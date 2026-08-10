Черги за бензином знову з’явилися у щонайменше 12 регіонах РФ на тлі паливної кризи, - росЗМІ

У Росії знову почали утворюватися черги на автозаправних станціях, а в окремих регіонах виник дефіцит бензину. Проблеми з пальним уже зафіксували щонайменше у 12 суб'єктах РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times із посиланням на видання "7х7", регіональні ЗМІ та повідомлення місцевої влади.

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За даними видання, черги знову виникли на АЗС у Краснодарі, Сочі та Геленджику, хоча наприкінці липня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявляв про стабілізацію ситуації. Також проблеми з пальним повідомляють у Калузькій, Смоленській, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Ульяновській, Пензенській, Саратовській, Рязанській, Воронезькій областях і Приморському краї.

У Смоленську, за інформацією місцевих ЗМІ, на низці автозаправок тимчасово припинили продаж бензину Аи-92 та Аи-95. У Ростові-на-Дону частина АЗС знову закрилася, а на інших утворилися довгі черги. В окремих регіонах водіям дозволяють заправляти не більше ніж 30 літрів пального за один раз.

Російська влада пояснює нові черги підвищеним попитом і бажанням водіїв зробити запаси перед вихідними. Водночас російські ЗМІ пов'язують кризу насамперед із наслідками ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

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Як зазначає видання, від початку року внаслідок українських атак було виведено з ладу щонайменше 26 російських НПЗ. За даними Financial Times, станом на кінець липня лише вісім підприємств повністю відновили роботу, ще одинадцять працювали частково, а сім залишалися зупиненими.

За оцінкою EA Analytics, нафтопереробка в Росії скоротилася до 3,6 млн барелів на добу – найнижчого показника з травня 2002 року.

У відповідь на дефіцит російський уряд заборонив експорт бензину, різко збільшив закупівлі пального в Білорусі, а також почав імпортувати його з Індії та Марокко. Крім того, влада дозволила виробництво бензину за нижчими екологічними стандартами, зокрема Євро-2, використання якого в Росії було заборонене ще у 2013 році.

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