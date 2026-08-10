У окупованому Севастополі через дефіцит пального знову запровадили продаж бензину за QR-кодами
У окупованому Севастополі російська окупаційна влада знову запроваджує продаж пального за QR-кодами через дефіцит бензину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Кримський вітер" із посиланням на заяву призначеного Росією "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
За його словами, система QR-кодів почне діяти з 11 серпня і залишатиметься чинною доти, доки запаси пального не дозволять повернутися до продажу без обмежень.
"Завтра повертаємо систему QR-кодів. Вона буде діяти, допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень. Це буде стосуватися не преміальних марок: АІ-92, АІ-95 і дизельного пального", – заявив Развожаєв.
Він також звинуватив мережу АЗС "АТАН" у недотриманні домовленостей щодо зниження цін на бензин АІ-92. За словами окупаційного чиновника, на окремих заправках це пальне або взагалі не продають, або відпускають за завищеними цінами.
Як зазначає "Кримський вітер", із початку червня військові, енергетичні та логістичні об'єкти в окупованому Криму й Севастополі зазнають наймасштабніших за час повномасштабної війни ударів Сил оборони України. На цьому тлі на півострові виник дефіцит пального, через що окупаційна влада була змушена обмежити його продаж цивільному населенню.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Росії знову почали утворюватися черги на автозаправках щонайменше у 12 регіонах. Російські ЗМІ пов'язують паливну кризу з наслідками ударів Сил оборони України по нафтопереробних заводах РФ.
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