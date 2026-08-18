Уход Эммануэля Макрона с поста президента Франции станет для Украины "еще одним испытанием".

Об этом заявила корреспондентка"Украинской недели" в Париже Алла Лазарева, говорится в материале Цензор.НЕТ "Европу тянет вправо. Что принесут Украине ближайшие выборы в странах Старого Света?".

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Дуэт Марин Ле Пен и Жордана Барделли, которые активно посещают публичные мероприятия вместе, является проектом крайне правых.

"Они довольно осторожно формируют свою политическую доктрину. С одной стороны, на некоторых мероприятиях не забывают выразить поддержку и сочувствие героическому украинскому народу. С другой стороны, в Европарламенте они всегда голосуют против военной поддержки Украины; утверждают, что для того, чтобы наступил мир, нужно перестать стрелять. То есть у них много "прекрасных" идей, которые очень созвучны российским нарративам", - сказала Лазарева.

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По словам журналистки, формально они осуждают "зверское нападение" России на Украину, однако не поддерживают предоставление нам оружия.

"Кстати, точно так же, как и крайне левые; здесь они совпадают полностью, словно родные братья. И в этом смысле для Украины то, что Макрон неизбежно уйдет, - это еще тот квест. Потому что сейчас у нас большая французская поддержка. Не стоит забывать, что Макрон также объединял европейских лидеров; создавал "коалицию решительных". Насколько она эффективна - это другой вопрос, но все же он старался и до сих пор старается что-то делать. Перезапустил военную промышленность, что тоже важно; призывает другие европейские страны включиться в эту борьбу", - отметила она.

Полный текст о выборах в Европе и их влиянии на поддержку Украины читайте по ссылке.

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