Росія імпортує бензин з Індії через удари України по НПЗ, - Bloomberg

Росія почала імпортувати бензин із Індії, оскільки українські удари по нафтопереробних заводах спричинили серйозний дефіцит.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними Kpler, РФ вперше імпортувала моторне паливо з цієї південноазійської країни. Необхідність у такому тривалому маршруті постачання свідчить про те, наскільки гострим стає дефіцит.

Першу партію отримали 5 серпня, і незабаром можуть надійти нові поставки. Джерелом пального стала індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy Ltd., яку підтримує Rosneft PJSC, найбільший виробник нафти в Росії. Паливо транспортують ланцюжком пов’язаних із Росією танкерів із перевалкою вантажу біля берегів Єгипту, йдеться в матеріалі.

"Поява індійських барелів є особливо показовою", - зазначив провідний аналітик Kpler Суміт Рітолія.

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За його словами, ці поставки, які доповнюють імпорт із Білорусі та інших сусідніх ринків, демонструють "масштаб нинішнього дисбалансу на внутрішньому ринку бензину та те, наскільки скорочення обсягів роботи нафтопереробних заводів змінює традиційні торговельні потоки нафтопродуктів Росії".

Після хвилі атак EA Analytics оцінила, що в липні обсяги переробки сирої нафти в Росії становили 3,6 млн барелів на добу - приблизно на третину нижче за сезонну норму. Відтоді Київ посилив удари, минулого тижня уразивши п’ять нафтопереробних підприємств, а цього тижня - щонайменше ще два.

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