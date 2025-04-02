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Макрон прокоментував вирок Ле Пен: закон один для всіх

Макрон відреагував на вирок Марін Ле Пен

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував вирок лідерці "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Речниця уряду Софі Прімас заявила, що лідер Франції наголосив на трьох ключових пунктах - про те, що "правосуддя є незалежним".

Також Макрон заявив про неприйнятність погроз на адресу суддів, які займалися справою.

"Кожен має право на рівне правосуддя і  закон однаковий для всіх", - процитувала вона президента.

Нагадаємо Лідерку "Національного фронту" Марін Ле Пен у Франції засудили до чотирьох років позбавлення волі - два роки умовно та два роки арешту з електронним браслетом.

Читайте: Вирок Ле Пен "викликає особливе занепокоєння", - Держдеп

Автор: 

Франція (3053) Марін Ле Пен (70) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+7
Судова система Франції зробила те, що мала зробити й Американська, трохи раніше.
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02.04.2025 14:18
+4
Дивно, касабська жопа каже шо вона думає.
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02.04.2025 14:14
+3
Заборонили участь у виборах. Правда, не пожиттєво, що є нєдоработочкой.
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02.04.2025 14:14
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02.04.2025 14:12 Відповісти
Дивно, касабська жопа каже шо вона думає.
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02.04.2025 14:14 Відповісти
Дивится шановні пані та панове, касабська жопа каже шо вона не тільки спроможна думати а ще і шось писати!
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02.04.2025 14:26 Відповісти
Ну походить Маринка з браслетом, шо, воно біжутерії не носило?
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02.04.2025 14:13 Відповісти
Заборонили участь у виборах. Правда, не пожиттєво, що є нєдоработочкой.
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02.04.2025 14:14 Відповісти
Гадаєте, що ця партія постраждала ? Не вгадали. З двох ЗОЛ обрали найгірше.
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02.04.2025 14:16 Відповісти
Судова система Франції зробила те, що мала зробити й Американська, трохи раніше.
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02.04.2025 14:18 Відповісти
Так тампон був хитріший, він перед виборами так відкрито не висловлював любов до *****.
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02.04.2025 15:02 Відповісти
Ле Пен росіяни навчили тільки красти, а коли були вибори її підтримав путін, а піля цього рейтинг її упав до 0 , вона просто взбісилась що він її підтримав. В Світі панує думка , кого підтримає путін то єсть враг усіх народів.
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02.04.2025 14:19 Відповісти
"В Світі панує думка , кого підтримає путін то єсть враг усіх народів."
Ну цілком правильна думка! 👍
В чому претензія?
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02.04.2025 14:24 Відповісти
Ось так має працювати закон,а не як в Україні.
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02.04.2025 14:22 Відповісти
Тут, Друже, справа ось яка - виявляється корупція не лише в Україні - а й корупція є у ЄС та й на самому вищому рівні!
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02.04.2025 14:27 Відповісти
Корупція є усюди , тільки в ЄС за це карають і вона меньша , а в Україні більша і безкарна. Ба більше, за слуг за неї ще і винагороджують
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02.04.2025 14:48 Відповісти
Ну те що корупція є всюди - це вже "льод тронулся" - бо того корупції в ЄС та США якби не було.
Рівень корупції визначається НЕ кількістю викритих злочинів - а кількістю НЕ викритих.
В росії корупція це норма - а кількість справ про корупцію - одиниці, як і в ЄС.
Погано шукають, заплющують очі.
Ось взяти того ж Маска, що недавно мільйони роздавав виборцям - це типова корупція.
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02.04.2025 15:24 Відповісти
Яке воно вибач к куям "друже" - кацапня звичайна новонароджена.
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02.04.2025 14:52 Відповісти
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02.04.2025 14:22 Відповісти
Ле Пен сказала пох - буду балотуватися і виведу прихильників на вулицю а вони в неі відбиті на голову - так шо двіж може бути ще тои
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02.04.2025 14:26 Відповісти
Вірною дорогою йдете! парізьен сітізьен. Це тільки посилить позиції таких радикалів як лепен і ко і на наступних виборах може бути "майк франсе грейт еген"
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02.04.2025 14:27 Відповісти
А що не так? Президента Ніколя Саркозі посадили, невже вона вище?
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02.04.2025 14:40 Відповісти
 
 