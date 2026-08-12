Росія шукає слабкі місця у ППО Європи, - генерал Бундесверу Броєр
Росія систематично використовує дрони для розвідки систем ППО в Європі, шукаючи в ній слабкі місця.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal, про це заявив генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр.
Подробиці
За словами генерала, Росія намагається дестабілізувати європейські уряди та інституції.
"Гібридні атаки відбуваються щодня в країнах НАТО, особливо на східному фланзі. Росія випробовує нас і дивиться, як ми реагуємо, щоб удосконалити свою тактику для майбутнього конфлікту", - пояснив Броєр.
Також, зауважив генерал, Росія "вже переорієнтовує свою економіку та армію, щоб підготуватися до ширшого конфлікту із Заходом", навіть ведучи війну в Україні.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
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