, а саме - покарати за злочини, зробив з ще однією посіпакою путлєра Макрон. Хоч хтось вчиться на помилках.
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31.03.2025 15:05 Ответить
Буде вирок - тоді і буде про що почитати
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31.03.2025 15:31 Ответить
 
 