Країни-члени НАТО хочуть надати Верховному головнокомандувачу об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі Алексусу Гринкевичу більшу свободу дій щодо збиття дронів до саміту лідерів, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів НАТО та одного представника Альянсу, передає Цензор.НЕТ.

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Пропозиція Альянсу

Зараз члени НАТО самостійно визначають правила використання свого озброєння. Проте, за даними посадовців, нові умови нададуть американському генералові Алексусу Гринкевичу, більше повноважень для реагування на загрози.

Він зможе гнучкіше переміщувати оборонні засоби по всьому Альянсу та встановлювати рівні бойової готовності техніки без необхідності отримувати формальне схвалення від урядів країн. Пропозиція також передбачає, що системи протиракетної оборони й винищувачі на східному фланзі тепер діятимуть спільно як повноцінна ППО.

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Деякі союзники по НАТО раніше скаржилися, що такі "національні застереження" створюють різні правила всередині Альянсу й заважають оперативно ліквідовувати повітряні загрози, пише Politico.

Захист Альянсу від дронів

За словами представника НАТО, дискусії щодо скасування цих обмежень тривали щонайменше із жовтня минулого року на тлі регулярних інцидентів із дронами. Додаткової терміновості обговоренню додав запуск іранських балістичних ракет у напрямку Туреччини на початку цього року.

"Країни завжди звертаються до НАТО, коли дрон влітає в їхній повітряний простір. Але НАТО також потребує, щоб країни виконали свою частину роботи й скасували ці обмеження", - повідомив представник Альянсу.

У НАТО додали, що Алексус Гринкевич представив свої пропозиції щодо підвищення гнучкості послам 32 країн НАТО ще на початку цього року.

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