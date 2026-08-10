В оккупированном Севастополе из-за дефицита топлива вновь ввели продажу бензина по QR-кодам

В оккупированном Севастополе российские оккупационные власти вновь вводят продажу топлива по QR-кодам из-за дефицита бензина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крымский ветер" со ссылкой на заявление назначенного Россией "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

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По его словам, система QR-кодов начнет действовать с 11 августа и будет оставаться в силе до тех пор, пока запасы топлива не позволят вернуться к продаже без ограничений.

"Завтра возвращаем систему QR-кодов. Она будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят продавать топливо без ограничений. Это коснется не премиальных марок: АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива", — заявил Развожаев.

Он также обвинил сеть АЗС "АТАН" в несоблюдении договоренностей о снижении цен на бензин АИ-92. По словам оккупационного чиновника, на отдельных заправках этот бензин либо вообще не продают, либо отпускают по завышенным ценам.

Как отмечает "Крымский ветер", с начала июня военные, энергетические и логистические объекты в оккупированном Крыму и Севастополе подвергаются самым масштабным за время полномасштабной войны ударам Сил обороны Украины. На этом фоне на полуострове возник дефицит топлива, из-за чего оккупационные власти были вынуждены ограничить его продажу гражданскому населению.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в России снова начали образовываться очереди на автозаправках как минимум в 12 регионах. Российские СМИ связывают топливный кризис с последствиями ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

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