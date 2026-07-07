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Новини Вирок Марін Ле Пен у Франції Вибори президента у Франції
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Ле Пен оголосила, що балотуватиметься на виборах президента Франції 2027 року

Лідерка ультраправих у Франції Марін Ле Пен

Лідерка французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен заявила, що братиме участь у президентських виборах у Франції 2027 року після того, як апеляційний суд Парижу скоротив їй термін заборони на обіймання виборних посад.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення 

За словами Ле Пен, її передвиборча кампанія розпочалася "уже цього вечора" — 7 липня.

"Сьогодні ввечері я — кандидатка на президентських виборах", — заявила Ле Пен.

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Передвиборча кампанія та загроза демократії

Ле Пен додала, що не проводитиме передвиборчу кампанію з електронним браслетом, який зобов’язана носити за рішенням апеляційного суду. Для цього вона подасть касаційну скаргу, яка призупинить дію рішення суду.

"Я заявляла, що не проводитиму передвиборчу кампанію, перебуваючи під домашнім арештом з електронним браслетом. Але оскільки я маю можливість подати апеляцію до Касаційного суду, я проводитиму передвиборчу кампанію без електронного браслета", — додала політикиня.

Ле Пен наголосила, що "французи скажуть останнє слово", а недопуск до виборів, на її думку, був би "величезною демократичною проблемою".

Окремо вона прокоментувала політичне партнерство з головою "Національного об’єднання" Джорданом Барделлою та назвала їхній союз "надійним дуетом прем’єр-міністра та президента" і підтвердила, що в разі її перемоги Барделла стане прем’єром.

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7 липня Апеляційний суд Парижа залишив чинним вирок Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європарламенту, однак скоротив заборону балотуватися на виборах, відкривши 57-річній політикині шлях до участі у виборах наступного року.

Прокурор в інтервʼю RTL зазначила, що ухвалить рішення стосовно можливої апеляції до Касаційного суду щодо Марін Ле Пен наступного тижня. Кінцевий термін подачі апеляції сторонами — 20 липня.

Більше про Марін Ле Пен

Марін Ле Пен — французька депутатка, одна з лідерів ультраправої партії "Національне обʼєднання", що виступає за зміцнення звʼязків Франції з Росією та проти допомоги Україні. Вона кілька разів висувалася як кандидат у президенти — у 2012, 2017 і 2022 роках, а також збиралася брати участь у кампанії 2027 року.

  • У липні 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен. Її підозрювали у незаконному фінансуванні президентської кампанії у 2022 році.
  • 31 березня 2025 року Ле Пен засудили до 4 років позбавлення волі за розтрату державних грошей. Із цих чотирьох років 2 — умовно, а ще 2 роки — домашній арешт з носінням електронного браслета.

Марін Ле Пен про Україну

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Автор: 

вибори (6796) Франція (3369) Ле Пен Марін (67)
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Топ коментарі
+3
Тварюка. Як і продажні європейські суди
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07.07.2026 23:40 Відповісти
+2
Два роки назад точно тим же лякали, якщо Україна почне бити по моцкві чи в глибину Сосії. І як тепер? До того ж всі минулі угоди вже давно розірвані і розірвані не Україною, заміть. А в цьому світі без ЯЗ не то що не будуть поважати а взагалі порвуть на частини. Яскравий приклад, Бульборашка в яку поставили ЯЗ всупереч всім угодам, а тепер ще й з Бульборашки знімають санкції не дивлячись на всі злочини того режиму
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08.07.2026 00:16 Відповісти
+1
а як же молодий жеребець барделла? не вдовольнив бабцю?
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07.07.2026 23:40 Відповісти

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