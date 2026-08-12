Россия ищет слабые места в ПВО Европы, - генерал Бундесвера Бройер
Россия систематически использует дроны для разведки систем ПВО в Европе, выявляя в них уязвимые места.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер.
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По словам генерала, Россия пытается дестабилизировать европейские правительства и институты.
"Гибридные атаки происходят ежедневно в странах НАТО, особенно на восточном фланге. Россия испытывает нас и наблюдает за нашей реакцией, чтобы усовершенствовать свою тактику для будущего конфликта", — пояснил Бройер.
Кроме того, отметил генерал, Россия "уже переориентирует свою экономику и армию, чтобы подготовиться к более масштабному конфликту с Западом", даже ведя войну в Украине.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
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