Очереди за бензином вновь появились как минимум в 12 регионах РФ на фоне топливного кризиса, - росСМИ

В России вновь начали образовываться очереди на автозаправочных станциях, а в отдельных регионах возник дефицит бензина. Проблемы с топливом уже зафиксированы как минимум в 12 субъектах РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times со ссылкой на издание "7х7", региональные СМИ и сообщения местных властей.

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По данным издания, очереди вновь возникли на АЗС в Краснодаре, Сочи и Геленджике, хотя в конце июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял о стабилизации ситуации. Также о проблемах с топливом сообщают в Калужской, Смоленской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Рязанской, Воронежской областях и Приморском крае.

В Смоленске, по информации местных СМИ, на ряде автозаправок временно приостановили продажу бензина АИ-92 и АИ-95. В Ростове-на-Дону часть АЗС снова закрылась, а на других образовались длинные очереди. В отдельных регионах водителям разрешают заправлять не более 30 литров топлива за один раз.

Российские власти объясняют новые очереди повышенным спросом и желанием водителей сделать запасы перед выходными. В то же время российские СМИ связывают кризис прежде всего с последствиями ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Как отмечает издание, с начала года в результате украинских атак было выведено из строя не менее 26 российских НПЗ. По данным Financial Times, по состоянию на конец июля лишь восемь предприятий полностью возобновили работу, еще одиннадцать работали частично, а семь оставались остановленными.

По оценке EA Analytics, нефтепереработка в России сократилась до 3,6 млн баррелей в сутки — самого низкого показателя с мая 2002 года.

В ответ на дефицит российское правительство запретило экспорт бензина, резко увеличило закупки топлива в Беларуси, а также начало импортировать его из Индии и Марокко. Кроме того, власти разрешили производство бензина по более низким экологическим стандартам, в частности Евро-2, использование которого в России было запрещено еще в 2013 году.

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