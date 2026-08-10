Черги за бензином знову з’явилися у щонайменше 12 регіонах РФ на тлі паливної кризи, - росЗМІ
У Росії знову почали утворюватися черги на автозаправних станціях, а в окремих регіонах виник дефіцит бензину. Проблеми з пальним уже зафіксували щонайменше у 12 суб'єктах РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times із посиланням на видання "7х7", регіональні ЗМІ та повідомлення місцевої влади.
За даними видання, черги знову виникли на АЗС у Краснодарі, Сочі та Геленджику, хоча наприкінці липня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявляв про стабілізацію ситуації. Також проблеми з пальним повідомляють у Калузькій, Смоленській, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Ульяновській, Пензенській, Саратовській, Рязанській, Воронезькій областях і Приморському краї.
У Смоленську, за інформацією місцевих ЗМІ, на низці автозаправок тимчасово припинили продаж бензину Аи-92 та Аи-95. У Ростові-на-Дону частина АЗС знову закрилася, а на інших утворилися довгі черги. В окремих регіонах водіям дозволяють заправляти не більше ніж 30 літрів пального за один раз.
Російська влада пояснює нові черги підвищеним попитом і бажанням водіїв зробити запаси перед вихідними. Водночас російські ЗМІ пов'язують кризу насамперед із наслідками ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.
Як зазначає видання, від початку року внаслідок українських атак було виведено з ладу щонайменше 26 російських НПЗ. За даними Financial Times, станом на кінець липня лише вісім підприємств повністю відновили роботу, ще одинадцять працювали частково, а сім залишалися зупиненими.
За оцінкою EA Analytics, нафтопереробка в Росії скоротилася до 3,6 млн барелів на добу – найнижчого показника з травня 2002 року.
У відповідь на дефіцит російський уряд заборонив експорт бензину, різко збільшив закупівлі пального в Білорусі, а також почав імпортувати його з Індії та Марокко. Крім того, влада дозволила виробництво бензину за нижчими екологічними стандартами, зокрема Євро-2, використання якого в Росії було заборонене ще у 2013 році.
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