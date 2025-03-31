Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен и восемь других депутатов Европарламента признаны виновными в хищении средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.

В рамках этого дела также были обвинены 24 члена Национального объединения. По подсчетам суда, общий ущерб оценивается в 2,9 млн евро.

По данным следствия, партия Национальное объединение ежегодно использовала средства, предоставленные Европарламентом, для выплаты зарплат сотрудникам, которые занимались внутрипартийной деятельностью.

Европарламент предоставлял эти деньги для покрытия расходов депутатов, в частности для оплаты труда их помощников, но эти средства нельзя было тратить на финансирование деятельности партии.

Ле Пен отрицает вину, называя это дело "политической атакой", направленной на завершение ее карьеры.

"За движение, которое я представляю, проголосовало 11 миллионов человек. Приговор против меня будет означать, что потенциально миллионы французов могут быть лишены своего кандидата на выборах", - сказала лидер французских ультраправых.

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Прокуратура запросила для Ле Пен наказание в виде двух лет лишения свободы, штрафа в размере 300 000 евро и пятилетнего запрета на занятие выборных должностей. Судья еще не вынес приговор, это ожидается позже сегодня.

Отмечается, что эти обвинения автоматически влечет лишение Ле Пен права участвовать в выборах. Как объявил суд, решение вступает в силу уже сегодня. Сколько продлится запрет, пока неизвестно.

Напомним, в 2022 году французская прокуратура рассматривала отчет агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором Ле Пен и членов ее партии обвиняли в незаконном использовании более 140 тысяч евро.

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