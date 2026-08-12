Росія шукає слабкі місця у ППО Європи, - генерал Бундесверу Броєр

Росія систематично використовує дрони для розвідки систем ППО в Європі, шукаючи в ній слабкі місця.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal, про це заявив генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр.

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Подробиці

За словами генерала, Росія намагається дестабілізувати європейські уряди та інституції.

"Гібридні атаки відбуваються щодня в країнах НАТО, особливо на східному фланзі. Росія випробовує нас і дивиться, як ми реагуємо, щоб удосконалити свою тактику для майбутнього конфлікту", - пояснив Броєр.

Також, зауважив генерал, Росія "вже переорієнтовує свою економіку та армію, щоб підготуватися до ширшого конфлікту із Заходом", навіть ведучи війну в Україні.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

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