Ле Пен оголосила, що балотуватиметься на виборах президента Франції 2027 року

Лідерка французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен заявила, що братиме участь у президентських виборах у Франції 2027 року після того, як апеляційний суд Парижу скоротив їй термін заборони на обіймання виборних посад.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення

За словами Ле Пен, її передвиборча кампанія розпочалася "уже цього вечора" — 7 липня.

"Сьогодні ввечері я — кандидатка на президентських виборах", — заявила Ле Пен.

Читайте також: На мітингу у Франції в проросійського політика кинули яйцем у голову

Передвиборча кампанія та загроза демократії

Ле Пен додала, що не проводитиме передвиборчу кампанію з електронним браслетом, який зобов’язана носити за рішенням апеляційного суду. Для цього вона подасть касаційну скаргу, яка призупинить дію рішення суду.

"Я заявляла, що не проводитиму передвиборчу кампанію, перебуваючи під домашнім арештом з електронним браслетом. Але оскільки я маю можливість подати апеляцію до Касаційного суду, я проводитиму передвиборчу кампанію без електронного браслета", — додала політикиня.

Ле Пен наголосила, що "французи скажуть останнє слово", а недопуск до виборів, на її думку, був би "величезною демократичною проблемою".

Окремо вона прокоментувала політичне партнерство з головою "Національного об’єднання" Джорданом Барделлою та назвала їхній союз "надійним дуетом прем’єр-міністра та президента" і підтвердила, що в разі її перемоги Барделла стане прем’єром.

Читайте також: Макрон прокоментував вирок Ле Пен: закон один для всіх

7 липня Апеляційний суд Парижа залишив чинним вирок Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європарламенту, однак скоротив заборону балотуватися на виборах, відкривши 57-річній політикині шлях до участі у виборах наступного року.

Прокурор в інтервʼю RTL зазначила, що ухвалить рішення стосовно можливої апеляції до Касаційного суду щодо Марін Ле Пен наступного тижня. Кінцевий термін подачі апеляції сторонами — 20 липня.

Більше про Марін Ле Пен

Марін Ле Пен — французька депутатка, одна з лідерів ультраправої партії "Національне обʼєднання", що виступає за зміцнення звʼязків Франції з Росією та проти допомоги Україні. Вона кілька разів висувалася як кандидат у президенти — у 2012, 2017 і 2022 роках, а також збиралася брати участь у кампанії 2027 року.

У липні 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен. Її підозрювали у незаконному фінансуванні президентської кампанії у 2022 році.

31 березня 2025 року Ле Пен засудили до 4 років позбавлення волі за розтрату державних грошей. Із цих чотирьох років 2 — умовно, а ще 2 роки — домашній арешт з носінням електронного браслета.

Марін Ле Пен про Україну

У 2022 році, вже після повномасштабного вторгнення, Ле Пен заявила, що як і раніше, вважає окупований Крим російським і не шкодує про заборону відвідування України через свою позицію.

Також вона заявляла, що домагатиметься скасування дозволу для України на удари далекобійною зброєю по території РФ.

У березні 2024 року Ле Пен засудила вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: Трамп про вирок для Ле Пен: "Дуже схоже на нашу країну"