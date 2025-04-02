Макрон прокоментував вирок Ле Пен: закон один для всіх

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував вирок лідерці "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Речниця уряду Софі Прімас заявила, що лідер Франції наголосив на трьох ключових пунктах - про те, що "правосуддя є незалежним".

Також Макрон заявив про неприйнятність погроз на адресу суддів, які займалися справою.

"Кожен має право на рівне правосуддя і закон однаковий для всіх", - процитувала вона президента.

Нагадаємо Лідерку "Національного фронту" Марін Ле Пен у Франції засудили до чотирьох років позбавлення волі - два роки умовно та два роки арешту з електронним браслетом.

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