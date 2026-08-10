У окупованому Севастополі через дефіцит пального знову запровадили продаж бензину за QR-кодами

У окупованому Севастополі російська окупаційна влада знову запроваджує продаж пального за QR-кодами через дефіцит бензину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Кримський вітер" із посиланням на заяву призначеного Росією "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

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За його словами, система QR-кодів почне діяти з 11 серпня і залишатиметься чинною доти, доки запаси пального не дозволять повернутися до продажу без обмежень.

"Завтра повертаємо систему QR-кодів. Вона буде діяти, допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень. Це буде стосуватися не преміальних марок: АІ-92, АІ-95 і дизельного пального", – заявив Развожаєв.

Він також звинуватив мережу АЗС "АТАН" у недотриманні домовленостей щодо зниження цін на бензин АІ-92. За словами окупаційного чиновника, на окремих заправках це пальне або взагалі не продають, або відпускають за завищеними цінами.

Як зазначає "Кримський вітер", із початку червня військові, енергетичні та логістичні об'єкти в окупованому Криму й Севастополі зазнають наймасштабніших за час повномасштабної війни ударів Сил оборони України. На цьому тлі на півострові виник дефіцит пального, через що окупаційна влада була змушена обмежити його продаж цивільному населенню.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Росії знову почали утворюватися черги на автозаправках щонайменше у 12 регіонах. Російські ЗМІ пов'язують паливну кризу з наслідками ударів Сил оборони України по нафтопереробних заводах РФ.

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