Россия импортирует бензин из Индии из-за ударов Украины по НПЗ, - Bloomberg
Россия начала импортировать бензин из Индии, поскольку украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам привели к серьезному дефициту.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным Kpler, РФ впервые импортировала моторное топливо из этой южноазиатской страны. Необходимость в таком длительном маршруте поставок свидетельствует о том, насколько острым становится дефицит.
Первую партию получили 5 августа, и вскоре могут поступить новые поставки. Источником топлива стала индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy Ltd., которую поддерживает ПАО "Роснефть", крупнейший производитель нефти в России. Топливо транспортируется цепочкой связанных с Россией танкеров с перевалкой груза у берегов Египта, говорится в материале.
"Появление индийских баррелей особенно показательно", — отметил ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия.
По его словам, эти поставки, дополняющие импорт из Беларуси и других соседних рынков, демонстрируют "масштаб нынешнего дисбаланса на внутреннем рынке бензина и то, насколько сокращение объемов работы нефтеперерабатывающих заводов меняет традиционные торговые потоки нефтепродуктов России".
После волны атак EA Analytics оценила, что в июле объемы переработки сырой нефти в России составили 3,6 млн баррелей в сутки — примерно на треть ниже сезонной нормы. С тех пор Киев усилил удары, на прошлой неделе поразив пять нефтеперерабатывающих предприятий, а на этой неделе — как минимум еще два.
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